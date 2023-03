Jak válečné hry pomáhají ukrajinským ozbrojeným silám připravit protiútok a Západu kontrolovat eskalaci

20. 3. 2023

čas čtení 17 minut

Vojenští analytici a experti se shromáždili ve třech místnostech, kde se dvacet hodin denně konaly válečné hry. Američané a Britové pomohli Ukrajincům zdokonalit strategii protiútoku ozbrojených sil Ukrajiny. Takže o tři měsíce později "The New Yorker" popsal tyto události s odvoláním na své zdroje na americkém ministerstvu obrany.





"Takové modelování pomocí speciálních algoritmů a technik bere v úvahu desítky faktorů. Počínaje vytvořením logistických schémat a výpočtem standardů munice a konče povětrnostními podmínkami, které mohou buď přispět, nebo bránit útoku.





Skupina expertů "hraje" na straně Rusů, aby předvídala potenciální možnosti jejich odvetných akcí," řekl UP vojenský důstojník, který se podílel na přípravě takových brainstormingových schůzek za pevně zavřenými dveřmi.





První plán protiofenzívy Ozbrojených sil Ukrajiny na jihu Ukrajiny, který byl zvažován v Ramsteinu, počítal s deokupací Chersonu, Mykolajivu a Záporoží na podzim roku 2022.





Simulace ukázaly, že takový plán by ukrajinskou armádu stál příliš mnoho. "Vypracovali tuto verzi ofenzívy mnohokrát a jednoduše nemohli zajistit, aby model fungoval," řekl mluvčí Pentagonu americkým novinářům.





Výsledkem "třípokojových her" byl protiútok v Charkivské oblasti, kdy za pět zářijových dní 2022 ukrajinská armáda osvobodila 338 osad.





Válečné hry jsou jedním z nástrojů boje proti "válečné mlze". Termín poprvé použil pruský generál Karl von Clausewitz, aby poukázal na nejistotu a nespolehlivost údajů o tom, co se skutečně děje na bojištích.





"Ukrajinska Pravda" vypráví, jak válečné hry pomáhají vyhrávat skutečné bitvy, jak před čtvrtstoletím velitelské a štábní hry ve Spojených státech modelovaly nadcházející válku na Ukrajině a jak dnes Západ buduje strategii tím, že přijímá eskalační kontrolu z teorie her.





A také o tom, proč může být Putin považován za "racionálního hráče", který dělá špatná rozhodnutí na základě zkreslených informací.





Kriegspiel v mlze války





500 kilometrů a 210 let. To je vzdálenost od Ramsteinu, kde se v létě 2022 "odehrávaly" útočné strategie Ozbrojených sil Ukrajiny, do Postupimi, kde byla poprvé vydána desková hra "Kriegsspiel".





Je jistou ironií v tom, že hra, která je nazývána prababičkou všech herních vojenských strategií, byla vynalezena civilistou.





Baron Georg Leopold von Reiswitz se při vytváření Kriegspiel (přeloženo z němčiny jako "válečná hra") rozhodně nehodlal zapsat do dějin jako její autor. Ale zasáhla šťastná příležitost. V roce 1811 se o této hře dozvěděl pruský král Fridrich Vilém III. a pozval Reiswitze, aby mu ji ukázal.





Požádal o čas na přípravu. Věřil, že neprozkoumaná pískoviště, ve kterých se bitvy konaly, a dřevěné tyče zobrazující vojáky nebyly hodny pozornosti monarchy.





O rok později se von Reiswitz objevil v královském paláci Sanssouci v Postupimi s verzí své hry.





Bojištěm byl čtvercový stůl. Obsahoval prvky terénu, vyrobené ze sádry a pečlivě malované: Silnice, lesy, řeky, osady. Porcelánové kostky zobrazují vojenské jednotky. Do hry se přidávají kompasy a pravítka, aby se změřila vzdálenost mezi vojáky. Zásuvky-obrazovky napodobují "mlhu války" - jimi hráči schovávají před nepřítelem přeskupení vojsk pro náhlé útoky.





Hra byla pro krále Fridricha tak působivá, že se stává jeho oblíbenou zábavou.





Následně případ jeho otce převzal syn, poručík dělostřelectva Georg Heinrich von Reiswitz.





Reiswitz Jr. hru zlepšil. Místo sádrových reliéfů začal používat skutečné mapy oblasti. Místo kostek – cínové nebo porcelánové figurky. Dřevěné bloky označovaly malé oddíly nebo celé jednotky.





