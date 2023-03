Období ofenzív: Co čekat na jaře na Ukrajině?

10. 3. 2023

Na bojiště východní Ukrajiny přišlo s prvními březnovými dny vše pohlcující bahno. Videa nákladních vozidel a obrněných vozidel uvízlých v polích ohlašovala příchod doby, která je v ukrajinštině tradičně známá jako bezdorožje neboli "bezcestí", píše Francis Farrell. Na bojiště východní Ukrajiny přišlo s prvními březnovými dny vše pohlcující bahno. Videa nákladních vozidel a obrněných vozidel uvízlých v polích ohlašovala příchod doby, která je v ukrajinštině tradičně známá jakoneboli "bezcestí",

Ačkoli může bahno představovat výzvu pro ruské i ukrajinské operace na několik týdnů, znamená to také začátek jarního tažení roku 2023 ve válce Ruska proti Ukrajině.

Očekává se, že na jaře a v létě obě strany podniknou velké útočné kroky, aby převzaly území a chopily se iniciativy, protože válka v plném rozsahu vstupuje do druhého roku.

Obě strany mají důvody k důvěře v úspěch na bojišti.

Během posledních dvou měsíců je Rusko s použitím obrovského množství pěchoty, dělostřelectva a obrněných vozidel na pokraji dobytí "pevnostního města" Bachmutu v Doněcké oblasti.

Dobytí Bachmutu by představovalo první velký ruský územní zisk od dobytí nedalekého Lysyčanska před osmi měsíci a jedinou významnou změnu územní kontroly od ukrajinského osvobození Chersonu a okolních oblastí na západním břehu řeky Dněpru v listopadu.

Mezitím ukrajinské ozbrojené síly netrpělivě očekávají příjezd více než 100 západních tanků poté, co důsledné odmítání partnerů poskytnout zbraně bylo v lednu dramaticky porušeno záplavou slibů.

Očekává se, že německé tanky Leopard, britské Challengery 2 a americké tanky M1A1 Abrams, doplněné několika stovkami dalších západních obrněných vozidel, které budou dodány přibližně ve stejnou dobu, poskytnou Ukrajině špičkové útočné hroty potřebné k proražení dobře připravené ruské obranné linie.

Průběh prvního roku totální války bylo notoricky těžké předvídat.

Nyní jsou pravidla hry stanovena a zdroje, silné a slabé stránky každé strany jsou jasné.

Samotný konečný výsledek tažení za jaro/léto není zdaleka jistý, ale to, co se vyvine v první polovině roku 2023, pravděpodobně určí tón pro zbytek války.

Ruská ofenzíva: Běží už měsíc

Dlouho očekávaná ofenziva Ruska v roce 2023 začala dříve, než si toho mnozí všimli, v hluboké zimě.

Od konce ledna začaly velké skupiny ruských tanků a obrněných vozidel postupovat přes zasněženou zemědělskou půdu těsně u frontového města Vuhledar na jihu Doněcké oblasti.

Ruské ministerstvo obrany nejprve rychle oznámilo pokrok v tomto sektoru – zprávy, které se brzy ukázaly být mimo realitu.

Jednotky ruské pravidelné armády, které byly nuceny překročit rozlehlé oblasti exponovaného terénu, naplněné mobilizovanými rekruty, byly metodicky vrhány do nakonec neplodného náporu.

Ve scénách připomínajících první týdny totální invaze byly postupující obrněnce ve velkém množství eliminovány kombinací ukrajinského dělostřelectva, protitankových zbraní a min.

Jeden případ, zachycený ukrajinským bezpilotním letounem, ukázal, že kolona tří ruských bojových vozidel pěchoty se pohybovala ve svých stopách, když vedoucí vozidlo uprostřed pole najelo na minu.

Na záběrech těžko uvěřitelných, dokud je neuvidíte, se druhé vozidlo pokouší předjet své postižené kamarády na jedné straně, aby pak narazilo na další minu, načež třetí zkouší druhou stranu a rychle ho potká stejný osud.

