Polsko: Strana Právo a spravedlnost má na rukou krev. Opět

5. 3. 2023 / Tomasz Oryński

čas čtení 12 minut







Při psaní tohoto nadpisu jsem se cítil nesvůj. Ne proto, že bych se bál, že mě zažalují nebo tak něco: všichni dobře víme, že je to pravda. Existuje důvod, proč dělají všechno pro to, aby odložili rozsudek nad vrahem gdaňského prezidenta Pawla Adamowicze před čtyřmi lety (přečtěte si o tom zde ): zatímco vyšetřovatelé odmítají sledovat linii vyšetřování, podle níž jeho nenávist podnítila protiadamowiczovská propaganda ve veřejnoprávních médiích, soudy už v samostatné kauze rozhodly, že obviňovat je z toho a označovat je za goebbelsovská média je oprávněná kritika.

Je tu také krize na polsko-běloruské hranici, kde vláda ignoruje polské i mezinárodní právo a základní lidskou slušnost a nařizuje vojákům a pohraničníkům, aby žadatele o azyl prostě v noci vyhazovali do mrazivých lesů. Podle nevládních organizací, které se zabývají pomocí uprchlíkům, je potvrzeno nejméně 34 mrtvých a stovky pohřešovaných. S tajícím sněhem nacházejí lidé v lesích mrtvá těla a vláda, přestože soudy označily takovéto "odsuny" za nezákonné v 10 jednotlivých případech, zatím v této nezákonné praxi pokračuje.





V posledních dnech jsme však byli svědky další strašné tragédie, kterou opět způsobila PiS sledující všechny možné cesty v naději na politický zisk bez ohledu na ostatní. Tentokrát si vzal život mladý chlapec. A právě proto o tom píšu samostatný článek, protože si nemyslím, že by bylo správné zařadit to do mého, možná ne vždy vtipného, ale obecně satirického seriálu Absurdistán.





Uvedu jen časový sled událostí, které k tomu vedly:







- V létě 2020 matka - opoziční poslankyně Občanské platformy (PO) - svěřuje své děti do péče jiného aktivisty z PO.- Z aktivisty se vyklube pedofil. Zneužívá děti a nabízí jim drogy.- Poslankyně případ nahlásí. Pedofil je okamžitě suspendován a poté vyloučen ze strany, jde k soudu, kde je shledán vinným ze zneužívání dětí a trestných činů souvisejících s drogami a o rok později odsouzen k dlouholetému trestu odnětí svobody. Soudní případ byl utajen před médii a veřejností, aby byly chráněny jeho oběti.Zatím vše proběhlo tak, jak mělo. Zločinec byl nalezen, odstraněn ze strany a postaven před soud (a ne jen přesunut do jiné farnosti, jak by se pravděpodobně stalo, kdyby byl knězem). Matka podpořila své děti, ale také postavila pachatele před soud. Případ měl být uzavřen, děti měly dostat psychologickou pomoc a tím by celá záležitost měla skončit. Až na to, že to tak nebylo.Na podzim roku 2022 využila tato opoziční poslankyně svých výsadních práv ke kontrole Státních lesů. Prozradila, že falešné soutěže jsou organizovány jen jako způsob, jak z této instituce vyčerpat peníze pro aktivisty organizace Solidarna Polska, koaličního partnera PiS vedeného ministrem spravedlnosti Zbigniewem Ziobrem.Ten měl nebezpečně blízko k Dariuszovi Mateckému, který stojí za internetovými trollími farmami šířícími nenávist jménem vlády a za své služby byl odměněn útulným místem ve Státních lesích. Propagandistická mašinérie strany PiS se rozhodla provést protiútok, aby poslankyni očernila a zároveň obvinila opoziční Občanskou platformou z krytí pedofilie, čímž přesunula váhu diskuse o pedofilii v církvi mimo svého spojence.29. prosince Tomasz Duklanowski, propagandista PiS z místní stanice Polského rozhlasu ve Štětíně, publikuje článek o aktivistovi z Občanské platformy odsouzeném soudem za pedofilii a drogy. Je to sotva zpráva hodná pozornosti, ten člověk je v té době už přes rok ve vězení. Ale to nevadí, v článku jsou určité informace, které mohou být pro čtenáře nové: Duklanowski sice neuvádí přímo jméno poslankyně, ale poskytuje dostatek informací k její identifikaci, včetně věku oběti. Na svém Twitteru také zveřejňuje fotografie zúčastněných osob. Nebyla by to ovšem propaganda PiS, kdyby necítil potřebu zdůraznit, že zločinec byl zároveň aktivistou za práva LGBT.Tohle není jen jednorázová záležitost. Zprávu o "aktivistech Občanské platformy odsouzených za pedofilii" opakují i další média ovládaná PiS, včetně státní televize TVP. Předchozího večera píše Tysol, další portál ovládaný stranou PiS, "Pedofilní aféra v Občanské platformě zítra otřese veřejným míněním" a dává na vědomí článek Duklanowského, který má vyjít o den později.K propagandistické kampani se přidávají twitterové účty ovládané stranou PiS, jako například "Emilia Kamińska", a také pravicoví novináři jako Marcin Dobski (čtenáři mého seriálu Absurdistán si ho možná pamatují jako člověka, který posílal eskortní dívce tak nechutné zprávy, že se je rozhodla zveřejnit). Štvanice na poslankyni roste jako sněhová koule.Argumentuje, že Občanská platforma jsou pokrytci, protože útočí na církev kvůli pedofilním skandálům, ale chrání pedofily ve vlastních řadách. Samozřejmě je to všechno lež, jak jsme se dozvěděli už dříve: zločinec byl dopaden, vyhozen ze strany Občanská platforma, odsouzen a odpykává si trest odnětí svobody. Je to OPAK toho, co PiS dělá se zločinci ve vlastních řadách, kde Zbigniew Ziobro osobně vykolejuje vyšetřování a oni dostávají útulná místa jinde, jako když bývalý šéf vězeňské služby, který zabil ženu na přechodu pro chodce, a přesto nikdy nestál před soudem, je místo toho na pozici generálního ředitele ve státem ovládané firmě.Obvinění jsou stále podlejší, jako když "Emilia Kamińska" obvinila matku, že mlčí, aby ochránila své stranické zájmy na úkor vlastních dětí. K štvaní se přidávají další propagandisté PiS. Maciej Stańczyk, Romuald Szeremietiew, Dawid Wildstein, samozřejmě Dariusz Matecki, Tomasz Sakiewicz - redaktor pro-PiSovských novin a televize - a dokonce Przemysław Czarnek, ministr školství, který vyhrožoval, že zažaluje ultrakatolického pravičáka Tomasze Terlikowského, když ho ten kritizoval za zveřejnění jmen obětí (více o tom zde . Informace: nikdy ho nezažaloval).Dokonce i mladé horlivé vycházející hvězdy propagandy PIS, jako je Oskar Szafarowicz, pro-PiSovský tik-toker, oceněný stranou za svou snahu i nějakou tou funkcí, se přidávají k bandě a píší: "Nejvíce šokující je, že matka obětí pedofilie Občanské platformy - třináctileté dcery a šestnáctiletého syna - známá poslankyně Občanské platformy