Hráli v týmech - každý až po deseti lidech. Ve hře se objevil rozhodčí. Musel zajistit, aby se vojáci pohybovali v souladu s rozkazy a bojovými pravidly pro každý druh vojsk. Na začátku každého tahu strany sepsaly své příkazy a předaly je soudci.





Reiswitz představil hru pruskému náčelníkovi štábu. Skeptický generál von Muffling nakonec zvolal: "To není hra, ale vojenské cvičení! Doporučím to celé armádě."





Von Reiswitzovy záležitosti se nahoře uchytily. Král nařídil, aby každý armádní pluk měl kopii hry.





Současníci si pamatují jednu hru, která se konala v paláci králova syna, prince Viléma. Za tímto účelem byl speciálně vyvinut scénář rozsáhlého vojenského tažení mezi řekami Odrou a Labem. Epická bitva na skutečných mapách oblasti trvala několik týdnů. Aby deska a postavy na ní zůstaly nedotčené, byly všechny kočky, které žily v paláci, dočasně poslány do exilu.





Hra, která von Reiswitze oslavovala, ho nakonec zničila. Narazila na odpor těch, kteří věřili, že fascinace hrou poškozuje mladé důstojníky.





"Pokud je donutíte, aby ve hře vedli brigády a divize," říkali závistiví lidé, "získají přehnaný pohled na své schopnosti generalissimů a budou věnovat méně pozornosti každodenní službě v rotě."





Reiswitz se stal terčem kritiků. Nakonec jeho vojenská kariéra přišla vniveč. Získal hodnost kapitána, ale zároveň byl poslán, aby sloužil mimo dohled ve vzdálené provincii.





Kapitán vzal toto jmenování jako hanbu a v roce 1827 spáchal sebevraždu.





V dodatcích k pravidlům hry, vydaných v roce 1828, nebyl Reiswitz ani zmíněn.





Hra však žila dál.





Podle vojenských historiků vděčí Prusko za svá vítězství nad Rakouskem v roce 1866 a o několik let později nad Napoleonem III. strategickému myšlení svých důstojníků, kteří prošli Kriegspielem.





Putinova "racionalita" a chybné závěry z nepřesných údajů





Teorie her je matematická metoda studia optimálních strategií v konfliktu. Je schopna pomoci rozptýlit "mlhu války" a předpovědět vývoj událostí v ní?





− Teorie her nemá nic společného s Kriegspielem a deskovými hrami obecně. Nechť název není zavádějící - v teorii her byly hlavní počáteční problémy ekonomické, - Oleksij Ignatěnko, doktor fyzikálních a matematických věd, vedoucí výzkumný pracovník v Ústavu softwarových systémů Národní akademie věd Ukrajiny, okamžitě varuje.





Teorie her skutečně nemá nic společného s Kriegspielem nebo jinými deskovými hrami. Snad s výjimkou jednoho průsečíku.





Její tvůrce, americký vědec maďarského původu John von Neumann, měl Kriegspiel rád jako dítě. Během 1. světové války si dvanáctilletý chlapec spolu se svými bratry maloval bojiště na papíře, zajímal se o pohyby skutečných vojsk na frontách, aby je co nejpřesněji vytvořil ve své hře.





Stejně jako Georg von Reiswitz neměl rád "hru" v názvu "Kriegsspielu", moderní specialisté na teorii her nemají rádi toto slovo. Považují to za správnější název pro to, co dělají – "strategická interakce racionálních hráčů".





Žádám Olexije, aby tuto ohromující definici přeložil do univerzálního lidského jazyka.





"Strategické", protože hráči dopředu přemýšlejí, jak jednat, aby získali největší výhru. Racionalita znamená, že každý hráč má danou funkci, kterou se snaží maximalizovat," vysvětluje Ignatěnko.





Pokud jde o válku na Ukrajině, první otázka, která vyvstane, se týká "racionality". Putinovo šílené rozhodnutí napadnout Ukrajinu 24. února 2022 je nejméně spojeno s racionalitou.





Ale i tady, podle Ignatěnka, není všechno tak jednoduché.





"Racionální hráč se rozhoduje na základě informací, které má."





Představte si: Na Putinově stole se objeví zprávy, že ukrajinská armáda je podfinancovaná, Ukrajina je na pokraji kolapsu, Ukrajinci nemají rádi Zelenského a jsou nespokojeni s korupcí v zemi, ruská armáda bude přivítána květinami.





