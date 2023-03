Co vedlo k Putinově chybě na Ukrajině?

3. 3. 2023

Před rokem Vladimir Putin odhalil to, co se pravděpodobně stane nejdůležitějším rozhodnutím jeho působení u ruského kormidla: Zahájení "zvláštní vojenské operace" na Ukrajině. Tato práce se snaží zjistit, které z hypotetických faktorů, které autor vyvodil z literatury o minulých ruských vojenských intervencích, jakož i z mezinárodních studií takových intervencí, mohly ovlivnit rozhodnutí ruského diktátora napadnout Ukrajinu v únoru 2022, píše Simon Saradzhyan.

Mezi tyto faktory patří: ohrožení životně důležitých národních zájmů z pohledu vůdce; vůdcova potřeba zachovat si tvář; potřeba vůdce zajistit si popularitu; vůdcova naděje, že intervence bude úspěšná; vyčerpání nebo nedostatek nevojenských možností reakce na krizi; a zvýšení národní moci Ruska. Autorovo zkoumání těchto faktorů naznačuje, že tři z nich pravděpodobně přispěly k formování Putinova rozhodnutí zahájit invazi.

Za prvé, Putina motivoval jeho dojem, že existují akutní rostoucí hrozby pro několik životně důležitých ruských národních zájmů, jak je vidí, včetně zájmu zabránit ukrajinskému "útěku" do tábora nepřátelského hegemona.

Za druhé, Putin možná věřil, že mu došly nevojenské možnosti, jak na tyto hrozby reagovat.

Za třetí, Putin si myslel, že má rozumnou naději, že jeho válka uspěje v odvrácení výše uvedených hrozeb.

Porota by se stále nemohla rozhodnout, zda si Putin skutečně myslel, že mu došly nevojenské možnosti, jak se vypořádat s vnímanými hrozbami pro životně důležité zájmy Ruska, ale je stále jasnější, že vážně přecenil (1) šance, že plnohodnotná invaze by mohla uspět při odvrácení těchto hrozeb a (2) součet čistých nákladů, které by taková invaze Rusku způsobila. Je to možná právě tento pomýlený válečný optimismus, který sehrál rozhodující roli při formování Putinova chybného rozhodnutí zvolit totální invazi jako prostředek k opětovnému ukotvení Ukrajiny k Rusku a zabránění další expanzi NATO podél ruských hranic.

To, že si Putin vybral možnost plnohodnotné invaze navzdory množství veřejně dostupných důkazů, že by to nebyla procházka růžovým sadem, představuje důležitou lekci pro ty z nás, kteří se snaží předvídat rozhodnutí ruského diktátora: Spíše než předpokládat, že Putin si zvolí politickou možnost, kterou by naznačoval "zdravý rozum", člověk by se měl pokusit pochopit, jaké náklady a přínosy diktátor spojuje s každou politickou možností, kterou má k dispozici. Ještě důležitější je, jakou hodnotu přisuzuje každému z kladů a záporů, bez ohledu na to, jak dezinformované může být jeho vnímání.

Sílící hrozba "útěku" Ukrajiny na Západ

Když Putin 24. února 2022 oznámil svou "speciální vojenskou operaci" (SVO) proti Ukrajině, tvrdil, že jeho cílem bude bránit obyvatelstvo v separatisty kontrolovaných částech Donbasu před "genocidou", stejně jako demilitarizovat a "denacifikovat" Ukrajinu jako celek. Ve skutečnosti však rozsah ruských ofenzív, které byly současně zahájeny ze severu, jihu a východu, naznačoval, že strategické cíle SVO byly mnohem větší než deklarované cíle. Měla si podmanit Ukrajinu, obrat ji o jakoukoli podstatnou autonomii v oblasti zahraniční, obranné a jiné politiky způsobem, který by prosazoval životně důležité zájmy Ruska, jak je vidí Putin, jako je zabránění příchodu nepřátelských mocností nebo regionální hegemonie na ruských hranicích; zajistit, aby bylo Rusko obklopeno spřátelenými státy, mezi nimiž může hrát vedoucí úlohu a ve spolupráci s nimiž může prosperovat; zajištění přežití ruských klientů; a opětovné získání neomezeného přístupu na ukrajinské trhy a k pracovní síle.

