"Žádná restaurace nemůže zaměstnat Romku jako číšnici, i když mluví anglicky, zkrachovala by"

21. 3. 2023

Pohostinských zařízení je v Čechách spousta a zákazníci si mohou vybírat. Majitel nebo provozovatel musí tvrdě bojovat, aby si zákazníky nalákal. Snaží se buď dobrou kuchyní nebo lepší cenou nebo nějakým jiným způsobem.

A teď - co si myslíte, že by se stalo, kdyby jak číšnici zaměstnal viditelnou Romku? Okamžitě by dostal cejch „cikánské hospody" a tato informace by se rozběhla po širokém okolí. Do dvou měsíců by přišel o 80% zákazníků a mohl by provozovnu zavřít. Protože zákazníci by šli do hospody o ulici vedle. A je úplně jedno, co tomu říká nebo neříká jakýkoli zákon a o zákazu diskriminace. Prostě zaměstnat Romku na place je sebevražda, protože zákazníky jednoduše nedonutíte, aby to akceptovali a oni odejdou. A bez zákazníků nemůžete fungovat. Mistrovat na téma rasismus je zcela zbytečné, peníze do tržby vám to nepřinese.

Co má Romská číšnice dělat? Jedině to zkusit v Indické restauraci, kde se její vzhled předpokládá, nebo v nějaké etnické čajovně, kam chodí alternativní klientela, která je tolerantní. Ale v normální české restauraci nebo hospodě ji majitel zaměstnat nemůže, protože z jeho hlediska by to byla jistota krachu v krátkodobém horizontu.