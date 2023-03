Studie: Po COVIDu můžete přestat poznávat lidi kolem sebe

15. 3. 2023

Podle nové studie Dartmouthu v Cortexu může COVID-19 způsobit potíže s rozpoznáváním tváří a problémy s prostorovou orientací. Podle nové studie Dartmouthu v Cortexu může COVID-19 způsobit potíže s rozpoznáváním tváří a problémy s prostorovou orientací.

I když je všeobecně známo, že COVID-19 může způsobit řadu neurologických problémů, včetně ztráty čichu a chuti a zhoršení pozornosti, paměti, řeči a jazyka, známého jako "mozková mlha", studie je první, která uvádí zprávu o kognitivních dopadech. "Prosopagnozie" je známa také jako obličejová slepota po příznacích odpovídajících COVIDu-19.

Výzkumníci spolupracovali s Annie, osmadvacetiletou zástupkyní zákaznických služeb a portrétní umělkyní na částečný úvazek, které byl diagnostikován COVID-19 v březnu 2020 a o dva měsíce později utrpěla recidivu symptomů. Krátce po relapsu si Annie všimla potíží s rozpoznáváním obličeje a prostorovou orientací.

"Když jsem se poprvé setkala s Annie, řekla mi, že není schopna rozpoznat tváře své rodiny," říká hlavní autorka Marie-Luise Kieseler, postgraduální studentka katedry psychologie a mozkových věd a členka Laboratoře sociálního vnímání na Dartmouth. Annie vyprávěla o době, kdy byla v restauraci a poprvé se setkala se svou rodinou poté, co měla COVID-19. Nepoznala je, a když kolem nich znovu prošla, otec na ni zavolal. "Bylo to, jako by hlas mého otce vyšel z obličeje cizího člověka," říká Annie, která nyní spoléhá na hlasy, aby poznala lidi, které zná.

Annie také zažila navigační deficity poté, co měla COVID-19. Má potíže se zapamatováním, kde jsou konkrétní sekce v jejím obchodě s potravinami, a spoléhá na mapy Google a jejich funkci špendlíku, aby si zapamatovala, kde parkuje své auto.

"Kombinace prosopagnosie a navigačních deficitů, které měla Annie, je něco, co upoutalo naši pozornost, protože tyto dva deficity jdou často ruku v ruce poté, co někdo buď utrpěl poškození mozku nebo vývojové deficity," říká hlavní autor Brad Duchaine, profesor psychologie a mozkových věd a hlavní řešitel Laboratoře sociálního vnímání v Dartmouthu. "Tento společný výskyt je pravděpodobně způsoben dvěma schopnostmi závislými na sousedních oblastech mozku ve spánkovém laloku."

Výzkumný tým provedl s Annie sérii testů, aby vyhodnotil její problémy s rozpoznáváním obličeje a určil, zda má potíže i s jinými percepčními nebo kognitivními schopnostmi.

Rozpoznání známých a poznání identity neznámých tváří bylo pro Annie obzvlášť náročné. U jednoho z testů bylo Annie postupně předloženo 60 obrázků tváří celebrit a byla požádána, aby je pojmenovala. Poté jí byl předložen seznam celebrit uvedených v testu, aby se zjistilo, zda je zná. Annie správně identifikovala 29 % ze 48 celebrit, které znala, ve srovnání s většinou lidí, kteří dokážou správně identifikovat 84 % známých celebrit.

Druhým testem byl test s dvojníky. Annie bylo ukázáno jméno celebrity a poté jí byly předloženy obrázky dvou tváří: tvář celebrity a tvář někoho podobného, a poté byla požádána, aby identifikovala, která tvář je slavná. Celebritu identifikovala v 69 % z 58 pokusů ve srovnání s 87 % v kontrolní skupině.

Annieina omezenější schopnost učit se a následně rozpoznávat neznámé tváře byla prokázána pomocí Cambridge Face Memory Test. V testu se účastníci naučí šest mužských tváří a poté jsou požádáni, aby rozlišili mezi naučenými tvářemi a ostatními tvářemi. V průměru jsou lidé obvykle schopni identifikovat 80 % správně, zatímco Annie dokázala správně identifikovat pouze 56 %.