Někdo by mohl namítnout, že invaze v únoru 2022 byla pouze pokračováním té, která začala v roce 2014. Domnívám se však, že se jedná o novou intervenci, oddělenou od dřívější agrese značným klidem v bojích, kdy míra úmrtí souvisejících s bitvami na Ukrajině byla nižší než míra vražd nebo úmrtí při dopravních nehodách na Ukrajině. Ačkoli boje na východě nikdy zcela neutichly, velké střety tam do roku 2017 do značné míry ustaly. Tato deeskalace přišla, když tým tehdejšího ukrajinského prezidenta Petra Porošenka nabyl přesvědčení, že ozbrojené síly jejich země byly v té době příliš slabé na to, aby buď vytlačily Rusko a jeho klienty z již okupovaných území, nebo aby zabránily dalším záborům půdy, pokud by se o ně pokusili. Současně Putin a jeho tým stále doufali, že takzvaná dohoda Minsk-2 bude nakonec realizována za podmínek, které by udržely Ukrajinu na ruské oběžné dráze a prosazovaly výše zmíněné ruské životní zájmy. Dohoda, kterou 12. února 2015 spolupodepsali zástupci Ruska, Ukrajiny, separatistů a OBSE, stanovila, že Ukrajina nejen udělí separatistům amnestii, ale že s nimi "povede přímý dialog" o "podmínkách místních voleb", o přijetí "zákonů o samosprávě v separatisty kontrolovaných částech Donbasu a o zvláštním statusu těchto částí" a také o "provedení ústavní reformy na Ukrajině ... zajištění decentralizace jako klíčového prvku."

Kreml nadále upínal své naděje k Minsku-2, i když Porošenko prohrál s Volodymyrem Zelenským v ukrajinských prezidentských volbách v dubnu 2019. Tyto naděje nebyly neopodstatněné. Koneckonců, Zelenskij postavil svou kampaň na slibech, že konflikt na Donbasu vyřeší mírovou cestou, takže Kreml měl důvody se domnívat, že mladý nový lídr bude ochotnější dohodu realizovat než jeho předchůdce. Jak však šel čas, Moskva byla stále více přesvědčena, že Zelenskij nebude realizovat Minsk-2 způsobem, který by podpořil výše zmíněné životně důležité zájmy Ruska, což by dalo spojencům Moskvy na Ukrajině de facto veto nad geopolitickou reorientací Kyjiva. Zpočátku se Zelenskij a jeho tým snažili pokročit v implementaci Minsku-2, i když radikální ultranacionalistické síly na samotné Ukrajině tyto snahy nebyly zrovna vítány. Nakonec však Zelenskij a členové jeho týmu začali vysílat signály, že dohoda nemůže být realizována tak, jak byla, a že vyžaduje "přehodnocení", a zároveň obviňovali Rusko z patové situace. V Putinových očích taková neústupnost zredukovala nabídku nenásilných možností, které měl k dispozici, aby udržel Západ mimo Ukrajinu ve formách, které považoval za nepřijatelné.

