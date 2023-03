V nizozemských volbách zvítězila venkovská populistická strana

16. 3. 2023

Úspěch Hnutí zemědělců a občanů v provinčním hlasování je těžkou ranou pro čtyřkoalici Marka Rutteho

V středečních nizozemských provinčních volbách zvítězila nová populistická strana, která se veze na vlně hněvu venkova na vládní politiku prosazující ochranu životního prostředí, a zasadila tak těžkou ránu čtyřstranné koalici premiéra Marka Rutteho.

Úspěch Hnutí zemědělců a občanů (BBB) ve středečním hlasování, které v květnu rozhodne o složení senátu, zpochybňuje schopnost vlády přijmout klíčové zákony, včetně plánů na snížení emisí dusíku.

"Nizozemsko jasně ukázalo, že máme této politiky plné zuby," řekla zakladatelka BBB Caroline van der Plas veřejnoprávní televizi NOS. "Nejde jen o dusík, jde o občany, kteří nejsou vidět, nejsou slyšet, nejsou bráni vážně."







Van der Plasová, bývalá zemědělská novinářka, která BBB založila před čtyřmi lety, uvedla, že strana je "připravena mluvit s každým", a dodala, že toto hnutí "již nelze ignorovat". "Vlak v Haagu jede dál. My se ho chystáme zastavit."





Po sečtení téměř 90 % hlasů si BBB zajistila podíl 19 % - což podle prognóz stačí na to, aby měla v 75členném senátu 15 členů, až budou členové provinčního shromáždění koncem května volit novou horní komoru. Tím by se nová strana stala největším blokem v horní komoře spolu se spojenými stranami Labouristické strany (PvdA) a Zelené levice, které by podle odhadů měly mít rovněž 15 senátorů. Rutteho koalice má nakročeno k tomu, aby její společný počet mandátů klesl z 32 na 24.





Rutte, který je premiérem od roku 2010, Van der Plasové pogratuloval, ale ve čtvrtek uvedl, že výsledek vládu neohrožuje. "Myslím, že kabinet může zůstat v příštích letech stabilní, protože máme strany, které chtějí převzít odpovědnost," řekl.





Zdá se však, že výsledek přinejmenším značně zkomplikuje zbytek jeho premiérského mandátu. V zásadě pravicově liberální lídr by se mohl obrátit na alianci PvdA/Zelená levice, aby získal senátní většinu potřebnou k přijetí nových zákonů. V praxi obě strany prohlásily, že zablokují celý klimatický program koalice, pokud nepůjde dál a rychleji, například tím, že do dvou let uzavře všechny uhelné elektrárny a zastaví dotace pro průmysl založený na fosilních palivech.





Rutteho úkol bude pravděpodobně ještě obtížnější ve 12 provinčních shromážděních, která mají za úkol uvést vládní plány v oblasti životního prostředí do praxe: v pěti z nich skončila BBB na prvním místě, v některých případech s více než 30% skóre.





Cílem vlády je vykoupit zemědělce a snížit stavy hospodářských zvířat až o třetinu, aby pomohla snížit emise dusíku do roku 2030 na polovinu. V Nizozemsku, v druhém největším zemědělském vývozci na světě, překračuje obsah dusíku v půdě a vodě limity EU.





Stejný problém také zastavil stavební projekty navzdory velké bytové krizi, přičemž ekologické skupiny vyhrály soudní spory, které nařizují vládě omezit emise a chránit přírodu před vydáním nových stavebních povolení.





BBB, která získala podporu krajně pravicových a populistických stran na mezinárodní úrovni, tvrdí, že problém je zveličený a že živobytí zemědělců je obětováno ekologickému přechodu.





Volby také ukázaly, jak vrtkavé může být štěstí populistických stran. Podíl hlasů krajně pravicového Fóra pro demokracii (FvD) vedeného Thierrym Baudetem, které v zemských volbách v roce 2019 získalo téměř 15 % hlasů, se propadl na 3 %.