Útoky na Vuhledar vedla ruská elitní 155. brigáda námořní pěchoty, která se dříve zúčastnila bitvy o Kyjiv. Podle britského ministerstva obrany byla brigáda při katastrofálním útoku "výrazně degradována", zatímco The New York Times informovaly o více než 130 ztrátách ruských tanků a obrněných vozidel v tomto sektoru.

Další sektor, který zaznamenal vzplanutí akcí, byl v hlubokých borových lesích poblíž Kreminné, kde frontová linie vede podél hranice okupované Luhanské oblasti. Přestože se Rusku podařilo v oblasti dosáhnout malých zisků, ukrajinská obrana osvobozeného Lymanu je pevná.

Mezitím, v dosud nejbrutálnější jednotlivé bitvě války, ruské síly ovládané nechvalně známou Wagnerovou polovojenskou skupinou pomalu a vytrvale postupovaly po obou stranách bojujícího města Bachmut.

Po dobytí solného města Soledar, asi 10 kilometrů severovýchodně od Bachmutu, v polovině ledna, Wagnerovy síly metodicky uzavřely své čelisti kolem Bachmutu do té míry, že od začátku března už pod ukrajinskou kontrolou nezůstaly žádné uzavřené cesty do města.

Navzdory tomu, že město je téměř obklíčeno, ukrajinská armáda spolu s prezidentem Volodymyrem Zelenským důsledně potvrzují závazek držet Bakhmut, pokud se situace dále výrazně nezhorší.

5. března Institut pro studium války oznámil, že Ukrajina pravděpodobně připravuje "omezené taktické stažení" z města, i když nebylo jasné, zda lze brzy očekávat úplný ústup.

Cíle Ruska

Vzhledem k tomu, že ruský diktátor Vladimir Putin 24. února 2022 oznámil cíle invaze jako "demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny", veřejně deklarované cíle Kremlu se mnohokrát změnily a často si vzájemně odporovaly.

Na chvíli bylo cílem "osvobození Donbasu", zatímco ve skutečnosti Rusko srovnalo se zemí donbaská města jako Mariupol a Bachmut.

Tento plán byl ještě více matoucí tím, že Rusko v září nezákonně vzneslo nárok na Chersonskou a Záporožskou oblast, jejichž hlavní města jsou nyní pro ruské síly pevně mimo dosah.

Poslední Putinova verze, jak byla v lednu vysvětlena univerzitním studentům v Moskvě, je ještě mlhavější: "Obrana (Ruského) lidu a samotného Ruska před hrozbami, které se oni (Ukrajina a spojenci) snaží vytvořit na našich vlastních historických územích sousedících s námi."

Ponecháme-li stranou vágní formulace, Moskva už pravděpodobně nevidí změnu režimu v Kyjivě nebo úplnou kapitulaci Ukrajiny jako realistické možnosti, ačkoli státní propaganda popírající ukrajinskou suverenitu nezpomalila.

Přestože ukrajinský vrchní velitel Valerij Zalužnyj v prosinci varoval, že Rusko by mohlo znovu tlačit na dobytí Kyjiva ze severu, seskupení sil, které by bylo na dálku schopné takového útoku, se nepodařilo sestavit.

Většina pozorovatelů chápe primární cíl současné ruské ofenzivy jako dobytí celé Doněcké oblasti, která trvale zažívá nejtěžší boje války.

S ohledem na tuto skutečnost je dobytí Bachmutu, jakkoli byly boje nákladné, nezbytným odrazovým můstkem k dalšímu postupu na mnohem větší města Slavjansk a Kramatorsk, centrální uzly ukrajinských operací v Donbasu.

Mezitím by průlom ve Vuhledaru otevřel bránu k obsazení západu Doněcké oblasti a ohrozil by pravé křídlo ukrajinských sil bránících Avdiivku poblíž Ruskem okupovaného Doněcka.

