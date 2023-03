Safra, to bylo rychlé

21. 3. 2023 / Petr Haraším

Fanatický ultrapravý žurnalista Šafr, mediálně zotročený Babišem a posolený Zemanovou tradicí v dělení společnosti na ty zlé (dno, spodinu, lůzu a dezoláty) a ty hodné (správně smýšlející výkvět republiky), si myslí, že s novým prezidentem přijde vše jen dobré.

Bombastickým aktem prezidentské inaugurace zavládne okamžitě nad zemí českou, moravskou i slezskou důstojnost (důstojných stoletých vládních kmetů), normálnost (normalita?) a, považme, dokonce i vyspělé kulturno.

Důstojný stát tedy tady nebyl, protože tady byl Zeman? To jako fakt? Jeden podivný mužik s alkoholovou demencí nemá a neměl onu moc. Demokraticky jsme si ho zvolili a dobře nám tak, ale státní důstojnost nikdy nedělá jen jeden ubohý človíček s pitomým tiskovým mluvčím.





Nejen tedy důstojnost, normálnost a kulturno, ať už to znamená cokoli, dostavili se nám na přehlídku inaugurační pomíjivosti také i tací hosté jako úcta k občanům, úcta k názorové pluralitě, důraz na solidaritu se slabým a slabším a pravda zjevená se nám k nám navrátila.





Nic z výše uvedeného tady do 8. března 2023 nebylo?





Probůh, co to tam měli za matroš? Opravdu panuje taková bezmezná naivita až stupidní zaslepenost ve vyšších kruzích české pravicové pseudomorálky?





Ovšem aby nadšení oblouzených lidiček onou hradní maškarádou nebylo extatické, některé kroky k nápravě věcí veřejných budou muset bolet. V duchu tradice ryze české to bude ta ona obnovená solidarita se slabším členem společnosti ve formě podpory nejbohatších členů téže společnosti.





Žehnání církevní bafuňářské honorace u hrobu svatého Václava znamená, že se my chudí poddaní zas máme na co těšit.







Na druhou stranu všichni, kdož se zasloužili o nové pozemanovské a nebabišovské řádky dějin, si zaslouží ocenit. Čím a kým se zatím neví, ono se však něco najde. Pro důchodce už politici napříč sněmovnou a hradem rychle našli formu poděkování za správnou volbu.





Nově značně již důstojný stát dostal na pamětnou okamžitě poté, co byl starý lánský alkoholový defraudant vyvlečen z Lán a odvlečen nedaleko do poctivě zbudovaného budoáru pro podivné východní papaláše.





Poté, co nový smělý prezident neváhal a ač odvážně vrtě hlavou, tak veden brkem v zájmu lidu podepsal zákon O oškubání zpovykaných důchodců, co se v inflační krizi mají jako na žranici u stolu lukulského.





Mnozí důchodci uznale pokývali hlavou, že jako fakt škodí této společnosti a dál čekají u krmelců potravinových bank. Doma pak v příznivě chladivých podmínkách lehce nad 15 stupňů píší ztuhlou prackou všem poslancům ODS, jak jsou spokojeni a jak by naopak byli rádi, kdyby byli bývali oškubáni ještě rychleji a více.





Rovněž plně chápou, že nájem za miniaturní špeluňku i v zapadlých koutech republiky nemůže být menší než 15 tisíc měsíčně, a sepisují petice, aby se u nás už konečně snížily daně na nulu.





Zřejmě by bylo načase znovu se zamyslet nad slovem důstojnost v nedůstojném státě či oprášit slovník a najít heslo solidarita se slabším.





Obávám se, že až a pokud Ústavní soud vyřkne výrok, že takto hoši ne, tak se budeme kolektivně tvářit, že jsme přeci znovu důstojný normální kulturně-právní stát, jen semtam a tamsem se chybička vloudila.





Politici pak budou přísahat na vědomí všech občanů a svědomí své nicotné, že už to neudělají, neudělají do příště, kdy to udělají znovu a lépe.





Nepodpisem by nový prezident ukázal politikům z jedné i druhé strany téže mince, jak bude posuzovat jejich další podivné problematické činy na temné hraně politického boje.





