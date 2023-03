Toxické "věčné chemikálie" byly nalezeny v toaletním papíru po celém světě

15. 3. 2023

Výzkum zjistil, že odpad splachovaný do záchodů a posílaný do čistíren odpadních vod je pravděpodobně zodpovědný za významný zdroj znečištění vody.

Nový výzkum zjistil, že všechny toaletní papíry z celého světa kontrolované na přítomnost toxických "věčných chemikálií" PFAS tyto sloučeniny obsahují a že odpad splachovaný do toalet a posílaný do čistíren odpadních vod pravděpodobně vytváří významný zdroj znečištění vody.



Jakmile se tyto chemikálie dostanou do čistírny odpadních vod, mohou se dostat do kalů, které se nakonec rozprostřou na ornou půdu jako hnojivo nebo se vylijí do vodních toků.



"Toaletní papír by měl být považován za potenciálně významný zdroj PFAS, které se dostávají do systémů čištění odpadních vod," napsali autoři studie.



PFAS jsou skupinou přibližně 14 000 chemických látek, které se obvykle používají k tomu, aby tisíce spotřebních výrobků odolávaly vodě, skvrnám a teplu. Říká se jim "věčné chemikálie", protože se přirozeně nerozkládají a jsou spojovány s rakovinou, komplikacemi u plodu, onemocněním jater, ledvin, autoimunitními poruchami a dalšími závažnými zdravotními problémy.



Studie prověřila 21 hlavních značek toaletního papíru v Severní Americe, západní Evropě, Africe, Střední Americe a Jižní Americe, ale jejich jména neuvedla.



Recenzovaná zpráva Floridské univerzity nezohlednila zdravotní důsledky utírání se kontaminovaným toaletním papírem. PFAS se mohou vstřebávat kůží, ale neexistuje žádný výzkum o tom, jak se mohou dostat do těla během utírání. Tato expozice však "rozhodně stojí za prozkoumání," uvedl David Andrews, vedoucí vědecký pracovník neziskové organizace Environmental Working group, která se zabývá veřejným zdravím a sleduje znečištění PFAS.



Značky, které používaly recyklovaný papír, měly stejné množství PFAS jako ty, které ho nepoužívaly, a je možné, že se PFAS v toaletním papíru nevyhneme, řekl Jake Thompson, hlavní autor studie a postgraduální student Floridské univerzity.



"Nespěchám se změnou toaletního papíru a netvrdím, že by lidé měli přestat používat nebo snížit množství toaletního papíru, který používají," dodal. "Jde o to, že jsme identifikovali další zdroj PFAS, a to zdůrazňuje, že tyto chemické látky jsou všudypřítomné."



Zjištěné hodnoty PFAS jsou dostatečně nízké na to, aby naznačovaly, že tyto chemikálie se používají ve výrobním procesu, aby se zabránilo ulpívání papírové hmoty na strojích, uvedl Thompson. PFAS se ve výrobním procesu často používají jako maziva a některé z těchto chemikálií běžně zůstávají na spotřebním zboží nebo v něm.



V prohlášení pro WSVN na Floridě obchodní skupina zastupující průmysl toaletního papíru uvedla, že do toaletního papíru se PFAS nepřidávají. Thompsonová uvedla, že "důkazy zřejmě naznačují opak", i když může být pravda, že PFAS nejsou přidávány záměrně.



"Společnosti si nemusí být vědomy, že se používají, protože mohou pocházet od výrobce nástrojů, s nimiž pracují," řekl.



Výzkumníci zjistili šest sloučenin PFAS, přičemž nejvyšší obsah představovala 6:2 diPAP. Tato sloučenina nebyla důkladně studována, ale je spojována s poruchami funkce varlat. Studie rovněž zjistila, že PFOA, vysoce toxická sloučenina, a 6:2 diPAP se po vstupu do životního prostředí mohou přeměnit na PFOA.



Průměrný Američan spotřebuje ročně skoro 30 kg toaletního papíru a v USA se ročně spláchne více než 9 miliard kg papíru. Studie rovněž kontrolovala odpadní vody v osmi čistírnách odpadních vod a zjistila, že je pravděpodobné, že 6:2 diPAP v toaletním papíru představuje velkou část sloučeniny, která se nachází v odpadních vodách.



PFAS jsou však natolik rozšířené, že je obtížné přesně určit jejich zdroj, což svědčí o širším problému souvisejícím s rozsáhlým používáním těchto chemických látek, uvedl Thompson.





"Jako společnost se musíme rozhodnout, co s tímto problémem uděláme," řekl.





Zdroj v angličtině ZDE