Poté, co se Putinovi nepodařilo získat od Kyjiva záruky ukrajinské neutrality, učinil poslední pokus získat je od Západu. Na podzim roku 2021 Rusko poslalo USA a jejich spojencům dva ultimátní "návrhy" – návrh smlouvy o bezpečnostních zárukách mezi Ruskem a USA a dohodu o zajištění bezpečnosti Ruska a členů NATO. V nich Putin vznesl tři hlavní požadavky: (1) aby nedocházelo k dalšímu rozšiřování NATO na východ, zejména na Ukrajinu a do Gruzie; 2) aby NATO stáhlo vojenskou infrastrukturu umístěnou ve východní Evropě po roce 1997; a (3) že USA/NATO nerozmístí v Evropě žádné útočné systémy schopné zasáhnout cíle v Rusku, jako jsou rakety středního a krátkého doletu. Zatímco na Západě proběhla určitá diskuse o proveditelnosti některých vzájemných závazků k prvnímu a třetímu bodu, druhý bod byl zjevně předem ztracený a je těžké pochopit, jak mohl Putin doufat v jeho realizaci. Je však méně obtížné pochopit, jak by Putin mohl dojít k závěru, že vyčerpal své nenásilné možnosti poté, co bylo v lednu 2022 jasné, že USA a jejich spojenci nepodepíší ani jednu ze smluv. Ve skutečnosti Putin a jeho spojenci opakovaně tvrdili, že pokud by měl i nadále sedět se založenýma rukama, Ukrajina by sama učinila první krok a zahájila by ofenzívu, aby se pokusila znovu převzít separatisty kontrolované části Donbasu. Putin a jeho poradci tvrdili, že mají důkazy na podporu svých tvrzení, ale nepředložili je, a ukrajinské úřady opakovaně popřely přípravu útoku na Donbas.

To znamená, že ukrajinské ozbrojené síly mezi dvěma ruskými intervencemi neseděly nečinně.

Na jaře 2014 byla ukrajinská armáda popisována jako "impotentní", když utrpěla jednu porážku za druhou, ale nakonec začala nabírat na síle. Od roku 2013 do roku 2020 se ukrajinský vojenský rozpočet téměř zdvojnásobil, a to ze 3 % ruského na 11 %. Ve stejném období se počet příslušníků ukrajinských ozbrojených sil, měřený jako podíl ruských ozbrojených sil, zvýšil z 15 % na 23 %. Země byla schopna získat více zbraní a také obdržela relativně pokročilé vojenské vybavení od USA a jejich spojenců. Jen ve fiskálním roce 2020 poskytly USA 115 milionů dolarů prostřednictvím programu zahraničního vojenského financování a dalších 256,7 milionu dolarů prostřednictvím své iniciativy Ukraine Security Assistance Initiative. Systémy dodané USA zahrnovaly protidělostřelecké radary, hlídkové čluny, systémy detekce elektronického boje a bezpečnou komunikaci, satelitní snímky, analytické schopnosti a protipilotní letecké systémy. Nejen, že se ukrajinské ozbrojené síly stávaly většími a lépe vyzbrojenými, ale také se stávaly lépe vycvičenými – do značné míry díky účasti na mnoha programech a cvičeních pro partnery NATO. Článek ve Wall Street Journal analyzující "tajemství ukrajinského vojenského úspěchu" loni v dubnu vypočítal, že členové NATO pořádali "kurzy, cvičení a hry zahrnující nejméně 10 000 vojáků ročně po více než osm let", což Ukrajině pomohlo "přejít od rigidních velitelských struktur sovětského stylu k západním standardům, kde se vojáci učí myslet za pohybu".

Neposouzení čistých nákladů na invazi v plném rozsahu

Jak bylo uvedeno výše, zlepšení ukrajinských vojenských schopností zjevně neuniklo pozornosti Moskvy, což přimělo Kreml přemýšlet, jak dlouho ještě může ruská válečná mašinérie nadále sloužit jako přesvědčivý odstrašující prostředek pro aspirace Kyjiva integrovat se na Západ. Ale kdyby Rusko použilo sílu k vykolejení ukrajinských aspirací, mohl mít Putin rozumnou naději na začátku roku 2022 dosáhnout svého cíle – neutralizovat takovými prostředky to, co považoval za skutečnou hrozbu pro národní bezpečnost Ruska vycházející z Ukrajiny a jejích vztahů se Západem? Věřil, že by mohl dosáhnout požadovaných výhod, jako je zabránění hlubší integraci Ukrajiny a NATO, a že by převážily náklady pro Rusko na bojišti i mimo něj? Stejně důležité je, zda mohlo být použití síly omezeno tak, aby náklady nepřevýšily přínosy, a přitom se stále zabránilo hlubšímu rozšíření NATO na Ukrajinu?

