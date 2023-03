Plány konzervativní britské vlády. Jak se jedna evropská země fašizuje

7. 3. 2023

čas čtení < 1 minuta

Situace: Uprchlík vstoupí do Spojeného království bez dokladů {měl je, ale ztratily se) a je mu odepřen azyl - ochrana před válkou. Jeho žádost je zamítnuta. Místo toho odjede do Ameriky, kde je přijat.

To je plán dnešního konzervativního britského premiéra. To se skutečně stalo v roce 1933. Tím mužem byl Albert Einstein.

Scenario: A refugee enters the UK without papers {he had them, but were lost) and he’s denied asylum from war. His application is denied. He goes to America instead where he is accepted.



This is Sunak’s plan.



This actually happened in 1933. That man was Albert Einstein. pic.twitter.com/3xeq8MhG6I