"Stal se z něho totální Trump." Zbaví se konečně britští konzervativci lháře Borise Johnsona?

5. 3. 2023

čas čtení 3 minuty



Podpora britských konzervativců pro Borise Johnsona se v těchto dnech vytrácí, když její nejvýznamnější činitelé přirovnali jeho reakci na nadstranické parlamentní vyšetřování, zda Johnson lhal v parlamentu ohledně mejdanů, které pořádal v Downings Street během covidových lockdownů, ke lžím bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Několik vysoce postavených konzervativních poslanců reagovalo s nedůvěrou poté, co Johnson a jeho zužující se skupina spojenců zpochybnili práci nezávislého výboru Dolní sněmovny a obvinili tento výbor z "nehorázné míry zaujatosti" poté, co v pátek konstatoval, že existuje značné množství důkazů naznačujících, že Johnson lhal parlamentu.



Jeden vysoký konzervativec konstatoval "Začali se chovat jako Trump. Je to děs. Kde to skončí? Jsou zoufalí." Jiný čelný konzervativec řekl, že Johnson je "jako Trump, který říká, že černá je bílá, bílá je černá".



Tobias Ellwood, konzervativní předseda výboru pro obranu, uvedl, že premiér Rishi Sunak prokázal skutečné vůdcovství, když minulý týden konečně uzavřel s EU dohodu o severoirském protokolu, ale varoval, že hrozí, že Johnson tento pokrok podkope. V narážce na chování bývalého premiéra Ellwood dodal: "Pokud nyní zůstaneme jednotní a disciplinovaní, můžeme vyhrát všeobecné volby, ale ne, pokud se toto nejnovější odvádění pozornosti změní v trumpovský nesmysl."



Jiní toryové na vysokých stranických postech uvedli, že Johnson se možná jen za posledních 48 hodin dopustil pohrdání parlamentem - tím, že napadl, zesměšnil a podkopal práci výboru, který byl výslovně pověřen Dolní sněmovnou, aby prověřil, zda Johnson poslancům lhal.



Johnsonovi přátelé tvrdí, že jmenování bývalé státní úřednice Sue Grayové - která loni vedla vyšetřování Johnsonových mejdanů v Downing Street během lockdownů - předsedou labouristů Keirem Starmerem do funkce šéfky jeho štábu dokázalo, že Partygate je "politicky inspirovaným spiknutím" jejímž cílem bylo sesadit Johnsona, premiéra podporujícího brexit a prospět labouristům.



Mezitím, co Johnsonovi spojenci obvinili parlamentní výbor z inscenování "politického monstrprocesu", vydal výbor pro výsady prohlášení, v němž výslovně oponuje jeho náznakům a náznakům jeho příznivců, že se při vypracovávání vlastních průběžných závěrů opíral o zprávu Grayové.



Toryovský poslanec, který předsedá jinému výboru Dolní sněmovny, řekl: "Je zřejmé, že Boris se z toho všeho jen snaží najít cestu ven. To vidí každý hlupák."





V pátek zveřejnil parlamentí výbor 24stránkovou zprávu, v níž konstatuje, že Johnson dobře věděl, že mejdany v Downing Street porušuje předpisy lockdownů.



Zpráva uvádí, že existují "důkazy o tom, že Johnson mohl uvést Dolní sněmovnu v omyl", když v ní řekl, že během lockdownů "byly v Downing Street všechny předpisy kompletně dodrženy".



Zdroj v angličtině ZDE