Kalkulace

V roce 2021 jsem naznačil, že ruský vůdce, který má přístup k otevřeným zdrojům a vůli s nimi konzultovat, pravděpodobně dospěje k závěru, že existuje významná možnost, že plnohodnotný konvenční útok na Ukrajinu – který má Rusku poskytnout dostatečnou páku na Ukrajinu, aby zabránil jejímu útěku na Západ – by mohl generovat značné čisté náklady a proto bylo nepravděpodobné, že by si Putin tuto možnost vybral. Důvody, proč jsem si to tehdy myslel, byly následující:

Aby ruské jednotky uspěly ve strategické ofenzívě, musela by kvantitativní převaha pozemních sil nad ukrajinskou armádou být minimálně 3:1, podle všeobecného pravidla, což už v roce 2020 neplatilo. Ve skutečnosti se tento rok poměr blížil 2:1. Stejně důležité je, že významná část ukrajinských ozbrojených sil byla v předchozích několika letech rozsáhle vycvičena instruktory NATO a vybavena relativně pokročilými západními zbraněmi, které by útočícím ruským silám ztížily boj.

Ruští vojáci mohli očekávat trvalé povstání v ukrajinských regionech severně od Krymu a západně od Donbasu, kde byly silné protiruské nálady.

Pokud by "obnovení ruské nadvlády" nad Ukrajinou znamenalo nejen okupaci území východně od Dněpru (plus západní část Kyjiva za řekou), ale také jejich začlenění do Ruské federace, pak by Moskvě vznikly značné finanční náklady (podle mého výpočtu až 64,5 miliard dolarů ročně).

Ruské obsazení levobřežní Ukrajiny by vedlo k opětovnému zmrazení vztahů Ruska se Západem, s kvalitativně tvrdšími sankcemi.

A pokud by zůstaly neobsazené části Ukrajiny, vláda tohoto "zbytkového" státu se mohla rozhodnout zdvojnásobit úsilí o integraci do západních klubů, místo aby od nich upustila.

Taková okupace by také znepřátelila mnoho proruských voličů na Ukrajině a mohla by ztížit těm, kteří zůstávají proruští, hlasovat v oblastech mimo kontrolu Moskvy.

Začlenění ukrajinských území na východ od Dněpru by nakonec zanechalo Rusko bez nárazníkové zóny mezi ním a NATO, což by proměnilo obávanou možnost v tvrdou realitu.

Navzdory těmto pravděpodobným nevýhodám, z nichž většina byla předpovězena mnoha veřejně píšícími experty, se Putin rozhodl zasáhnout ve velkém měřítku. Důvodem této pomýlené volby je podle mého názoru Putinova neschopnost vyhodnotit čisté náklady, které by taková intervence přinesla. Jedním z důvodů Putinovy marné naděje, že čisté náklady na SVO nebudou velké, byly zavádějící informace, kterými ho krmili formální i neformální poradci, kteří Putina ujišťovali, že ruské jednotky narazí jen na malý odpor. Mezi těmito poradci byli vysocí představitelé Federální bezpečnostní služby (FSB), která, jak se zdá, buď špatně interpretovala nebo nepřesně tlumočila výsledky průzkumů provedených na Ukrajině, když tvrdila, že civilisté by ruské vojáky vítali. Mezi těmito muži byl generál Sergej Beseda, který údajně dohlížel na Ukrajinu v agentuře, a ředitel FSB Alexandr Bortnikov. Ve vnitřním kruhu byl také Bortnikovův předchůdce a současný tajemník prezidentské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev, který asi tři měsíce před invazí tvrdil, že ruská armáda pod Putinovým dohledem začala konkurovat americké armádě. Mezi poradci byl i ukrajinský oligarcha Viktor Medvedčuk, jehož dcera je Putinovou kmotřenkou. Medvedčuk například údajně ujistil Putina, že "Ukrajinci se považují za Rusy" a že invazní vojáky přivítají "květinami". Takové teze jsou v souladu s Putinovým vlastním názorem na Rusy a Ukrajince jako "jeden národ", jak slavně napsal v červenci 2021. Na rozdíl od Medvedčukova neopodstatněného optimismu ale ruská zahraniční zpravodajská služba a ruský generální štáb před invazí vyjádřily pochybnosti, podle zdrojů FT.

