Německo: "Perverzní" arzenál nalezený při razii u "Reichsbürgerů"

24. 3. 2023

Politici stran semaforové koalice jsou znepokojeni poté, co byl ve středu při prohlídkách v prostředí "Reichsbürgerů" zastřelen policista. Ministr vnitra Bádenska-Württemberska po těchto "děsivých" nálezech volá po přísnějším zákonu o zbraních. Politici stran semaforové koalice jsou znepokojeni poté, co byl ve středu při prohlídkách v prostředí "Reichsbürgerů" zastřelen policista. Ministr vnitra Bádenska-Württemberska po těchto "děsivých" nálezech volá po přísnějším zákonu o zbraních.

Po výstřelu na policistu během prohlídek v "říšském prostředí" naléhá ministr vnitra Bádenska-Württemberska Thomas Strobl (CDU) na rychlé zpřísnění zákonů o zbraních spolkovou vládou. Je nejvyšší čas, aby to, co bylo projednáno na prosincové konferenci ministrů vnitra, bylo realizováno. Spolkový zákonodárný sbor se musí skutečně pustit do práce a předložit návrh zákona, řekl ve čtvrtek Strobl. "Semafor už se opravdu dohadoval dost." Očekává návrh zákona od semaforové vlády velmi brzy.





Ve středu probíhala pátrání v souvislosti s "Reichsbürger" scénou v osmi německých spolkových zemích a Švýcarsku. Důstojník speciální jednotky (SEK) byl postřelen v Reutlingenu a zraněn na paži. Střelec byl zatčen a je ve vazbě. Úřad generálního prokurátora Švýcarska vyšetřuje mimo jiné podezření z několikanásobného pokusu o vraždu.





Ve středu byl prohledán suterén budovy v Reutlingenu, byt bude prohledán ve čtvrtek, řekl Strobl. Řekl, že v komplexu budov byl nalezen děsivý a "zvrácený" arzenál zbraní. "To, co jsem tam viděl, nikdo opravdu nepotřebuje." Podle informací tiskové agentury DPA bylo na kartě vlastnictví zbraní údajného "říšského občana" v Reutlingenu registrováno 22 zbraní.





"Máme co do činění s nebezpečnými extremisty," říká ministryně vnitra Faeserová





Po střelbě během razie zejména politici semaforu varují před hrozbami z místa činu. "Nemáme co do činění s neškodnými pomatenci, ale s nebezpečnými extremisty, kteří jsou poháněni fantaziemi o násilném převratu a vlastní mnoho zbraní," uvedla spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD).





Stát je zodpovědný za to, aby udělal vše, co je v jeho silách, aby co nejdříve odhalil, kdy držitelé zbraní představují významné nebezpečí pro ostatní lidi. "Zatím nám chybí důležité předpisy v zákoně o zbraních," řekla Faeserová s odkazem na svůj návrh zákona z ledna. "Musíme zajistit, aby v případě, že existují náznaky, že osoba je nebezpečná, na prvním místě nebyly zbrojní průkazy vydány, nebo byly včas odebrány."





Spolkový generální prokurátor Peter Frank ve středu večer řekl, že scéna "Reichsbürgerů" už není stejná jako před deseti lety. "Udělali něco proti exekutorům, neplatili daně nebo se snažili bojkotovat jakékoli soudní termíny." Mezitím se zvýšil počet kontaktů a je pozorována silnější asociace s násilím. Proto Úřad generálního prokurátora Švýcarska také vidí nebezpečí, že se tam vytvoří zločinecké nebo teroristické organizace – a v roce 2022 se rozhodl pro "robustnější přístup".





Zelení vyzvali k ostražitosti. Incident v Reutlingenu "znovu ukazuje masivní bezpečnostní rizika vycházející z této antidemokratické scény," řekl novinám mediální skupiny Funke expert Zelených Konstantin von Notz. Potřebujeme "komplexní a bezpodmínečné objasnění" nejen útoku na policistu v Reutlingenu, ale také sítí, vazeb a plánů skupiny "Reichsbürgerů", která byla odhalena již v prosinci, požadoval místopředseda parlamentní skupiny Zelených.





Středeční prohlídky souvisely s rozsáhlou razií na začátku prosince, která byla mimo jiné namířena proti podnikateli Heinrichu XIII., princi Reussovi, jako údajnému vůdci gangu. Podle spolkové prokuratury má v průběhu tohoto vyšetřování kromě dosavadních 25 hlavních podezřelých v hledáčku pět nových podezřelých. Jsou podezřelí z podpory teroristické organizace, která chtěla svrhnout politický systém v Německu.





Pět nových obžalovaných pochází z Bavorska, Dolního Saska, Saska a Švýcarska. Kromě toho byly ve středu prohledány prostory dalších 14 lidí, kteří nejsou považováni za podezřelé. Mezi nimi je podle informací z bezpečnostních kruhů policista a člen Bundeswehru. Podle spolkové prokuratury nedošlo k žádnému dalšímu zatčení. Generální prokurátor Frank ve středu řekl, že vyšetřování bude nějakou dobu trvat, za dva nebo tři měsíce se neočekávají žádná obvinění.





"Říšští občané" jsou lidé, kteří neuznávají Spolkovou republiku Německo jako stát a popírají demokratické a ústavní struktury. Nepravdivě tvrdí, že historická Německá říše existuje dodnes. Úřad pro ochranu ústavy přiřadil v roce 2022 na scénu "říšských občanů" a "samosprávných" po celém Německu asi 23 000 lidí, což je o 2000 více než v předchozím roce.





