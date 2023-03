Pokrytectví: Kolik z těch, kteří volali po Putinově zatčení, se podílelo na nezákonné invazi do Iráku?

21. 3. 2023

Gordon Brown, Condoleezza Riceová a Alastair Campbell jsou za nelegální válku zodpovědní stejně jako „přisluhovači“ ruského vůdce, které odsuzují





Jde to za hranice pokrytectví. Je to útok na paměť. Gordon Brown, vyzývající k vytvoření zvláštního tribunálu k potrestání ruské vlády, správně uvádí, že akt agrese – invaze do jiného národa – byl norimberským tribunálem identifikován jako „nejvyšší mezinárodní zločin“. Je to, napsal v Guardianu, nejen Vladimir Putin, kdo by měl být stíhán, ale také jeho „nohsledi“. Patří mezi ně členové ruské a možná i běloruské národní bezpečnostní rady a řada politických a vojenských vůdců. Všichni by měli být pohnáni k odpovědnosti za tuto „zjevně nezákonnou válku“, napsal na svých webových stránkách, upozorňuje George Monbiot q pokračuje:





Condoleezza Riceová, která byla poradkyní George W. Bushe pro národní bezpečnost, byla na Fox News dotázána na ruskou agresi, „když napadnete suverénní národ, je to válečný zločin? Odpověděla: "Je to jistě proti všem zásadám mezinárodního práva a mezinárodního řádu."





Brown a Riceová mají o Rusku pravdu. Její vláda se při invazi na Ukrajinu jasně dopustila zločinu agrese, zločinu, na kterém, jak zdůrazňuje Brown, jsou spoluviníky její vysocí představitelé. Totéž platí pro vlády USA a Spojeného království, které dnes před 20 lety napadly Irák. Mezi nejvýznamnější pachatele patřili Riceová a Brown.