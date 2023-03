Ruská agrese na Ukrajině. Svět by se neměl nechat zmást žádným taktickým krokem Ruska, podporovaným Čínou

- USA varují svět, aby se nenechal zmást Siovým "mírovým" návrhem během jeho setkání s "drahým přítelem" Putinem



Antony Blinken varuje, že čínské návrhy by mohly být "zdržovací taktikou" na pomoc ruským jednotkám na Ukrajině.

Návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Rusku tento týden poté, co mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Vladimira Putina, naznačuje, že Peking si nemyslí, že by Kreml měl být pohnán k odpovědnosti za svá zvěrstva na Ukrajině, dodal Blinken.





BREAKING: Chinese leader Xi Jinping has landed in Moscow to meet with Vladimir Putin.



The Chinese government have given few details of what Mr Jinping hopes to accomplish in the visit.



Latest updates: https://t.co/X3flQUBL0r



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/rUyf2pCtcj — Sky News (@SkyNews) March 20, 2023