Jak hodlá Joe Biden vyhrát volby v roce 2024

21. 3. 2023

čas čtení 4 minuty

Joe Biden zkouší triangulační strategii Billa Clintona. Prezident Joe Biden učinil v posledních několika týdnech několik kuriózních rozhodnutí, která se zdají být v souladu spíše s přáními Republikánů než s typickými politickými prioritami Demokratické strany. Možná se pokouší zkratovat konzervativní útoky dříve, než k nim dojde, ve snaze vypadat jako následovník "traingulační" strategie prezidenta Billa Clintona v roce 1990. To znamená, že Clinton více spolupracoval s GOP ve snaze učinit ho stravitelnějším pro Republikány a pravicově orientované nezávislé voliče, píše Brent M. Eastwood.

Jaká je strategie Joea Bidena pro znovuzvolení?

To by se do roku 2024 mohlo stát Bidenovou volební strategií. Progresivisté uvítali Bidenovo prezidentství, protože se postavilo za boj proti změně klimatu a kodifikaci homosexuálních manželství, abychom jmenovali dva z jeho levicových bodů agendy. Nyní možná hledá způsoby, jak do svého volebního vlaku přivést více pravicových stoupenců.

Biden svými nejnovějšími výpady do politiky, s nimiž Republikáni souhlasí, zklamal Demokraty. Odmítl například vetovat návrh zákona, který by zrušil dodatky k trestnímu zákoníku města Washington. Ke zlosti ekologů schválil kontroverzní iniciativu těžby ropy na Aljašce. A pokusil se zmírnit problém ilegální imigraci na jižní hranici obnovením zadržování rodin. Tato opatření překvapila Demokraty i Republikány.

Slyšeli jsme to již v 90. letech

Biden nechce jít úplně do středu a Bílý dům nepoužil termín "triangulace" a dokonce ani nesouhlasil s názorem, že se stává umírněnějším. Biden se možná rozchází s progresivisty, aby ukázal, že je přístupný změnám, o nichž se administrativa domnívá, že jsou nadstranické.

Socialistický senátor Bernie Sanders však není spokojen s nedávnými Bidenovými rozhodnutími. "Myslím, že ďábel se skrývá v detailech a uvidíme, co se stane," řekl Sanders v rozhovoru pro Politico. "Ale učinil rozhodnutí, se kterými progresivisté nesouhlasí? Naprosto. Uvidíme, co přijde v příštím roce."

Pro Bidena je to klíčová doba. Republikánské pole pro kandidáty na Bílý dům se nenaplnilo, ale bývalý prezident Donald Trump diskutuje spíše o domácí veřejné politice než o jednoduchých politických útocích. Kampaň bývalé guvernérky Jižní Karolíny Nikki Haleyové přeřazuje na vyšší rychlostní stupeň. Zatímco guvernér Floridy Ron DeSantis se oficiálně nepřihlásil k účasti na volbách, je stále kritický vůči Bílému domu. Tito tři si myslí, že Biden je zranitelný svou relativně nízkou oblibou a přesvědčením voličů, že země je na špatné cestě.

K vítězství budou potřeba nezávislí

Biden vidí rok 2024 jako bitvu o nezávislé, zejména o ty, kteří žijí na předměstích a mají vysokoškolské vzdělání, což je skupina, se kterou si Demokraté vedli dobře ve volbách v roce 2022. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vykreslit Republikánskou stranu jako skupinu extremistů MAGA a tvrdit, že Demokraté jsou stranou rozumu, řešení problémů a umírněnosti.

Prezident však riskuje svou ekologickou politikou. Klimatičtí aktivisté nenávidí těžbu ropy a zemního plynu a Biden svou podporou těžby uhlovodíků na Aljašce rozhodl proti nim. Tato operace by vytáhla z federální půdy odhadem 600 milionů barelů ropy.

Kongresman Maxwell Frost z Floridy nebyl s tímto rozhodnutím spokojen. Šestadvacetiletý Frost reprezentuje názory mladých lidí, kteří jsou přísnými šiřiteli ortodoxie změny klimatu – což znamená přestat vrtat.

"Účast mladých voličů byla nejvyšší v roce 2020 a mladí lidé ho podporovali kvůli závazkům jako 'už žádné vrty na federální půdě'," napsal Frost nedávno na Twitteru. "Tento závazek byl porušen."

Biden bude potřebovat hlasy generace Z a mileniálů, aby v roce 2024 vyhrál, ale také potřebuje, aby cena ropy klesla. Republikáni často volají po tom, aby administrativa uvolnila americký energetický průmysl a více těžila. S novou aljašskou politikou Biden ustupuje pravici.

Takže musí našlapovat zlehka, když jde do středu, aby udržel svou liberální koalici pohromadě. Pokud to znamená "triangulaci", pak si osvojil stránku z příručky Billa Clintona. Může to fungovat, Clinton byl v roce 1996 s převahou zvolen na další čtyři roky. Biden samozřejmě usiluje o stejný výsledek. To by mohlo znamenat, že od Bílého domu to není poslední z umírněnějších politik.

Zdroj v angličtině: ZDE

