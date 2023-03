Holandsko: Protiekologická strana vedená zemědělci zřejmě uspěje v klíčových nizozemských regionálních volbách

15. 3. 2023

Foto: Holandský premiér Mark Rutte

Zelená transformace v centru pozornosti: podpora strany, která se staví proti snižování emisí dusíku, v průzkumech prudce stoupá

Zdá se, že nová strana vedená zemědělci, kteří bojují proti snižování emisí dusíku, bude velkým vítězem klíčových nizozemských regionálních voleb, které by mohly vážně oslabit vládu a podle analytiků předznamenat celoevropský odpor proti přechodu na zelenou ekonomiku.

Hnutí BoerBurgerBeweging (Hnutí zemědělců a občanů, BBB) vzniklo v roce 2019 a má pouze jednoho poslance, ale jeho platforma "lidé proti elitám" se trefila do vkusu nespokojených voličů a podle průzkumů by se ve středečním hlasování mohlo stát druhou největší nebo dokonce největší stranou.

Na středečních volbách záleží nejen proto, že podle nizozemského systému určují, kdo zasedne v senátu - bez jehož podpory se zákony nemohou stát zákonem -, ale také proto, že jsou to právě provinční vlády, které uskutečňují cíle celostátní vlády.





Zdá se, že koncem května, kdy budou tuto středu zvolené provinční rady volit 75 členů horní komory parlamentu, nebude mít vláda zdaleka většinu a bude nucena hledat podporu u levice nebo krajní pravice. Obě možnosti se mohou ukázat jako problematické, ne-li nemožné.





Popularita BBB prudce vzrostla v souvislosti s vládními plány na vykoupení zemědělců a snížení počtu hospodářských zvířat až o třetinu, aby se do roku 2030 pomohlo snížit množství nelegálních emisí dusíku na polovinu. Podle průzkumů by se BBB mohla stát největší stranou v pěti venkovských provinciích.





Hnutí získalo také podporu některých městských voličů kvůli rozhodnutí vlády, která se tváří v tvář vážné bytové krizi rozhodla vyhovět soudním rozhodnutím a pozastavit všechny velké stavební projekty, protože také vypouštějí dusík.





Hnutí BBB, jehož symbolem je nizozemská vlajka vyvěšená vzhůru nohama, vzbudilo celosvětovou pozornost a o protestech zemědělců - blokádách dálnic, kydání hnoje na silnice a shromážděních před domy politiků - hojně informovala mezinárodní média.





Veřejně ji podpořili také krajně pravicoví a populističtí politici, včetně nizozemského odpůrce islámu Geerta Wilderse, francouzské Marine Le Penové, ministrů polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) a dokonce i Donalda Trumpa.





Podle analytiků toto hnutí - v druhém největším vývozci zemědělských produktů na světě - přesně zapadá do populistického rámce, který opatření v oblasti klimatu vykresluje jako novou formu tyranie vlád a globálních elit nad obyčejnými, tvrdě pracujícími občany, jejichž oprávněné obavy jsou do značné míry ignorovány.





"Populisté se donedávna soustřeďovali na otázky identity: imigraci, EU," řekl Matthijs Rooduijn, politolog z Amsterdamské univerzity. "Nyní se přesunuli k ekologii. Ekologické problémy se stávají součástí kulturních válek."





Catherine Fieschiová, odbornice na evropský populismus a krajní pravici, řekla, že ji překvapilo, že to trvalo tak dlouho, než vznikl odpor vůči zelené politice trvá tak dlouho. "Ekologická opatření jsou tak zřejmým konfliktním tématem, zejména v období inflace a obav o potraviny," řekla.





Zemědělci v Německu,ve Francii a v Belgii v posledních měsících protestovali proti vládou prosazovanému snižování emisí a dalším reformám zemědělského sektoru souvisejícím s klimatem s tím, že jejich živobytí je obětováno opatřením proti globálnímu oteplování.





Nizozemsko však bylo "vždycky tak trochu předzvěstí toho, co přijde jinde", poznamenal Fieschi. "Úspěch BBB je znamením, že se rozhořívá odpor proti ekologii. Ten by se mohl stát v několika zemích velmi destabilizujícím, zejména pro koalice."





To se rozhodně zdá být případem čtyřkoaliční vlády v čele s nizozemským konzervativním premiérem, veteránem Markem Ruttem.





Ačkoli Rutteho pravicově liberální strana VVD má zřejmě nakročeno k tomu, aby zůstala největší samostatnou stranou v senátu, jeho středopravicový spojenec CDA, tradičně strana venkovských voličů, by měl podle odhadů zaznamenat obzvláště velké ztráty.





K přijetí jakékoli nové legislativy bude muset premiér získat na svou stranu strany napravo od VVD, včetně BBB a malé začínající národně-konzervativní strany JA21, která se odštěpila od značně oslabeného krajně pravicového Fóra pro demokracii (FvD).





Rutte by se také mohl poohlédnout po levici, kde by podle prognóz měly největší blok hlasů v Senátu tvořit labouristé a zelení. Ani jedna z těchto možností však vzhledem k problémům, s nimiž se vláda potýká, nevypadá nadějně.





V oblasti životního prostředí se pravice ostře staví proti snižování emisí, zatímco levice již pohrozila, že zablokuje celý vládní klimatický program, pokud nepůjde mnohem dál a rychleji při urychlování přechodu na obnovitelné zdroje energie.





Stejně konfliktní bude pravděpodobně i další důležitá otázka, a to imigrace a azyl. "Koaliční napětí se bude zvyšovat," řekl Rooduijn. "VVD bude tažena doprava, progresivní koaliční strana D66 doleva. To vše by se mohlo docela zkomplikovat."





S předpokládanými 12-14 % hlasů by úspěch BBB mohl podle některých analytiků znamenat začátek konce Rutteho třináctiletého premiérství - a posloužit jako test toho, co může čekat další evropské vlády.