Potenciální úspěch Ruska u Lymanu by odkryl Slavjansk ze severu a zasadil těžkou morální ránu Ukrajině, protože oblast již byla jednou okupována a osvobozena.

Možná důležitější než obsazení území je opotřebování ukrajinských sil.

Přestože ruské oběti během několika měsíců trvajícího útoku na Bachmut jsou pravděpodobně výrazně vyšší než ukrajinské, není náhoda, že obě strany použily k popisu bitvy výraz "bachmutský mlýnek na maso".

Počty ukrajinských obětí jsou přísně utajovány, ale je známo, že Kyjiv pověřil značnou část svých dostupných sil obranou Bachmutu.

Oslabení nepřítele je samo o sobě smysluplným cílem, ale ztráty utrpěné kolem Bachmutu jsou pro vyhlídky Ukrajiny v tomto klíčovém bodě války obzvláště bolestivé.

Ukrajinští vojáci z několika jednotek v rozhovoru pro list Kyiv Independent na začátku března hlásili, že byli vysláni do bitvy bez adekvátního výcviku nebo podpory dělostřelectva a obrněných vozidel.

Ukrajinské jednotky v tomto sektoru také zahrnují některé z nejlépe vycvičených a nejlépe vybavených brigád armády, které jsou považovány za klíčové pro budoucí útočné operace.

Odborníci se nicméně domnívají, že ruské rozhodnutí zaútočit jako první odporuje vojenské logice.

V rozhovorech s Kyiv Independent několik dní před zveřejněním se renomovaní američtí vojenští experti Michael Kofman a Rob Lee podělili o své myšlenky ohledně nadcházejícího tažení po návštěvách oblastí v přední linii.

"Abych byl upřímný, oni (Rusové) teď pravděpodobně dělají ukrajinským silám opravdu velkou laskavost," řekl Kofman.

"Nejlepší věc, kterou mohly ruské síly udělat, je zahájit ofenzívu s nízkou pravděpodobností úspěchu, spotřebovat hodně své dělostřelecké munice a vyčerpat se."

V personalistické diktatuře, kterou je Putinovo Rusko, je v těchto útocích pozorovatelná především jasná snaha o územní zisky.

Spekuluje se, že velitel generálního štábu Valerij Gerasimov, který nahradil opatrnějšího Sergeje Surovikina ve funkci hlavního velitele ruských sil na Ukrajině, měl za úkol zajistit Putinovi útočné vítězství.

"Myslím, že Surovikin byl kompetentnější," řekl Kofman, "jeho strategie se více soustředila na obranu a složení sil a jeho vizí bylo pravděpodobně nechat Ukrajinu zaútočit na jaře jako první."

"Putin byl pravděpodobně netrpělivý a Gerasimov si myslel, že by teď mohli zaútočit, ale nemají sílu ani munici, aby se dostali z tohoto zranitelného období a měli skutečný útočný potenciál."

Taktické výzvy

I když se Rusko může pochlubit velkou převahou v počtech a dělostřelectvu, připravené vícenásobné obranné linie představují obrovskou výzvu pro jakoukoli útočnou sílu.

Každá ze tří hlavních os ruské ofenzívy představuje jinou taktickou výzvu.

Nejobtížnějším terénem pro útok jsou otevřená pole Vuhledaru, zatímco hustý les u Kreminné usnadňuje maskování, ale ztěžuje manévrování.

V okolí Bachmutu Wagner použil desítky tisíc žoldáků, většinou z ruského vězeňského systému, aby efektivně postupovali hustým městským terénem bez ohledu na lidské oběti.

Brutální účinnost tohoto přístupu byla zjevná, když list Kyiv Independent koncem prosince pozoroval útoky wagnerovců s elitní ukrajinskou bezpilotní jednotkou na okraji města.

