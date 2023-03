Vlády odsouhlasily zásadní zprávu OSN ohledně vědy o klimatu

15. 3. 2023

Diplomaté z téměř 200 zemí a přední klimatologové zahájili v pondělí ve Švýcarsku týdenní jednání, aby destilovali téměř deset let publikovaných vědeckých poznatků do dvacetistránkového varování o existenciálním nebezpečí globálního oteplování a o tom, co s ním dělat. Diplomaté z téměř 200 zemí a přední klimatologové zahájili v pondělí ve Švýcarsku týdenní jednání, aby destilovali téměř deset let publikovaných vědeckých poznatků do dvacetistránkového varování o existenciálním nebezpečí globálního oteplování a o tom, co s ním dělat.

Syntetická zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu – která bude zveřejněna 20. března – podrobně popíše pozorované a předpokládané změny v klimatickém systému Země; minulé a budoucí dopady, jako jsou ničivé vlny veder, záplavy a stoupající hladiny moří; a způsoby, jak zastavit uhlíkové znečištění, které tlačí Zemi do stavu, v němž se nedá žít.

"Je to obrovský okamžik, sedm let od Pařížské dohody a devět let od poslední hodnotící zprávy IPCC," řekla agentuře AFP hlavní politická poradkyně Greenpeace Nordic Kaisa Kosonen, oficiální pozorovatelka na zasedáních IPCC.

Od svého založení v roce 1988 vydal IPCC – mezivládní orgán, v němž pracují stovky vědců na dobrovolnické bázi – šest třídílných hodnocení, nejnovější v letech 2021–2022.

"Vědci říkají vládám, jak si vedou během těchto klíčových definujících let," řekla Kosonen.

Vysvědčení není dobré. Globální emise skleníkových plynů nadále rostou, i když věda varovala, že smrtelné následky přicházejí dříve a při nižších úrovních oteplování, než se dříve myslelo.

Od konce 19. století se průměrná povrchová teplota Země zvýšila o více než 1,1 stupně Celsia, což je dost na to, aby zesílilo crescendo povětrnostních katastrof na všech kontinentech.

Uhlíkové rozpočty

IPCC dospěl k závěru, že toto oteplování je z drtivé většiny způsobeno spalováním ropy, plynu a uhlí. Generální tajemník OSN Antonio Guterres v pondělí ve videoposelství vyzval světové lídry, kteří se v prosinci sejdou na klimatickém summitu COP28, "aby urychlili postupné vyřazování fosilních paliv".

Podle Pařížské smlouvy z roku 2015 národy slíbily kolektivně omezit nárůst průměrné teploty planety na "hluboce pod" 2 °C a pokud možno na 1,5 °C.

Zvláštní zpráva IPCC z roku 2018 znepokojivě jasně ukázala, že ambicióznější aspirační cíl – od té doby, co ho vlády a podniky přijaly jako tvrdý cíl – byl lepší sázkou pro klimaticky bezpečný svět.

Ale z již tak úzké cesty se stalo napjaté lano. Podle IPCC je "uhlíkový rozpočet" lidstva na setrvání pod hranicí 1,5 C méně než 300 miliard tun CO 2 , což je sotva sedmkrát více než současné roční emise.

Dvě další zvláštní zprávy – jedna o oceánech a zamrzlých zónách Země, druhá o lesích a využití půdy – budou také zahrnuty do shrnutí pro tvůrce politik, které bude přezkoumáno v Interlakenu.

"Souhrnná zpráva je důležitá, protože to bude poslední produkt IPCC na několik let a jeden z hlavních zdrojů znalostí, které je třeba vzít v úvahu při první globální inventuře v rámci Pařížské dohody," říká Oliver Geden, jeden z hlavních autorů zprávy z německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti.

Globální inventarizace, která bude odhalena před COP28 v Dubaji, bude konfrontovat státy s hlubokou nedostatečností jejich pařížských závazků snížit emise, což by umožnilo globální teplotě vzrůst o 2,8 °C nad předindustriální referenční hodnotu.

Mezi nálezy IPCC, které by mohly být v souhrnné zprávě zdůrazněny, patří hrozící hrozba smrtícího tepla.

"Více zpolitizované"

Dokonce i ve světě s teplotou vyšší o 1,8 °C – což je podle některých vědců optimistický scénář – by polovina lidstva mohla být do roku 2100 vystavena obdobím život ohrožujících klimatických podmínek vyplývajících ze spojených dopadů extrémního tepla a vlhkosti.

Podobně hrozné projekce existují pro zdraví, globální potravinový systém a ekonomickou produktivitu.

"Co je v sázce pro každého na planetě - naše schopnost mít zdravé, výživné a cenově dostupné jídlo, nyní i v budoucnu," řekla Rachel Bezner Kerr, profesorka na Cornell University a hlavní autorka IPCC pro nejčerstvější zprávu o dopadech klimatu.

Loňské povodně, které pokryly velké oblasti Pákistánu, a pokračující sucha ve východní Africe nesou otisky klimatických změn.

Souhrnná zpráva bude také odrážet debatu o nejlepším způsobu dekarbonizace globální ekonomiky, přičemž některé z příspěvků zdůrazňují potřebu rychle ukončit používání fosilních paliv a snížit spotřebitelskou poptávku a jiné potenciál technologických řešení.

Diplomaté v Interlakenu, kteří prověřují text řádek po řádku, nemohou změnit vědu v základních 10 750 stranách zpráv, ale mohou se rozhodnout, co vynechat nebo přeskočit, a mohou zvýraznit - nebo zakrýt - věci prostřednictvím formulace.

"Postupem času se schůzky IPCC více zpolitizovaly, protože do diskusí vědců zasahovali vládní představitelé – především, ale ne výhradně, ze států produkujících ropu," uvedl časopis Nature v nedávném úvodníku.

Navzdory tomu "hlavní studie IPCC mají mimořádný dosah, informují o všem, od globálních dohod o klimatu... až po klimatické stávky ve školách hnutí Fridays for Future," uvedl list.

