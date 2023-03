Skandál v Británii: Pro pravici byla BBC vždy bezpečným prostorem. Nyní je tento prostor zpochybňován - a to jí nahání strach

14. 3. 2023

Téměř 50 let měla britská rozvědka MI5 v BBC nasazené agenty, kteří prověřovali uchazeče o práci s konkrétním cílem vyřadit potenciální levicově orientované zaměstnance. Byl to proces známý jako "vánoční strom", podle diskrétního symbolu na personálním spisu, který vedoucím pracovníkům oznamoval, že konkrétní osoba má být zařazena na černou listinu. Tato praxe pokračovala i v 80. letech a až do odhalení týdeníku Observer v roce 1985 byla popírána na všech úrovních.





Možná to trochu narušuje vřelý a přívětivý obraz BBC, který nám byl zanechán po celé generace. Tento milý národní poklad, poučený posvátným posláním svého zakladatele lorda Reitha, hučící úl rodinné zábavy a uměleckých památek, znělka Sports Report a David Attenborough mazlící se s gorilami, rozhlasová a televizní stanice, která vyjadřuje to nejlepší z nás a reprezentuje nás všechny. A zdá se mi, že mnoho silných pocitů, které vyvolalo zacházení s Garym Linekerem v uplynulém týdnu, má původ v tomto ideálu: v medové, romantizované BBC, která ve skutečnosti existovala jen ve fiktivních představách, píše Jonathan Liew.





Vezměme si například samotného Reitha: muže, který se stal synonymem ušlechtilé dobročinnosti veřejnoprávního vysílání. Reith byl sympatizantem fašismu. S otevřeným obdivem mluvil o vzestupu Mussoliniho v Itálii. Po Noci dlouhých nožů v roce 1934 napsal: "Opravdu obdivuji způsob, jakým Hitler zlikvidoval to, co vypadalo jako počínající vzpoura." To je - abychom si vypůjčili formulaci Garyho Linekera - jazyk ne zcela nepodobný tomu, který používalo Německo ve 30. letech.





V posledních dnech se hodně mluví o nezávislosti a svobodě slova, o tom, že nemusíme nutně souhlasit s tím, co Lineker říká, ale bránit jeho právo to říkat, přičemž většina z toho vychází z chabě předstíraného omylu, že BBC byla někdy skutečně nestranným prostorem. A co jsme, když se nad tím zamyslíme, vůbec čekali od organizace, která za svou existenci vděčí souhlasu těch, kteří jsou u moci? Jaký svět se kdy chystalo vybudovat sedmnáct bělochů, kteří zastávali funkci generálního ředitele - dvanáct z nich mělo soukromé vzdělání, jedenáct z nich vystudovalo Oxbridge a osm z nich bylo bývalými vojáky?





Možná stejný svět, který v 70. letech vyhodil Kennyho Everetta za vtip o manželce ministra konzervativní vlády a pokáral Tonyho Blackburna za to, že se s maximální vážností pustil do stávkujících horníků. Možná stejný svět, v němž bezpečnostní služby rozhodují o tom, kdo bude psát vaše zpravodajství. Možná stejný svět, ve kterém může Andrew Neil uvádět politické zpravodajství a zároveň být šéfredaktorem pravicového časopisu, zatímco moderátor fotbalového pořadu může být suspendován za kritiku pravicové vládní politiky.





BBC byla vždycky hřiště moci establishmentu, ale jestli nás surrealistické poslední dny něco naučily, pak to, že se podmínky angažovanosti možná mění. Možná, že Dion Dublin má skutečně silné názory na závazky Spojeného království vyplývající z Úmluvy OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků. Možná si Alan Shearer skutečně myslí, že nový zákon o "nelegální" migraci podkopává důvěryhodnost Británie při obhajobě lidských práv v zahraničí. Pravděpodobnější však je, že vytušili něco mnohem elementárnějšího: jakousi korporátní povýšenost, nezvratnou aroganci třídy šéfů, která si jich nikdy nevážila jako lidí.





A tak začali kopat. Můžete si vzít ty své plyšové pohovky. Můžete si vzít naše zpomalené přehrávání fotbalových záběrů. Ale nikdy nám nevezmete svobodu. A oni vyhráli! O víkendu se na naše obrazovky vrátí Lineker, které se nepodrobil a po jeho boku budou stát jeho spolubojovníci. Generální ředitel BBC Tim Davie - konzervativní, soukromě vzdělaný, cambridgeský establishmentový chlapík - byl ponížen. Přes všechnu poplašnou rétoriku je reakce BBC na Linekera zcela v souladu s její hrdou stoletou historií potlačování jiných názorů než těch, které

podporují establishment. Jediný rozdíl je v tom, že tyto diskuse už neprobíhají v zapečetěných dokumentech za dveřmi očíslovaných kanceláří, ale na veřejnosti, kde vás každý může slyšet křičet.





Pro pravici byla BBC vždy bezpečným prostorem (ne že by si kvůli tomu někdy přestala na BBC stěžovat). Nyní je najednou tento prostor zpochybňován. Takže možná jedním z důvodů, proč tak hystericky reagují na tweety fotbalového moderátora, je ztráta kontroly, kterou představují. Televizní celebrity Kennetha Wolstenholma, Michaela Parkinsona nebo Bruce Forsytha by nikdy nenapadlo přirovnat tehdejší vládu k nacistům. To, že je to nyní možné - být úspěšný, populární, antiestablishmentový a zároveň mít pravdu - to je perspektiva, která konzervativce děsí k smrti.





A přes všechny chyby BBC i ona se proměňuje. Organizace, kterou bývalý ředitel Greg Dyke označil za "odporně bělošskou", se dostala z 2 % nebělošského managementu v roce 2000 na 12 % v roce 2020. Pořad Zaostřeno na fotbal uvádí žena. A dokonce i v absurdních kruhových interview novinářů BBC s vedoucími pracovníky BBC o strategii BBC se objevuje alespoň pokus o transparentnost a sebereflexi, která v komerčních médiích tolik chybí. Kde jsem se to dočetl o složkách o vánočním stromku a sympatiích lorda Reitha k nacismu? píše autor. Přímo na internetových stránkách BBC.





Chiméra nestrannosti po desetiletí svazovala BBC a zároveň posilovala její nepřátele. Jestli Linekerův poslední postoj něčeho dosáhl, pak toho, že ji odhalil jako konzervativní fikci, kterou BBC vždycky byla. Proč být nestranný, když můžete mít pravdu? Proč předstírat, že krutost a empatie jsou rovnocenné argumenty, které si zaslouží stejnou váhu? Možná bylo zapotřebí, aby parta bývalých fotbalistů odhalila krutou pravdu o politice: na bojišti o moc je jedinou věcí, na které skutečně záleží, je vítězství.





Zdroj v angličtině ZDE

