Kreml tvrdí, že neexistují podmínky pro mír a možná je pouze válka

15. 3. 2023

Kreml je přesvědčen, že o míru s Ukrajinou se v tuto chvíli mluvit nedá. Rusko bude pokračovat v boji za dobytí ukrajinských území. Kreml je přesvědčen, že o míru s Ukrajinou se v tuto chvíli mluvit nedá. Rusko bude pokračovat v boji za dobytí ukrajinských území.

Zdroj: Dmitrij Peskov, tiskový tajemník ruského prezidenta Vladimira Putina; Zpravodajství RIA Novosti napojené na Kreml.

Citát Peskova: "V tuto chvíli nejsou žádné důvody, aby se situace na Ukrajině ubírala k mírovému kurzu. Dosažení našich cílů je i nadále naší absolutní prioritou a vždy to tak zůstane. To je v současnosti možné pouze vojenskými prostředky."

Podrobnosti: Peskov také komentoval několik posledních událostí na Ukrajině.

Návrh, aby se Rusko přejmenovalo, označil za "vtipné" a požadavek, aby mniši proruské církve opustili prostory Kyjevsko-pečorské lávry, za nehorázné rozhodnutí.

O přejmenování Ruské federace: "Víte, takové zprávy nebo rozhodnutí jsou pravděpodobně směšně legrační věci. Pokud se nepletu, bylo o tom už hodně vtipů. Nevěřím, že o tom musíme znovu vtipkovat." Znovu ale upozorňuji, že na to lze reagovat jedině úsměvem. Ruská federace zůstane velkým státem, velkou zemí a zůstane Ruskem, ať tomu kdokoli říká jakkoli.“

Ohledně lávry: "Je to znepokojivé. Toto je naprosto bezprecedentní způsob, jak zacházet se zástupci církve, Ruské pravoslavné církve. Považujeme to za nepřijatelné. Jsme přesvědčeni, že mezinárodní společenství by mělo reagovat na tak nehorázné rozhodnutí."