Optimistické předpovědi, které Putin obdržel, se také v jeho mysli musely shodovat se vzpomínkami na to, jak snadné bylo obsadit Krym na jaře 2014 – na operaci, kterou nařídil navzdory varování šéfů armády a zpravodajských služeb, aby to nedělal. Putin – jehož náboráři z KGB identifikovali jako člověka se "sníženým pocitem nebezpečí" – také mohl načerpat odvahu ze svých relativně úspěšných intervencí v Gruzii v roce 2008 a v Sýrii v roce 2015.

Tváří v tvář hořké pravdě

To, že se tažení na Ukrajině v roce 2022 neukáže být nikde tak snadné jako procházka krymským parkem v roce 2014 nebo Putinovy dřívější vojenské intervence, bylo jasné během několika dní po invazi v únoru 2022. Ukrajinci byli tvrdší, "než mi bylo řečeno," přiznal údajně Putin izraelskému premiérovi Naftalimu Bennettovi, který navštívil Rusko na začátku března. "Bude to pravděpodobně mnohem obtížnější, než jsme si mysleli," řekl Putin také Bennettovi, čímž implicitně přiznal, že se přepočítal, pokud jde přinejmenším o některé náklady na opětovnou intervenci na Ukrajině v tak velkém měřítku.

Kromě nepříliš vřelého přijetí ze strany Ukrajinců se ruské invazi nepodařilo dosáhnout původního cíle okupace levobřežní Ukrajiny a Kyjiva - kvůli špatnému výkonu ruských sil obecně a zejména nejvyšších velitelů. Poté, co se ruští vojáci v březnu přiblížili ke Kyjivu, strávili většinu léta a podzimu v občasných ústupech. Zpráva Grahama Allisona a Kate Davidsonové z Belferova centra z února 2023 odhaduje, že bylo zabito nebo vážně zraněno 130 000 ruských vojáků, že Rusko ztratilo téměř 5 000 tanků a dalších obrněných vozidel a postoupilo kontrolu nad 57 % území, které obsadilo od 24. února 2022.

I když to nemůžeme vědět jistě, je nepravděpodobné, že by Putin a jeho generálové očekávali tak ohromující nezdary. Kdyby to věděli, neřekli by členům invazních formací, aby si sbalili uniformy. To, že dokonce i někteří přední západní experti na ruskou armádu – kteří jsou pravděpodobně méně náchylní k Potěmkinovým příběhům šířeným některými méně svědomitými ruskými veliteli – přecenili schopnosti ruské válečné mašinérie, znovu potvrzuje pravděpodobnost, že Putin sám trpěl přehnaným optimismem. Nebyli sami. Dva dny před invazí přednesl americký předseda sboru náčelníků štábů generál Mark Milley na návštěvě ukrajinského ministra zahraničí Dmytro Kuleby projev "zemřete". "Za pár dní přijedou do Kyjiva," řekl Milley Kulebovi podle The New York Times.

Dalším důkazem, že Putin očekával od svých nejvyšších velitelů mnohem více, je skutečnost, že počátkem roku 2023 byl Putin již u svého čtvrtého velitele pro "zvláštní vojenskou operaci".