už přes rok mlčí a dává přednost své stranické kariéře před dobrem vlastních dětí. Vedení její strany ji donutilo mlčet!""Je to další případ, kdy se dozvídáme, že v řadách opozice jsou zdegenerovaní zločinci" - píše portál pro PiS wPolityce.pl a cituje doktora Michała Sopińského, děkana Vysoké školy justičního systému, malé školy, kterou vytvořil Zbigniew Ziobro, aby poskytl formální kvalifikaci svým nohsledům připraveným zapojit se do jeho boje za demontáž justičního systému v Polsku.Je jasné, že šlo o organizovanou kampaň. Poselství bylo vždy stejné: Občanská platforma chrání pedofily z vlastních řad, zločinec pracoval pro Rafala Trzaskowského (byl jedním ze stovek lidí, kteří pro Trzaskowského pracovali během jeho prezidentské kampaně), Občanská platforma jsou pokrytci, když vyzývají k vyřešení pedofilie v církvi. Snažili se, aby hashtag #pedofiliaobywatelska (pedofilie Občanské platformy) byl trendem na Twitteru.Samozřejmě se ozvalo mnoho hlasů kritizujících veřejnou identifikaci obětí - a to i na pravici, kde Terlikowski nebyl jediným pravičákem, kterého to šokovalo. To se také okamžitě roztočilo správným směrem."Je úžasné, jak se lidé snaží obrátit věci naruby. Duklanowski odvedl dobrou práci, zaslouží si za ni novinářské ocenění. Útočit na něj za to, že odhalil tuto patálii, je útokem na základy naší demokracie, kterou má údajně opozice tak ráda," píše Piotr Nisztor, novinář z řad PiS, a doprovází ho sbor internetových trollů z řad PiS, kteří kritiku Duklanowského označují za útok na svobodu slova.Byla to všechno zábavná hra a další propagandistická bitva twitterových bojovníků PiS. Bohužel pro chlapce, který na vrcholu svého boje musel sledovat, jak je jeho matka špiněna ve veřejnoprávní televizi a po celém internetu, a sám údajně dostával nenávistné vzkazy na své sociální sítě, to nebyla ani zdaleka taková zábava. Poslankyně 3. března na svých sociálních sítích oznámila, že její syn přišel 17. února o život. Otevřeně se to neříká, ale předpokládá se, že si vzal život sám. Místní prokuratura jeho smrt vyšetřuje pro trestný čin podněcování k sebevraždě.Kdyby Elon Musk tu noc sledoval své servery, pravděpodobně by si všiml, že se na nich náhle odlehčilo o celé gigabajty dat, protože celá propagandistická armáda PiS celou noc pečlivě mazala stovky a stovky tweetů. Všichni v Polsku, kteří mají alespoň špetku lidské slušnosti, jsou pobouřeni a zděšeni tím, že mladého chlapce, který už tak dost trpěl, vládnoucí strana v podstatě dohnala k tomu, aby si vzal život jen proto, aby mohla získat pár dalších bodů proti opozici. Ne však pachatelé, ti se stále snaží získat zpět, co se dá, a nyní vyprávění krouží kolem sdělení, že se opozice snaží využít smrt dítěte pro svůj politický prospěch.Budou pachatelé, podněcovatelé a účastníci této nenávistné kampaně někdy postaveni před soud? Dokud bude PiS u moci, tak ne - pokud se nepodaří zkrotit veřejné pobouření, pak budou pravděpodobně někteří přisluhovači předhozeni psům a po čase odměněni nějakou příjemnou prací mimo zraky veřejnosti. Původně jsem chtěl dát tomuto článku název "Den, kdy nenávist zvítězila 2", ale nakonec jsem se rozhodl, že to neudělám. Protože si nemyslím, že by ti propagandisté byli vedeni nenávistí vůči poslankyni nebo jejím dětem. Pro ně je to celé přesun jejich trollí armády po šachovnici sociálních médií, strategická hra o vliv na veřejné mínění hraná na Twitteru. Oběti jsou kolaterální škoda, nikoho nezajímají, není to tak, že by frázím PiS o tom, jak si draze cení života každého jednotlivého dítěte, měl věřit i někdo jiný než ovčané, které je třeba přesvědčit, aby volili Kaczynského stranu.Ale je tu důvod, proč - aniž bych prozradil jméno poslankyně, a dokonce ani město, z něhož pochází, protože věřím, že její rodina má toho na talíři dost (a kdybyste opravdu chtěli, můžete si ji v mžiku vygooglovat) - vám jména všech těch šupáků prozradím:Těmito jmény jsou:Maciej Stańczyk, propagandista PiS.Tomasz Duklanowski, propagandista PiS pracující pro Polský rozhlas.Dariusz Matecki, hlavní nenávistník trollích farem PiS.Dawid Wildstein, propagandista PiS.Ewa Stankiewicz, filmařka podporující PiS a propagátorka konspiračních teorií o Smoleńsku.Cezary Krzysztopa, karikaturista a propagandista za PiS.Przemysław Czarnek - ministr školství za PiSRomuald Szeremietew - bývalý ministr obrany a aktivista jedné ze satelitních stran PiSa mnoho dalších.Zapamatujte si tato jména. Protože pokud je někdy potkáte, nezapomeňte jim nepodávat ruku a prostě se k nim otočit zády - to je vše, co si do konce života zaslouží.