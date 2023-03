Vědci vydali „poslední varování“ před klimatickou krizí

20. 3. 2023

čas čtení 7 minut

Komplexní přehled lidských znalostí o klimatické krizi zabral stovkám vědců osm let, než byl sestaven, a má tisíce stran, ale lze ho zjednodušit na jediné varování: jednejte hned, nebo bude příliš pozdě.

Generální tajemník OSN António Guterres řekl: „Tato zpráva je jasnou výzvou k masivnímu urychlení úsilí v oblasti klimatu každou zemí a každým sektorem a v každém časovém rámci. Náš svět potřebuje opatření v oblasti klimatu na všech frontách: všechno, všude, všechno najednou.“

Střízlivým jazykem IPCC nastínil zkázu, která již byla způsobena částem světa. Extrémní počasí způsobené zhroucením klimatu vedlo ke zvýšenému počtu úmrtí v důsledku zesilujících vln veder ve všech regionech, k milionům životů a domovů zničených v důsledku sucha a záplav, k milionům lidí čelících hladu a „stále více nevratným ztrátám“ v životně důležitých ekosystémech.

Pondělní závěrečná syntézní zpráva, je téměř jistá, že bude posledním takovým hodnocením - svět má stále šanci omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C nad předindustriální úroveň, což je práh, po jehož překročení dojde k rychlému poškození klimatu. Stane se nevratným.

Kaisa Kosonen, expertka na klima z Greenpeace International, řekla: „Tato zpráva je rozhodně posledním varováním. Pokud vlády zůstanou jen u svých současných politik, zbývající uhlíkový rozpočet bude vyčerpán před příští zprávou IPCC [v roce 2030].

Více než 3 miliardy lidí již žijí v oblastech, které jsou „vysoce zranitelné“ zhroucením klimatu, zjistil IPCC a polovina světové populace nyní alespoň část roku zažívá vážný nedostatek vody. Zpráva varovala, že v mnoha oblastech již dosahujeme limitu, a extrémy počasí „stále zvyšují vysídlování“ lidí v Africe, Asii, Severní, Střední a Jižní Americe a na jihu. Pacifik.

Všechny tyto dopady se budou rychle zvyšovat, protože se nám nepodařilo zvrátit 200letý trend rostoucích emisí skleníkových plynů, a to i přes více než 30 let varování od IPCC, který svou první zprávu zveřejnil v roce 1990.

Svět se ohřívá v reakci na akumulaci oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v atmosféře, takže každý rok, ve kterém emise stále rostou, spotřebovává dostupný „uhlíkový rozpočet“ a znamená, že v příštích letech bude zapotřebí mnohem razantnějších škrtů.

Přesto podle zprávy stále existuje naděje na udržení se v rozmezí 1,5 °C. Hoesung Lee, předseda IPCC, řekl: „Tato souhrnná zpráva podtrhuje naléhavost nutnosti podniknout více záměrných opatření a ukazuje, že pokud budeme jednat hned, můžeme stále zajistit udržitelnou budoucnost pro všechny.“

IPCC zjistil, že teploty jsou nyní asi 1,1 °C nad předindustriální úrovní. Pokud se podaří dosáhnout maxima emisí skleníkových plynů co nejdříve a v následujících letech se rychle sníží, může být stále možné vyhnout se nejhoršímu pustošení, které by následovalo po nárůstu o 1,5 °C.

Richard Allan, profesor klimatické vědy na univerzitě v Readingu, řekl: „Každý kousek oteplení, kterému jsme se vyhnuli díky společným akcím vycházejícím z naší rostoucí, stále efektivnější sady nástrojů, je méně horší zprávou pro společnosti a ekosystémy, na kterých jsme všichni. záviset."

Guterres vyzval vlády, aby přijaly drastická opatření ke snížení emisí investicemi do obnovitelné energie a nízkouhlíkových technologií. Řekl, že bohaté země se musí pokusit dosáhnout čistých nulových emisí skleníkových plynů „co nejblíže roku 2040“, než čekat na termín do roku 2050, ke kterému se většina zavázala.

Řekl: „Klimatická časovaná bomba tiká. Ale dnešní zpráva je návod, jak zneškodnit klimatickou časovanou bombu. Je to návod na přežití lidstva. Jak se ukazuje, limit 1,5 C je dosažitelný.“

John Kerry, zvláštní prezidentský vyslanec USA pro klima, řekl: „Dnešní poselství IPCC je naprosto jasné: děláme pokrok, ale ne dostatečný. Máme nástroje, jak odvrátit a snížit rizika nejhorších dopadů klimatické krize, ale musíme využít tohoto okamžiku a jednat hned.“

Pondělní „souhrnná zpráva“ je závěrečnou částí šesté hodnotící zprávy (AR6) IPCC, který byl založen v roce 1988 za účelem zkoumání klimatu a poskytnutí vědeckého základu pro mezinárodní politiku týkající se krize. První tři části AR6, publikované mezi srpnem 2021 a dubnem 2022,zdokumentovaly fyzikální vědu za klimatickou krizí a varovaly, že nevratné změny jsou nyní téměř nevyhnutelné; druhá část se zabývala dopady, jako je ztráta zemědělství, stoupající hladina moří a devastace přírodního světa; a třetí se týkala prostředků, kterými můžeme snížit skleníkové plyny, včetně obnovitelné energie, obnovy přírody a technologií, které zachycují a ukládají oxid uhličitý.





„Souhrnná zpráva“ neobsahuje žádnou novou vědu, ale shrnuje klíčová sdělení ze všech předchozích prací, aby vytvořila vodítko pro vlády. Příští zpráva IPCC nebude zveřejněna dříve než v roce 2030, díky čemuž se tato zpráva stane v tomto klíčovém desetiletí vědeckým zlatým standardem pro poradenství vládám.





Poslední částí AR6 bylo „shrnutí pro tvůrce politik“, které napsali vědci IPCC, ale prověřili je zástupci vlád po celém světě, kteří mohou – a také to udělali – prosazovat změny. V posledních hodinách jednání ve švýcarském letovisku Interlaken o víkendu velká saúdskoarabská delegace, čítající nejméně 10 zástupců v několika bodech prosazovala oslabení zpráv o fosilních palivech a vložení odkazy na zachycování a ukládání uhlíku, které někteří propagují jako lék na používání fosilních paliv, ale dosud se neprokázalo, že fungují ve velkém měřítku.





V reakci na zprávu Peter Thorne, ředitel střediska pro výzkum klimatu Icarus na Maynooth University v Irsku, uvedl, že příští rok by globální teploty mohly překročit hranici 1,5 °C, i když to neznamená, že by tato hranice byla překračována dlouhodobě. „Téměř bez ohledu na daný scénář emisí dosáhneme v první polovině příštího desetiletí 1,5 °C,“ řekl. „Skutečnou otázkou je, zda naše kolektivní rozhodnutí znamenají, že se stabilizujeme kolem 1,5 °C nebo propadneme přes 1,5 °C, dosáhneme 2 °C a budeme pokračovat.“