Nemohu si pomoci, ale v sedmdesátkách nebyl v Praze nedostatek ničeho

20. 3. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty





Jenže Husákův poinvazní režim byl založen na korupci obyvatelstva spotřebitelstvím. Rezignujte na jakoukoliv nezávislou občanskou aktivitu, opakujte komunistická hesla a choďte na schůze a do prvomájového průvodu a režim vás odmění škodovkou, chatou a barevnou televizí. Ukryjte se do svých soukromých bytů, do těch hřebejkovských "pelíšků", do skupin kamarádů a na ty chaty. Jen žádnou nezávislou politiku a žádné samostatné myšlení. (Vždyť Zdeněk Svěrák se stal tak dokonalým zosobněním této infantilizace obyvatelstva...)

Ano, je pravda, jak píše Karel Dolejší, že komunistický systém zrušil poptávku a tržní ceny, protože ten princip považoval za zločinný, a tak se připravil o signalizaci poptávky, kterou každá ekonomika potřebuje.