Překvapivě podprůměrné výkony byly pozorovány nejen mezi nejvyššími ruskými veliteli, ale i na nižších úrovních řetězce velení. Jedním z ukázkových příkladů byl smrtící silvestrovský útok Ukrajiny na budovu, v níž byli ubytováni ruští vojáci v okupovaném městě Makijivka na východě země, za použití USA dodaného odpalovacího zařízení HIMARS. Ukrajinské jednotky elektronického sledování zřejmě detekovaly místo, protože vojáci používali své mobilní telefony - dlouho zakázaná praxe, která měla konkrétně zabránit odhalení protivníkem. Porušení zákazu ruskými vojáky naznačuje, že jejich velitelé nedokázali na taktické úrovni vynutit ani ty nejdůležitější rozkazy – což je o to více ohromující vzhledem k vlastní historii ruských operací typu "detekuj a zabij". Stejně ilustrativní z hlediska kvality ruských velitelských rozhodnutí byly zprávy, že budova v Makijivce spolu s vojáky ukrývala munici, což zesílilo ničivou sílu úderu. Tato zpráva vedla bývalého velitele separatistů Igora Girkina (Strelkova) k tomu, že ruské velitele označil za "v podstatě nevycvičitelné".

Kromě vojenských nákladů Putinova nová sázka na Ukrajině vytvořila pro Rusko také geopolitické náklady, které Putin nemohl vítat. Nejen, že válka přiměla stávající členy NATO, aby se zavázali k rozšíření svých vojenských schopností, ale také přiměla dlouho neutrální Finsko a Švédsko k tomu, aby usilovaly o členství v alianci. Pokud Putin považuje rozšiřování NATO za primární hrozbu pro ruskou národní bezpečnost, pak by vstup těchto zemí do bloku učinil tuto hrozbu realitou. Začlenění Švédska a Finska do NATO by do aliance přivedlo všechny ruské sousedy v Baltském moři a prodloužilo by pozemní hranici, kterou Rusko sdílí se členy NATO, o 1 340 kilometrů. Navíc by raketě vypálené z Finska trvalo jen o dvě minuty déle, než by dosáhla Moskvy, než raketě odpálené z ukrajinského Charkiva. To nemůže být vývoj, ve který Putin doufal při zahájení své vojenské operace: Když Putin v červnu 2021 vysvětloval, proč by se členství Ukrajiny v NATO rovnalo překročení ruské červené čáry, řekl, že je to proto, že doba letu rakety NATO z Charkiva do Moskvy by činila 7 až 10 minut. Kromě hlubokého zmrazení vztahů s NATO a rozšíření bloku vedla Putinova válka také k prudkému zhoršení vztahů Moskvy nejen se Spojenými státy, ale také s Evropskou unií, která byla až do války hlavním obchodním partnerem Ruska. To zase učinilo Moskvu ještě závislejší na obchodu s Pekingem, než tomu bylo dříve, a přesunulo více jejích vajec do jednoho košíku. Dokonce i nejmocnější spojenec Moskvy jen těžko dohlíží toho, jak by se Putinův hazard mohl geopoliticky vyplatit: Podle názoru některých čínských představitelů invaze naznačuje, že Putin se "zbláznil" a jeho země se nyní vynoří z války jako "menší mocnost", která by byla na světové scéně ekonomicky a diplomaticky mnohem více oslabena.