"Naše výsledky z testu s neznámými tvářemi ukazují, že to nebylo jen tím, že si Annie nedokázala vzpomenout na jméno nebo životopisné údaje slavné osoby, kterou znala, ale má opravdu problémy s učením nových identit," říká Kieseler.

Její výsledky testů v detekci obličeje, vnímání identity obličeje a rozpoznávání objektů byly normální, což naznačuje, že Annieiny problémy s obličeji jsou způsobeny deficity paměti obličeje a nejedná se o obecnější poškození.

Annie měla bezchybné výsledky testů ve zpracování scén. Když jí byla ukázána sada krajin a poté byly zobrazeny znovu s novou sadou, neudělala žádnou chybu při identifikaci krajin, které předtím zobrazila. "Je proto pravděpodobné, že její poruchy navigace jsou důsledkem procesů, které by mohly přispívat ke kognitivnímu zobrazení mapy spíše než k deficitům rozpoznávání scén," říká Kieseler.

"Tento druh disociace, jaký vidíme u Annie, je vidět u některých lidí, kteří mají navigační nedostatky, kde dokážou rozpoznat, kde jsou, ale když se jich zeptají, kde je jiné místo vzhledem k tomu, kde se právě nacházejí, bojují. “ říká Duchaine. "Mají problém porozumět vztahům mezi různými místy, což je krok za poznáním místa, kde se nacházíte."

Annie si ve srovnání s ovládacími prvky také vedla opravdu dobře v testech rozpoznávání hlasu, takže si vědci myslí, že její problémy se zpracováním obličeje jsou většinou způsobeny deficitem ve vizuálním systému.

"Bylo známo, že existují široké kognitivní problémy, které může způsobit COVID-19, ale zde vidíme vážné a vysoce selektivní problémy u Annie," říká Duchaine, "a to naznačuje, že by mohlo být mnoho dalších lidí, kteří mají po COVID poměrně vážné a selektivní deficity."

Aby se zjistilo, zda jiní lidé zažili problémy s vnímáním, rozpoznáváním a navigací v důsledku dlouhého COVIDu, výzkumný tým získal data od 54 jedinců, kteří měli dlouhý COVID se symptomy po dobu 12 týdnů nebo déle; a 32 osob, které uvedly, že se plně zotavily z COVIDu-19.

Respondenti byli požádáni, aby se ohodnotili za výroky o svém vizuálním vnímání a kognitivním fungování, například zda mohou sledovat postavy v televizi nebo se pohybovat ve svém prostředí před a poté, co se nakazili COVIDem-19. Výzkumný tým změřil změnu v hodnocení před a po a porovnal výsledky skupiny dlouhého COVIDu s výsledky plně uzdravené skupiny.

"Většina respondentů s dlouhým onemocněním COVIDem uvedla, že jejich kognitivní a percepční schopnosti se od doby, kdy prodělali COVID, snížily, což nebylo překvapivé, ale skutečně fascinující bylo, kolik respondentů uvedlo deficity," říká Kieseler. "Nešlo jen o malou koncentraci skutečně postižených případů, ale velká většina lidí v dlouhé skupině COVID hlásila znatelné potíže při dělání věcí, které byli schopni bez problémů dělat, než se nakazili COVIDem-19."

"Jedním z problémů, které mnozí respondenti uvedli, byly potíže s vizualizací rodiny a přátel, což je něco, co často slýcháme od prosopagnosiků," říká Duchaine, který je spoluzakladatelem webu faceblind.org.

„Naše studie zdůrazňuje druhy problémů s vnímáním při rozpoznávání obličeje a navigaci, které může způsobit COVID-19 – je to něco, čeho by si lidé měli být vědomi, zejména lékaři a další zdravotníci.“

Duchaine říká: „Pokud víme, nikdo neměřil druhy vysoké úrovně schopností vizuálního zpracování, které jsou ovlivněny COVIDem-19, na které jsme se zaměřili zde v tomto dokumentu, takže pokud se to děje ve vizuálním systému, je pravděpodobné, že selektivní deficity způsobené problémy v jiných oblastech mozku se vyskytují i u jiných lidí."

