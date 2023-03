9. 3. 2023

První politické rozhodnutí prezidenta Pavla může být veto vládní změny valorizace penzí, kvůli pochybnostem o ústavnosti.



Pochopí to vládní fanoušci nebo budou hejty o kudle do zad? Emancipuje se tím Pavel na Fialově vládě? Ocení ti, co ho nevolili, nestranný postoj? pic.twitter.com/2E2R4lD9GL