Manhattanský prokurátor varuje před "pokusy o zastrašování" po Trumpově výzvě k protestům

20. 3. 2023

Alvin Bragg by měl tento týden vznést obžalobu proti Trumpovi v souvislosti s tajnými platbami pornografické herečce Stormy Daniels v roce 2016



Manhattanský okresní prokurátor, od něhož se všeobecně očekává, že tento týden vznese obžalobu proti Donaldu Trumpovi, varoval, že se jeho zaměstnanci nenechají zastrašit poté, co bývalý americký prezident vyzval své příznivce, aby protestovali proti jakémukoli opatření proti němu.

Trump v sobotu vyvolal příval zběsilých titulků a prohlášení svých politických spojenců, když na sociálních sítích zveřejnil zprávu, v níž tvrdil, že bude toto úterý zatčen kvůli obvinění z tajných plateb pornografické herečce Stormy Daniels.





Obvinění ze strany úřadu Alvina Bragga se všeobecně očekává tento týden, ale úředníci i Trumpovi právníci upřesnili, že nemají žádnou jistotu ohledně načasování ani toho, co se u soudu skutečně stane.





Bragg však zaslal své kanceláři e-mail, který získal server Politico a který sice nezmiňuje Trumpa jménem, ale podle všeho se týká tohoto případu, včetně rozšířených obav o bezpečnost v okolí soudů na dolním Manhattanu v souvislosti s případným obviněním.





"Stejně jako při všech našich vyšetřováních budeme i nadále uplatňovat zákony rovnoměrně a spravedlivě a veřejně se vyjadřovat pouze tehdy, když to bude vhodné," napsal Bragg.





Dodal: "Netolerujeme pokusy o zastrašování naší kanceláře nebo ohrožení právního státu v New Yorku... Naši partneři z řad orgánů činných v trestním řízení zajistí, že jakékoli konkrétní nebo důvěryhodné hrozby vůči kanceláři budou plně prošetřeny a že budou zavedena náležitá ochranná opatření, aby všech 1 600 z nás mělo bezpečné pracovní prostředí."





V sobotu odpoledne se Trumpovi příznivci shromáždili v jeho domě a country klubu Mar-a-Lago na Floridě, aby mu vyjádřili svou podporu. Později Trump nasedl do soukromého letadla a odletěl z Palm Beach do Tulsy v Oklahomě, kde se zúčastnil univerzitního zápasnického turnaje.









Trumpovi se v Tulse dostalo potlesku ve stoje a při příchodu na wrestlingovou akci držel vzdorovitě pěst, zatímco ho fanoušci povzbuzovali. Již dříve v sobotu Trump v komentářích na své platformě Truth Social vyzval své příznivce, aby "protestovali, protestovali, protestovali".





Deník Insider informoval, že velká porota, která se případem zabývá, může v pondělí vyslechnout ještě jednoho svědka, což zvyšuje možnost, že případné obvinění přijde ještě v tomto týdnu.





Michael Cohen, bývalý Trumpův advokát, který byl odsouzen ke třem letům federálního vězení poté, co se přiznal k daňovým únikům a porušení pravidel financování volební kampaně, uvedl, že Trumpovy výroky signalizují touhu po "dalším násilném střetu".





"Je to děsivě podobné bojovému pokřiku, který vydal těsně před povstáním 6. ledna, víte, zejména včetně výzvy, víte, k protestům," řekl Cohen televizi MSNBC. Cohen dodal, že "od Donalda by bylo chytré napsat 'pokojný protest', ale on pokojný protest nechce".





Cohen rovněž vyslovil teorii, že Trump by své zatčení mohl vnímat jako potenciální podporu své prezidentské kampaně v roce 2024, neboť se často snaží vykreslit sebe sama jako středobod politického "honu na čarodějnice".