Pokud to vezmeme jako počáteční podmínky, Putinovy kroky byly racionální. Doufal, že zopakuje historii okupace Krymu. Pokud se to tehdy podařilo, proč ji nerozšířit o osm let později? Dorazí obrovská armáda, obsadí Kyjiv, Zelenskij je buď zabit, nebo uteče, zmíní se o "legitimním" Janukovyčovi, ten předá moc Medvedčukovi nebo někomu jinému a všechno je v pořádku. Hranice na Zbruchu nebo někde jinde, kde to dopadne.





Pokud se na situaci podíváte tímto způsobem, Putinovy činy jsou racionální na základě zkreslených údajů, které obdržel. Pak bylo jasné, že to nevyšlo, ale už se dostal dovnitř. Takže pro něj se z této situace můžete dostat pouze vítězstvím.





Na druhé straně Putin vyřešil všechny své vnitřní problémy válkou. Posílil svou moc. Nikdo se neptá na korupci. Všichni liberálové buď uprchli, nebo byli zničeni, nebo jsou ve vězení.





Proto bych neřekl, že jedná iracionálně, pokud jde o jeho zájmy. Vše závisí na tom, co je pro něj nejdůležitější, to znamená, jaká je funkce racionality. Nejdůležitější je udržet si moc. Nejenže si zachoval svou moc, ale také ji posílil.





Boj o přežití a kontrolovaná eskalace





Když mluví o tom, jak teorie her překročila oblast ekonomiky, Olexij Ignatěnko připomíná práci "Ukrajinská krize roku 2014. Studie strategické spolupráce mezi Ruskem a Západem". S pomocí teorie her před osmi lety ekonomové Richard Erickson a Lester Sieger popsali možnosti vývoje událostí na Ukrajině.





"Není to příliš humbukové téma. Analýza je dlouhá, zdlouhavá a nevede k revolučním titulkům jako Experti na teorii her předpověděli ruský útok," varuje Ignatěnko pro jistotu, když vidí nezdravý záblesk v mých očích.





Podle analýzy Ericksona a Siegera si Rusko mohlo v roce 2014 vybrat mezi třemi strategiemi.





Prvním je "odchod" z Ukrajiny. Druhým je "destabilizace", tedy podpora teroristů z "D/LLR" a ekonomický tlak na Kyjiv. Třetí je "invaze", přímé nasazení vojsk a velká válka.





Akce měla také tři možnosti. První je "šlápnout na brzdu", zavírat oči před ruskými akcemi na Ukrajině a nadále se jimi zabývat. Druhou je zvýšení sankčního tlaku. Třetí je poskytnout Ukrajině rozsáhlou vojenskou pomoc.





Na základě tohoto modelu sestavili 13 scénářů, z nichž jako nejpravděpodobněji rozpoznali dvojice "Rusko destabilizuje" - "Západ zpřísňuje sankce" a "Rusko destabilizuje" - "Západ brzdí".





Podle Ericksona a Siegera se možnosti "Rusko otevřeně napadne Ukrajinu" – "Západ poskytne Ukrajině vojenskou pomoc" samozřejmě vyhneme za předpokladu, že jsou ve hře "racionální hráči", ne blázni.





Teorie her bohužel nestanovila, že o osm let později budou Putinova rozhodnutí ovlivněna pouze Ivanem Hrozným, Petrem Velikým a Kateřinou Velikou.





Je příznačné, že západní experti ve své studii analyzovali pouze strategie Západu a ruské akce vůči Ukrajině. Subjektivita Ukrajiny? Ne, nebyla o ní řeč.





Rozšířila se od začátku velké války schopnost Ukrajiny volit ty nejlepší strategie nejen z hlediska plánování akcí na bojišti?





"Z hlediska teorie her musíme vyzdvihnout hráče, kteří ovlivní situaci," vysvětluje Oleksij Ignatěnko. "Jakou strategii si dnes může Ukrajina zvolit, kromě boje o přežití silou a hlavou? Má-li Ukrajina sílu zaútočit, musí zaútočit. Dokážeme si představit situaci, kdy Ukrajina bude mít dostatek zdrojů k útoku, ale odmítne tak učinit, aby zafixovala linii kontaktu? Je pro mě těžké si to představit."





24. února 2022 se Rusko také připravilo o možnost zvolit si strategii. Pokud se teď stáhnou nebo přestanou, je to pro ně porážka. Věří, že mohou Ukrajinu ždímat, a dokud si to myslí, jejich jedinou možnou strategií je hromadit další a další kapacity, dokud bude dostatek zdrojů.





Jediný hráč, který má skutečně schopnost zvolit strategii a řídit eskalaci, je Západ.





Eskalační kontrola je směr v teorii her související s jadernými zbraněmi. Existují různé úrovně eskalace a musí probíhat postupně, aby nepřítel měl vždy možnost vrátit se bez dosažení "červené čáry".





