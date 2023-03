Spojené státy bohužel pravděpodobně mohou ohrozit naši existenci ještě více než Putin

24. 3. 2023 / Jan Čulík

Samozřejmě jí dnes Rusko není, přesto svou válkychtivostí ohrožuje okolní svět.

Karel Dolejší má pravdu, že velká část dnešních Rusů je natolik zblblá dlouholetou putinovskou propagandou, že agresivně podporují útočnou válku proti celému světu (nevědouce, že Rusko pro něco takového nemá prostředky). V podstatě mě nezajímá argument Karla Dolejšího , že srovnávání nebezpečí, které pro nás zosobňují Spojené státy a nebezpečí, které pro nás znamená Putinovo Rusko, je možná archaickým pozůstatkem doby, kdy bylo Rusko považováno za světovou velmoc stejně jako USA.

Karel Dolejší má také naprosto pravdu, když poukazuje na to, že Američané žádné války v zahraničí dnes vést nechtějí, je to "Amerika až na první místě" a izolacionismus tam vládne.





Jenže, právě proto jsou možná Spojené státy pro svět i střední Evropu potenciálně ještě nebezpečnější než Rusko, které je slabé, a tedy zvládnutelné - což opravdu neplatí o USA.





Už jednou v Americe vyhrál prezidentské volby podvodník, šílenec a primitiv Donald Trump. Dobře, možná příští americké prezidentské volby Trump nevyhraje, avšak Republikánská strana prošla hlubokou proměnou a je v současnosti do značné míry protidemokratickou institucí. Likvidace demokracie v USA je možná.





Trump se chvástá, že až se stane znovu prezidentem, "vyřeší" válku na Ukrajině rozhovorem s Vladimírem Putinem "během hodiny". Dovedete si jistě představit, jaké by to bylo. A Severoatlantické společenství je nutno "restrukturalizovat", z Bílého domu, z amerických ministerstev a z výzvědných služeb je nutno nynější činitele vyhodit a nahradit je trumpovci, sděluje nám Donald Trump.





Je to poněkud děsivé vzhledem k tomu, že nám čeští politikové neustále zdůrazňují, že NATO je pro Českou republiku trvalou a spolehlivou zárukou bezpečnosti. Opravdu? Může si tím Petr Fiala být skutečně tak jist?





Dobře, tak Trump možná ty příští prezidentské volby nevyhraje, ale jeho republikánský rival Ron De Santis je téměř úplně stejný šílenec jako Trump. V minulých dnech se De Santis vyjádřil, že válka na Ukrajině je interním sporem dvou vzdálených zemí a Spojené státy by vůbec neměla zajímat. Teprve když to vyvolalo ostrou kritiku i v Republikánské straně, přišel De Santis se zmateným dementi.





Co tím chci říci? Agresivita a toxicita putinovského Ruska překonává všechny rekordy, to je pravda, naproti tomu je Rusko relativně slabá země, což jeho toxicitu do určité (malé) míry pro nás neutralizuje.









Nikde není vyloučeno, že tito potrhlíci v USA převládnou a znovu zvolí prezidentem někoho, jako byl Donald Trump. Ten nás a celý svět může vážně existenčně ohrozit, třeba jen tím, že USA budou nadále ignorovat globální oteplování.





Nebezpečné není jen Rusko, nebezpečné jsou i USA.





Podívejte se, jak nejsou USA schopny zastavit vraždění nevinných lidí saturačním množstvím střelných zbraní v populaci. Proč tento racionální národ nedokáže toto zabíjení zastavit? A proč nemají USA dodneška normální lékařskou péči? Příklad amerického (ne)řešení problémů. Iracionalita.

