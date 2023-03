Ruská agrese na Ukrajině: Moskva "uzavřela dohodu s Běloruskem o umístění jaderných zbraní", sděluje Putin

25. 3. 2023

- Putin: Moskva uzavřela s Běloruskem dohodu o umístění jaderných zbraní



Rusko uzavřelo dohodu se sousedním Běloruskem o umístění taktických jaderných zbraní na jeho území, citovala v sobotu agentura Tass prezidenta Vladimira Putina.



Takový krok by neporušil dohody o nešíření jaderných zbraní, tvrdil Putin a dodal, že Spojené státy umístily jaderné zbraně na území evropských spojenců.



Běloruský prezident Alexandr Lukašenko již dlouho nastoluje otázku umístění taktických jaderných zbraní v Bělorusku, které sousedí s Polskem, uvedl Putin.



Rusko dokončí výstavbu skladu taktických jaderných zbraní v Bělorusku do 1. července, uvedl Putin a dodal, že Rusko ve skutečnosti nepředá Minsku kontrolu nad zbraněmi.



Dodal, že Rusko již v Bělorusku umístilo 10 letadel schopných nést taktické jaderné zbraně, uvedla agentura Reuters.





- Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní odsoudila prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina o umístění jaderných zbraní v Bělorusku.



"Dokud bude mít prezident Putin jaderné zbraně, nemůže být Evropa v bezpečí. Tuto nebezpečnou eskalaci odůvodňuje odkazem na desetiletí sdílení jaderných zbraní v NATO. Dokud se budou země podílet na tom, že jaderné zbraně považují za něco jiného než globální problém, pomáhá to Putinovi poskytovat krytí, aby mu takové jednání procházelo," uvedl v prohlášení prozatímní výkonný ředitel ICAN Daniel Hoegsta.

- Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar na Facebooku vyzvala Ukrajince, aby otevřeně nediskutovali o podrobnostech nadcházející ofenzívy v zemi.



"V živém vysílání neklaďte odborníkům otázky 'jak probíhá protiofenzíva?', nepište na toto téma blogy ani příspěvky a už vůbec veřejně nediskutujte o vojenských plánech naší armády. Máme jediný strategický plán - osvobodit všechna naše území. A pokud jde o podrobnosti - to je prostě vojenské tajemství," napsala Maliarová.



Dodala, že podrobnosti "zveřejňují tři nejvyšší představitelé pouze tehdy, když to vyžaduje vojenský úkol. Protože informace jsou také zbraň a my s ní také bojujeme," přičemž měla na mysli vrchního velitele (prezidenta), ministra obrany a vrchního velitele.



- Ruská ropná společnost Gazprom snižuje vývoz plynu do EU přes Ukrajinu o 15 %, píše Kyiv Independent.



Dne 24. března Gazprom zaznamenal tranzitní tok plynu ve výši 42,5 milionu metrů krychlových. O den později se objem snížil na 36,2 milionu metrů krychlových.





- Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii při OSN navštíví příští týden ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu, aby posoudil tamní vážnou bezpečnostní situaci, uvedla MAAE.



Rafael Grossi ve svém prohlášení uvedl, že nebezpečí pro jadernou bezpečnost a zabezpečení v Ruskem ovládané elektrárně je "až příliš zřejmé".



Podle agentury Reuters půjde o Grossiho druhou návštěvu elektrárny.



- Podle ukrajinské armády Rusko v sobotu ostřelovalo místo pro doručování humanitární pomoci ve městě Cherson a zranilo dva civilisty.



Uvedl to Oleksandr Prokudin, náčelník chersonské oblastní vojenské správy: "Ruští okupanti pokračují v ostřelování míst, kde je civilistům poskytována pomoc.



"Včera večer ruská armáda zaútočila na "bod nepřemožitelnosti" v Kostiantynivce v Doněcké oblasti. Dnešním cílem ruského dělostřelectva je místo pro doručování humanitární pomoci v Chersonu.



"Při nepřátelském ostřelování byli zraněni dva lidé, 41letá žena a 25letý muž," dodal Prokudin.



- Vrchní velitel ukrajinské armády uvedl, že jeho síly se v dlouhé a urputné bitvě o město Bachmut prosazují proti ruským jednotkám. Britská vojenská rozvědka rovněž uvedla, že Rusko zřejmě přechází na východní Ukrajině k obranné strategii, uvedla agentura Associated Press. "Směr Bachmut je nejobtížnější. Díky titánskému úsilí obranných sil se situace stabilizuje," uvedl generál Valerij Zálužnyj v příspěvku na Telegramu, v němž podal shrnutí telefonického rozhovoru s admirálem sirem Tonym Radakinem, náčelníkem britského generálního štábu.





