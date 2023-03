Pěšky městem chce v dubnu rozchodit školáky

21. 3. 2023

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva

„Oslovili jsme takřka 1500 škol napříč Českou republikou. Kromě těch, které se vloni účastnili naší hlavní podzimní výzvy, jsme vybrali i další školy, pro které by tato aktivita mohla být edukativně zajímavá. Klimatická krize je dnes skloňována nejen ve zpravodajství, ale apel na udržitelný způsob života se dostává i do edukačních programů určených primárně dětskému diváku nebo posluchači. Je dobře, pokud se s ním setká i přímo ve škole a díky pro člověka nejpřirozenějšímu pohybu může na planetě zanechat svou pozitivní stopu. Do budoucna to bude stále více potřeba," dodává k dubnové výzvě koordinátorka projektu Marie Čiverná.Výzva je určena pro třídy nebo rozličné týmy (např. (pra)rodiče s dětmi, parta kamarádů), které si letos mohou vybrat libovolný dubnový týden, ve kterém se do ní zapojí. Výměna automobilové dopravy za chůzi, kolo nebo např. koloběžku umožní třídám a týmům po jejím skončení spočítat, kolik CO2 za dané období dohromady ušetřili. Pro děti, které své názory na přírodu, pohybové aktivity nebo na okolí jejich školy natočí na video, budou připraveny i věcné ceny.I letos Pěšky městem využívá jako maskota jarní výzvy Onl@jna, postavu, která se dostala z dětmi stále častěji obývaného digitální světa ven na čerstvý vzduch a chce pomáhat chránit planetu Zemi. Hlavní ambasadorkou letošní výzvy je lyžařka Šárka Strachová.