Podpisem ukázal prezident Pavel, že se neukáže on, že se má ukázat Ústavní soud a suplovat prezidentovu chybějící odvážnost. Tedy pokud a vůbec dojde stížnost k Ústavnímu soudu.





S ANO se ODS nějak domluví, povolí Agrofertu nějakou tučnou dotaci, důchodci promiňte. Nebo se počká, až se ÚS dočká, po nevybíravém nátlaku ODS, polské cesty pinočetova žáka velkoformátového písmenkáře a dvou řádkového Bendy Marka.







Vláda ODS měla čas, dostatek času, ale nekonala. Vláda měla možnost se domluvit s opozicí, ale nedomluvila a teď bude vláda chválit podpis vlastního zpackaného zákona zrozeného ústavně mazanou cestou plnou výmolů a děr, přičemž může hladit prezidenta po navrácené uzmuté standartě umatlané od ZTOHOVEN.





Ony Zemantrencle na stranické žerdi mohly hrdě zůstat, jen stačilo přemalovat na fialovo a dopředu fláknout krtečka se samopalem.





Podpis zhodnotíme mezitím jako politicky nutný, správný a spravedlnost samu. Jde o první výhru na obou stranách pole studené války mezi neoliberálním oligopolem ODS a oligopolem Babišova Agrofertu.





Prezident šalamounským podpisem posloužil vládní ODS a vehnal hlasy důchodců budoucí vládě Babimury. Česká pravě smýšlející demokratická slušná veřejnost má navíc dle rad moudrých podporovat svého prezidenta v podpoře správných politických rozhodnutí, která podporují vládní neoliberální pravici.





Dokonce má svatou povinnost vehementně tlačit na svého (nikoli už našeho) prezidenta, pokud by tak nečinil. Uf, takto ukrutně zavonělo z nezávislých řádek závislého serveru Forum hodně podivným nevábným starým puchem doby před Sametem.





Závadově se zde vládní pravicová směsice snaží mermomocí rozeštvat a poštvat generace proti sobě, společenské vrstvy proti sobě, proti vlastní zemi. Méně až minimálně sociálně vnímaví nic nevidí, neslyší, necítí a čekají pravicový konzervativní neoráj ve středu Evropy.









A co když…





Ústavní soud řekne, že špatně a vrátit, přidat, valorizovat zpětně dle pravidel ještě nezměněného zákona. A my budeme platit velmi a hodně.





Ústavní soud řekne, že je vše v pořádku, že tato cesta je sice delší, ale zato horší a vede nás zase o kus dál na východ. A my budeme hodně platit.





Ústavní soud řekne, že nelegální tanečky neoliberální koalice, která se tluče v hruď odérem Bendovy znalosti Ústavy a která kolektivně krákorala na Zemana, jak si s Ústavou dělá nechutné věci, byly špatné, ba moc ošklivé, ale že cojsmesi tojsmesi a příště už to, prosím, prosím, nedělejte. A my budeme cálovat.





Ať už to bylo jakkoli, jde o velkou českou politickou pravicovou prasárnu obrovských rozměrů. Od nástupu této problematické vlády profesora kmotra Fialy se stále žvanilo o tom, jak se zatočí s deficitem. Zatím se zatočilo dokola s Ústavou a s rozmazlenými důchodci. A snížili jsme zas a znova příjmy do státní pokladny.





Trapnost celého politického pravicového cirkusu završil nakonec podivný ministr sociálních věcí Jurečka, který si chce najmout kreativní agenturu, aby vysvětlila, proč je méně vlastně víc.





Proč je inflace dobrá, valorizace špatná, proč důchodcům ne, politikům a soudcům ano, proč je recese dobrá, teplo a teplá voda špatná, proč nejvyšší ceny dobré, regulace špatné.





Obrázky usměvavých českých důchodců, kteří se válejí na plážích celého světa, na sebe nenechají dlouho čekat.





Denně se povinně na ČT24, CNN Prima a Nově budou předčítat hlasem umělců s talentem i bez oslavné hromadné důchodcovské ódy na vládu národní pohody.





Haraším Petr Orlau

Nelítostným pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