Kromě podcenění vojenských a geopolitických nákladů invaze Putin a jeho tým nedokázali pochopit rozsah škod, které by reakce Západu napáchala na ekonomickém, finančním a technologickém potenciálu Ruska. Jedna z nejbližších Putinových ekonomických poradkyň, předsedkyně centrální banky Elvira Nabiullinová, byla očividně zaskočena, když Západ zmrazil téměř polovinu z 630 miliard ruských rezerv v tvrdé měně. Jinak by přeměnila více těchto rezerv na aktiva, která by Západ nemohl snadno zabavit, jako jsou jüan a doma skladované zlato. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov otevřeně přiznal, že byl intenzitou sankcí překvapen: "Jejich současný rozsah je samozřejmě zarážející... Nečekal jsem od Západu takovou představivost," řekl v březnu 2022 a označil zacílení na ruskou centrální banku za něco, co "nikdo nemohl předvídat". Západní sankce také podkopaly naděje Kremlu na hospodářský růst, přinejmenším v krátkodobém horizontu. Před válkou vláda očekávala, že HDP v letech 2022-2023 vzroste o 4 %. Nyní se předpokládá, že v tomto období klesne asi o 2%, podle Mezinárodního měnového fondu. I kdyby Rusko přidalo plný hrubý regionální produkt celých ukrajinských oblastí Doněck, Luhansk, Cherson a Záporoží, které jeho síly kontrolují jen částečně, nedokázalo by to kompenzovat více než 2 % pokles jeho HDP v roce 2022.

Sankce také udělaly značnou díru v ruském federálním rozpočtu, kde v roce 2022 schodek odpovídal 2,3 % HDP; naproti tomu před invazí ruská vláda pro rok 2022 předpovídala rozpočtový přebytek ve výši 1 %. Ruský přístup k technologiím byl také výrazně omezen, výroba osobních automobilů se snížila o 60 % a obranný průmysl země byl údajně nucen kanibalizovat pračky kvůli západním polovodičům pro použití v raketách. Kromě strukturálního dopadu západní sankce potrestaly Putinovy příbuzné a spojence, přičemž jmění ruských miliardářů se snížilo o 67 miliard dolarů, což je 20 % pokles, který je více než čtyřikrát větší než zbytek těch na indexu miliardářů agentury Bloomberg.

Utrpěli i obyčejní Rusové. Reálné příjmy v roce 2022 byly podle Olega Buklemiševa, ředitele moskevského Centra pro studium hospodářské politiky, asi o 10 % nižší než v roce 2013. A počet ruských dělníků se zmenšuje – což Kreml pravděpodobně také neplánoval. Podle zprávy Belferova centra od začátku invaze z ekonomických nebo politických důvodů asi 800 000 lidí opustilo Rusko. Jen v samotném ruském IT sektoru uprchlo z Ruska po invazi odhadem 100 000 nebo více specialistů. Tento vývoj představuje hmatatelnou ránu pro zemi, která se po většinu své postsovětské historie potýkala s vylidňováním a nedostatkem konkrétních kvalifikovaných pracovníků.

Všechny tyto náklady nepředstavují ránu z milosti, významně však omezují geopolitická rozhodnutí Ruska. Dokud se Rusko odcizuje Západu, bude nucena držet více svých vajec v čínském košíku. Toto odcizení také brzdí hospodářský a technologický rozvoj Ruska.

Jaké faktory v Putinově rozhodnutí o invazi pravděpodobně nehrály roli

Jak bylo uvedeno na začátku tohoto článku, autor vyvodil z literatury na toto téma řadu dalších potenciálních hnacích sil vojenských intervencí. Řada vědců například tvrdí, že vůdce může zahájit "malou vítěznou válku" kvůli domácím politickým účelům, jako je zvýšení jeho popularity. Souhlasím s tím, že vysoká popularita může sloužit jako primární zdroj legitimity pro autokraty, ale nemyslím si, že Putin měl nějakou naléhavou nebo silnou potřebu zvýšit svou vlastní popularitu. Ano, jeho popularita klesla z vrcholu po Krymu, který v roce 2015 činil téměř 90 %, podle ruského Levada Centra, ale v roce před únorem 2022 vzrostla o 6 %. (Samozřejmě, že k tomuto nárůstu pravděpodobně přispělo řinčení zbraněmi před invazí.) V tomto roce jeho popularita dosahovala v průměru 65 %, což znamenalo, že mohl být pohodlně znovu zvolen, pokud by chtěl v tomto roce uspořádat předčasné volby.