- Podle oficiálních údajů bylo v pátek v několika částech Ukrajiny při dálkovém ruském bombardování zabito nejméně 10 civilistů a 20 jich bylo zraněno. Mezi oběťmi jsou i dva lidé, kteří zemřeli při silném ruském ostřelování města Bilopillia v Sumské provincii na severu Ukrajiny, uvedla kancelář prezidenta Zelenského.





- Americký prezident Joe Biden a kanadský premiér Justin Trudeau se postavili jednotně proti autoritářským režimům, když Biden navštívil kanadské hlavní město několik dní po moskevském summitu vedoucích představitelů Číny a Ruska. Agentura Reuters uvedla, že snímky Bidena a Trudeaua, kteří v pátek v Ottawě stáli bok po boku a oznamovali dohody, mimo jiné o polovodičích a migraci, představovaly protipól scény, která se odehrála před několika dny v Moskvě.



- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan telefonicky hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a poděkoval mu za "pozitivní postoj" při prodloužení dohody o černomořském obilí, uvedlo v sobotu turecké prezidentství. Uvedlo, že oba lídři jednali o krocích ke zlepšení turecko-ruských vztahů a o vývoji ohledně války na Ukrajině a že Erdogan vyjádřil důležitost co nejrychlejšího ukončení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou prostřednictvím jednání, informovala agentura Reuters.



- Více než 5 000 bývalých zločinců bylo omilostněno poté, co jim skončily smlouvy o boji v ruské žoldnéřské skupině Wagner proti Ukrajině, uvedl v sobotu zakladatel skupiny Wagner Jevgenij Prigožin. Skupina Wagner, v níž původně působili bojem zocelení veteráni ruských ozbrojených sil, získala ve válce na Ukrajině mnohem významnější roli poté, co ruská armáda loni utrpěla řadu ponižujících porážek, uvedla agentura Reuters.



- Organizace spojených národů uvedla, že je "hluboce znepokojena" tím, co označila za hromadné popravy válečných zajatců ruskými i ukrajinskými silami na bojišti. V nové zprávě Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva se uvádí, že jeho pozorovatelé zdokumentovali desítky poprav provedených oběma stranami, že jejich skutečný počet je pravděpodobně vyšší a že "mohou představovat válečné zločiny".



- Ruská policie zařadila bývalého autora projevů Vladimira Putina na seznam hledaných osob, což je poslední krok v rámci rozsáhlého potlačování disentu. Podle agentury Associated Press psal Abbas Galjamov pro Putina projevy v době, kdy byl ruský vůdce v letech 2008-2012 premiérem. Gallyamov se později stal otevřeným politickým konzultantem a analytikem, kterého často citovala ruská i zahraniční média. V posledních letech žil v zahraničí.



- Ruský exprezident Dmitrij Medveděv prohlásil, že Moskva se připravuje na ukrajinskou protiofenzívu, o které "všichni vědí", že se na ni Kyjev připravuje. Medveděv, který je místopředsedou Putinovy bezpečnostní rady, varoval, že Moskva je připravena použít "naprosto jakoukoli zbraň", pokud se Ukrajina pokusí znovu získat Krymský poloostrov, který Rusko anektovalo v roce 2014.



- Předseda ruského parlamentu navrhl zákaz činnosti Mezinárodního trestního soudu (ICC) poté, co soud vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a obvinil ho z válečných zločinů. Vjačeslav Volodin, Putinův spojenec, v sobotu prohlásil, že ruská legislativa by měla být změněna tak, aby zakázala jakoukoli činnost ICC v Rusku a aby byli potrestáni všichni, kdo soudu poskytli "pomoc a podporu".



- Ruské síly v pátek zaútočily na severní a jižní úseky fronty ve východoukrajinské oblasti Donbas. Ukrajinské vojenské zprávy popisovaly těžké boje podél linie vedoucí z Lymanu do Kupjanska a také na jihu u Avdijivky na okraji Ruskem drženého města Doněck.



- Novozélandská ministryně zahraničí Nanaia Mahuta vyjádřila během setkání se svým čínským protějškem Čchin Gangem Číně obavy z případného poskytnutí smrtící pomoci na podporu Ruska ve válce proti Ukrajině. Tisková kancelář Mahuty v sobotu podrobně popsala její varovné výroky v Pekingu, několik dní poté, co čínský prezident Si Ťin-pching ukončil svou cestu do Moskvy, kde se Si a ruský prezident Vladimir Putin vzájemně chválili a hovořili o hlubokém přátelství, uvedla agentura AP.











