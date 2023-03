Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Vladimíra Putina kvůli válečným zločinům

17. 3. 2023

Mezinárodní trestní soud v Haagu vydal zatykač na Vladimíra Putina a jeho zmocněnkyni pro práva dětí Marii Alexejevnu Lvovou-Belovou za "nezákonnou deportaci" ukrajinských dětí.



Soudci přípravného řízení vyhodnotili, že existují "oprávněné důvody domnívat se, že každý z těchto dvou podezřelých nese odpovědnost za válečný zločin nezákonné deportace obyvatelstva a za válečný zločin nezákonného přesunu obyvatelstva z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruské federace, a to na úkor ukrajinských dětí".

Soudci zvažovali vydání tajných zatykačů, ale rozhodli, že jejich zveřejnění by mohlo "přispět k zabránění dalšího páchání trestných činů".



Moskva uvedla, že jurisdikci Mezinárodního trestního soudu neuznává.

"Rozhodnutí mezinárodního trestního soudu nemají pro naši zemi žádný význam, a to ani z právního hlediska," uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na svém kanálu Telegram. "Rusko není smluvní stranou Římského statutu mezinárodního trestního soudu a nenese z něj žádné závazky."



Šéf ukrajinského prezidentského úřadu Andrij Jermak zprávu na sociálních sítích uvítal a dodal: "Je to jen začátek."



Wayne Jordash, kyjevský právník zabývající se mezinárodními lidskými právy a řídící partner společnosti Global Rights Compliance, souhlasil, že zatykače na Putina a Lvovou-Belovou budou pravděpodobně první z mnoha.



"V příštích několika měsících jich bude přibývat. Tohle musí být jakýsi varovný výstřel. Tohle je jenom to, že státní zástupce dostal něco na stůl," řekl Jordash. Prokurátor ICC Karim Khan zahájil vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině už před více než rokem.



Ruské vedení zcela nepokrytě odváží ukrajinské děti do Ruska a umisťuje je do táborů nebo je dává k adopci ruským rodinám. Lvová-Belová vystoupila 16. února v televizi, kde Putinovi o tomto programu vyprávěla a prozradila, že sama "adoptovala" patnáctileté dítě z Mariupolu, jihovýchodního ukrajinského města, které bylo zdevastováno a obsazeno ruskými vojsky.



"Teď už vím, co to znamená být matkou dítěte z Donbasu. Je to těžké, ale rozhodně se máme rádi. Myslím, že zvládneme všechno," řekla Lvová-Belová Putinovi na setkání v jeho rezidenci Novo-Ogarjovo u Moskvy.



Tento televizní rozhovor mohl být jedním z faktorů, které ovlivnily Khanovo rozhodnutí vydat první žádosti o vydání zatykače na Putina a Lvovou-Belovou.



"Je zde jasný případ proti Putinovi," řekl Jordash. Takže je dobře, že se státní zástupce zaměřil na práva dětí. Myslím, že to je to, co se mezinárodním prokurátorům za posledních 20 let nepodařilo, takže je to dobré zaměření, protože jde o jeden z nejhorších páchaných zločinů."



Balkees Jarrah, zástupce ředitele pro mezinárodní spravedlnost organizace Human Rights Watch, uvedl:



"ICC těmito zatykači učinil z Putina hledaného muže a učinil první krok k ukončení beztrestnosti, která příliš dlouho dodávala odvahu pachatelům ruské války proti Ukrajině.



"Zatykače vysílají jasný signál, že vydávání rozkazů ke spáchání závažných zločinů proti civilistům nebo jejich tolerování může vést do vězeňské cely v Haagu. Soudní zatykače jsou varovným signálem pro ostatní, kteří se dopouštějí zneužívání nebo je kryjí, že jejich den před soudem může přijít, a to bez ohledu na jejich hodnost nebo postavení."







Putin nebude moci cestovat do mnoha zemí světa, protože by tam byl okamžitě zatčen.