Malé týmy vojáků, kryté palbou z minometů a granátometů, si razily cestu rozbitou krajinou k ukrajinským liniím.

Pokud by byli včas spatřeni a zaměřeni, mohlo by je zasáhnout ukrajinské dělostřelectvo; ale často v době, kdy si jich všimli, byla útočná skupina přímo na vrcholu zákopu drženého Ukrajinci.

Wagnerovy metody poskytly Rusku první územní zisky od léta loňského roku, ale Moskva ví, že nemůže útočit stejným způsobem v jiných oblastech frontové linie.

"Protože Wagner využívá vězně," řekl Lee. "Nemyslím si, že mobilizované jednotky mohou napodobit Wagnera, který smí operovat podle jiných pravidel."

Na rozdíl od Wagnera jsou jednotky pravidelné ruské armády útočící v těchto oblastech, které v prvních měsících války ztratily velkou část svého profesionálního kádru a důstojnického jádra, nyní naplněny desítkami tisíc mobilizovaných vojáků.

Podle Kofmana byla počáteční vlna ruské mobilizace již z velké části vyčerpána, část z povolaných byla koncem podzimu poslána přímo na frontu bez výcviku, zbytek po delší přípravě zaplnil ruské brigády.

"Na obzoru není druhá ruská armáda o dalších 150 000 vojácích," řekl.

Může Ukrajina vrátit úder?

Rusko možná ukázalo svůj ofenzivní potenciál, ale větší neznámou je schopnost Ukrajiny uskutečnit na jaře vlastní průlom.

Ukrajina dosáhla ohromujících vítězství v protiofenzívě na podzim loňského roku, nejvýrazněji v září, kdy ukrajinské jednotky prorazily slabé místo v ruských liniích a vytlačily ruské síly z téměř všech okupovaných částí Charkivské oblasti.

Osvobození Chersonské oblasti na západním břehu řeky Dněpr v listopadu bylo pro Ukrajinu také významné, ale bylo mnohem snazší díky logistické výhodě, kterou představovala řeka za ruskými silami.

Od podzimu to bylo mnohem těžší.

Zocelené ruské jednotky byly osvobozeny od obrany okupovaného Chersonu, zatímco injekce mobilizovaných jednotek ztěžují Ukrajině pokusy najít špatně obsazené sektory, jako v Charkivské oblasti.

Dva měsíce poté, co ukrajinské síly počátkem října osvobodily Lyman v Doněcké oblasti, svět sledoval, jak se pokoušejí prorazit další linii ruské obrany mezi Kreminnou a Svatovem do okupované Luhanské oblasti.

Nyní je to Rusko, kdo v tomto sektoru opět útočí.

"Jedním z velkých problémů je, že jak ukrajinská, tak ruská armáda jsou mobilizované armády," řekl Lee.

"Je snazší vycvičit někoho, aby stál v zákopu a bránil a střílel na někoho, kdo na něj jde, ale mnohem obtížnější je vycvičit ho k útočným operacím."

„Chce to mnohem více odvahy a soudržnosti jednotky; chce to lepší řízení a velení a kontrolu,“ dodal.

Přestože ruské síly postrádaly kvalitu, dokázaly využít drtivou výhodu v lidské síle a dělostřeleckých granátech.

S mnohem vyšší hodnotou připisovanou vybavení, munici a životům svých vojáků není Ukrajina objektivně schopna zaútočit stejným způsobem.

Jakkoli je to náročné a nákladné, zahájení velké ofenzívy v první polovině roku 2023 je také považováno za politický imperativ pro Ukrajinu, jejíž lídři se zavázali osvobodit všechna území okupovaná před 24. únorem 2022 i po něm.

"Aby to mohla udělat," řekl Lee, "Ukrajina potřebuje dosáhnout další operace charkivského typu, kde mohou skutečně rychle postupovat jedním směrem a pokusit se dosáhnout zhroucení ruské linie a využít toho způsobem, který Rusku ztíží šanci znovu se zkonsolidovat."

