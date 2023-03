Dnešní Florida...

24. 3. 2023 / Jan Čulík

Nejsem si úplně jist, když Karel Dolejší argumentuje, že se Američané na rozdíl od Rusů jsou schopni poučit se z předchozích politických chyb. Cenzura a zakazování knih v amerických státech sílí. Nyní to na Floridě postihlo i Michelangelova Davida.... (JČ)







PŘÍŠERNÉ: Ředitelka Tallahassee Classical School Hope Carrasquillaová byla nucena odstoupit poté, co si tři rodiče stěžovali, že hodina výtvarné výchovy v šesté třídě, v níž se vyučovalo o Michelangelově Davidovi, nejslavnější soše na světě, byla "pornografická". Děje se tak ve státě, kde Ron DeSantis povzbudil protesty ignorantských rodičů svým křížovým tažením za odstranění učebnic dějepisu a literatury, které by mohly byť jen jednomu dítěti způsobit sebemenší známku nepohodlí. Ředitelka dostala ultimátum od předsedy školní rady Barneyho Bishopa, který jí řekl, že buď musí podat výpověď, nebo bude propuštěna. Hlavními oběťmi tohoto útoku na vzdělání budou děti.







APPALLING: Tallahassee Classical School principal Hope Carrasquilla was forced to resign after 3 parents complained that a sixth grade art lesson involving Michelangelo's David, the most famous statue in the world, was "pornographic."



This is happening in the state where Ron…