Severní Korea toho skvěle využila. Zvýšila stupeň eskalace s Jižní Koreou o několik kroků, a pak, aby se vrátila o krok zpět, dostala od Západu nějaké buchty – peníze, jídlo, zmírnění sankcí.





Západ se nyní chová stejně k Rusku – aby ho nezahnal do slepé uličky a aby nepoužil jaderné zbraně.





Říkají: Dáme Ukrajině takové zbraně, ale takové zbraně nedáme. Tanky jsou v pořádku, ale letadla zatím nedáme. A nebudeme dodávat zbraně dlouhého doletu. Ale pokud Rusko začne vyvíjet tlak a dojde k těžkým ztrátám, pak to možná uděláme.





Ve skutečnosti je to jejich strategie - zvyšovat a snižovat stupeň eskalace v závislosti na situaci.





"Modrá" vs. "Červená" a "Růžová"





Rok 2020. Politický konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vede k velké válce. Rusko zahajuje "osvobozovací tažení" za práva etnických Rusů na Ukrajině.





Američané jsou postaveni před volbu - jít do války s jadernou mocností nebo sledovat, jak Rusko ničí Ukrajinu a zároveň americké satelity ve vesmíru.





Spojené státy se rozhodnou zahájit nepřátelské akce na straně Ukrajinců a udeřit na satelity ruských Vzdušných a kosmických sil.





Zatímco "červená" (Rusko) a "modrá" (USA) si navzájem ničí průzkumné satelity a oslepnou v "mlze války", "růžová" (Čína) obsadí Tchaj-wan.





Nejedná se o převyprávění zápletky nového hollywoodského trháku, ale o scénář velitelské a štábní hry, kterou v roce 1997 v Pensylvánii provedla americká armáda. Více než pět set jeho účastníků, včetně pětihvězdičkových generálů z Pentagonu, modelovalo akce stran v nadcházející válce a hledalo jejich slabiny.





Jedním z hlavních závěrů hry bylo, že se ztrátou satelitů a zpravodajských informací z vesmíru se do popředí dostávají bezpilotní letouny. Během imitace války na Ukrajině ukázaly svou účinnost. O 26 let později, během skutečné války na Ukrajině, byly tyto závěry potvrzeny.





Štábní hry někdy vedou k tomu, že armáda musí revidovat své doktríny. Jak se to stalo v roce 2020.





Pentagon pak provedl simulaci bitvy proti čínskému námořnictvu. Tým Červených, který hrál za Čínu, obklíčil a zničil "Modré" - americkou flotilu.





"Slabým článkem" byla neschopnost velitelů amerických lodí činit nezávislá rozhodnutí v případě ztráty komunikace s centrálním velením. Celý proces správy amerických flotil je již dlouho v "bojovém virtuálním cloudu" na zabezpečených serverech. Ale pokud se s pomocí moderních prostředků elektronického boje (EW) podaří Číňanům přerušit komunikaci, americká flotila se stane nekontrolovatelnou.





Místopředseda sboru náčelníků štábů, generál John Hyten, v té době řekl, že Pentagon by měl přehodnotit své bojové strategie.





Podle výsledků hry bylo rychle rozhodnuto: Velitelé lodí obdrželi všechny potřebné nástroje pro práci v situaci, kdy byl cloud odříznut nepřítelem.





***





Osudy vítězství a porážek ve válkách se rozhodují nejen "na válečných polích", ale také během her. Za zavřenými dveřmi modelují budoucí bitvy dospělí muži s velkými hvězdami na ramenních popruzích a nejlepší analytici z univerzitních kateder. Takto volí optimální strategii a zachrání tisíce životů na bojišti.





2. března 2023 došlo v německém Wiesbadenu k události, kterou většina světových médií ignorovala, nadšená zpravodajstvím o bitvě o Bachmut. Mezitím bude další průběh války na Ukrajině do značné míry záviset na tom, co se stalo na velitelství americké armády v Evropě.





Osm měsíců po válečných hrách v Ramsteinu, které vyústily v osvobození Charkiva a Chersonu, ukrajinská a americká armáda přehrály scénáře budoucí ofenzívy ozbrojených sil ve Wiesbadenu.





"Pokud Ukrajina dokáže odtrhnout další významný kus Ruskem okupovaného území, jak to udělala loni, zničí přesvědčení vyjádřené zejména generálem Milleym, že válka je odsouzena k patové situaci," napsal The Economist o válečných hrách ve Wiesbadenu.





Zdroj v ukrajinštině: ZDE