Pokud jde o to, kde by se taková ofenzíva mohla odehrát, existuje jeden směr, který z dobrého důvodu dominoval diskusi.

"Je jasné, že rozhodující ofenzíva je něco, co se stane pouze na jihu," řekl Kofman, "to je jasné každému, kdo se podívá na mapu."

Rozsáhlý nápor na jih do částečně okupované jihovýchodní Záporožské oblasti, který by zabral klíčový dopravní uzel Melitopol a potenciálně by dosáhl pobřeží Azovského moře, by nejen odřízl kýžený "pozemní most" Ruska na okupovaný Krym, ale také by umožnit Ukrajině udeřit na Krymský most a izolovat ruskou oporu na poloostrově.

Rozhodující bude schopnost Ukrajiny nejprve degradovat a vyčerpat ruské síly v defenzivě s minimálními náklady pro jejich vlastní jednotky.

"Pokaždé, když se Rusko pouští do bojů jako ve Vuhledaru, kde mají těžké ztráty a Ukrajina ne, je to dobrá věc," řekl Lee.

"Protože pak by Ukrajina mohla najít část předních linií, kde je Rusko slabé a oni se nemohou pořádně bránit."

"Ukrajina potřebuje mnohem více Vuhledarů a mnohem méně Bachmutů,“ dodal Kofman.

Kyjiv se nesnaží skrývat své přípravy. Jak Ukrajina postupně během jara dostává více západních tanků a bojových vozidel pěchoty, formuje se nová síla s příznivým názvem Útočná garda, skládající se ze šesti specializovaných útočných brigád koordinovaných Národní gardou.

Až přijde čas zahájit útok, Ukrajina bude podle Leeho potřebovat, aby vše proběhlo správně.

"Je to těžké," řekl. "Neznamená to, že Ukrajina nemůže uspět, ale musejí být velmi chytří, aby našli nejslabší místo v ruských liniích, provedli předem co nejlépe formující operace, měli nejlepší jednotky, nejlepší rozhodování velení misí podle standardu NATO."

Určení tónu

Navzdory rozsahu ničení, které Ukrajina zažila v prvním roce totální války, ofenzivní ambice obou stran znamenají, že rok 2023 by mohl být ještě krvavější.

Již nyní jsou počty ruských obětí, jak uvádí ukrajinský generální štáb za rok 2023, trvale nejvyšší z celé války.

Ukrajinský počet odhadovaných ztrát ruského personálu překročil 100 000 22. prosince loňského roku, 301 dní poté, co Moskva 24. února zahájila svou totální invazi.

Číslo dosáhlo 150 000 2. března, jen o 71 dní později.

Počátkem března řekl ukrajinský velitel vojenské rozvědky Kyrylo Budanov, že Rusku do konce jara "dojdou vojenské nástroje", tedy útočný potenciál.

Zdá se, že výkon Ruska v poslední ofenzivě to zatím podporuje, ale poté, co vyvrcholí, budou všechny oči upřeny na Ukrajinu.

Vzhledem k tomu, že palba ruského dělostřelectva stále převažuje nad palbou Ukrajiny a mluví se o tom, že Čína potenciálně dodá munici do Moskvy, odborníci se shodují, že dlouhý a vyčerpávající boj bude fungovat pouze ve prospěch Ruska.

Ať už to dopadne jakkoli, je více než pravděpodobné, že jarní tažení rozhodne o tom, zda se válka přikloní k totálnímu ukrajinskému vítězství, nebo začne pomalu zamrzávat.

"Myslím, že Ukrajina bude mít úspěch," řekl Lee, "ale otázkou je, jak velký".

"Bude těžké toho dosáhnout, ale jediná věc, kterou jsme v této válce viděli, je, že Ukrajinci dělají docela pozoruhodné věci."

Zdroj v angličtině: ZDE