Kromě zkoumání, zda potřeba popularity u vůdce může ovlivnit jeho rozhodnutí vést válku proti cizí zemi, několik vědců tvrdí, že ruští vůdci v minulosti nařídili intervence částečně proto, že si chtěli zachovat tvář. Nevěřím však, že Putin čelil na počátku roku 2020 nějakým dilematům ohledně zachování tváře kvůli Ukrajině. Dokud byl separatistický Donbas a anektovaný Krym mimo kontrolu Kyjiva, jak slíbil, nebylo podle mého názoru moc důvodů starat se o zachování tváře. A konečně, několik dalších učenců předpokládá, že růst národního bohatství Ruska způsobil, že Rusko je agresivnější vůči jiným státům a více se uchyluje k vojenským akcím. Nenašel jsem však žádný důkaz o tom, že by ruská národní moc v období před intervencí rostla. Měřil jsem národní moc ve třech předcházejících kalendářních letech podle modifikace vzorce pro výpočet národní moci projektu Koreláty války. Výpočet ukázal, že ruská národní moc se podstatně nezměnila v žádném ze tří let předcházejících roku invaze: 0 % v roce 2022, 0 % v roce 2020 a -1 % v roce 2021.

Výhled vpřed, za hranice "zdravého rozumu"

Jak bylo ukázáno výše, Putinovo rozhodnutí zasáhnout na Ukrajině v roce 2022 pravděpodobně ovlivnil souběh tří faktorů. Za prvé, Putina motivoval jeho dojem, že existují akutní rostoucí hrozby pro několik životně důležitých ruských národních zájmů, jak on je vidí, jako je zájem zabránit Ukrajině v "útěku" do tábora nepřátelského hegemona. Za druhé, Putin možná věřil, že mu došly nevojenské možnosti, jak na tyto hrozby reagovat. Za třetí, Putin možná počítal, že existuje rozumná šance, že jeho válka úspěšně odvrátí výše zmíněné hrozby. Jak tento dokument také ukázal, Putin se ve svých kalkulacích mýlil, částečně díky špatným zpravodajským informacím a radám poskytovaným jeho poradci, stejně jako kvůli jeho vlastním analytickým selháním a jeho úspěchu s předchozími intervencemi.

Putin však nebyl jediný, kdo udělal ve svých kalkulacích chybu. V měsících před jeho chybným rozhodnutím mnoho expertů, včetně mě, předpovídalo, že v první řadě neudělá takovou chybu, vzhledem k čistým nákladům, které by plnohodnotná invaze Rusku způsobila. A přesto Putin chyboval, a to ve velkém. Tato chyba neznamená, že se Putin "zbláznil", jak tvrdil výše zmíněný čínský představitel. Spíše, jak poznamenal člověk, který zná Putina od roku 1990 v souvislosti s jeho rozhodnutím znovu napadnout Ukrajinu v roce 2022: "Není blázen a není nemocný... Je to absolutní diktátor, který udělal špatné rozhodnutí – chytrý diktátor, který udělal špatné rozhodnutí." To, že se Putin navzdory své racionalitě dopustil chyby, kterou lze označit za strategickou, protože významně omezuje geopolitická rozhodnutí Ruska a brzdí jeho rozvoj, představuje ponaučení pro ty, kdo se snaží předvídat rozhodnutí tohoto diktátora. Ponaučení, jak bylo uvedeno na začátku tohoto článku, je následující: Spíše než předpokládat, že Putin zvolí politickou možnost, kterou by naznačoval "zdravý rozum", měli bychom se pokusit pochopit, jaké náklady a přínosy diktátor spojuje s každou politickou možností, kterou má k dispozici, a co je důležitější, jakou hodnotu přisuzuje každému z kladů a záporů. Bez ohledu na to, jak mylné může jeho vnímání situace být.

Celý článek v angličtině: ZDE

