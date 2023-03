Bidenova administrativa začala deportovat ruské dezertéry zpět do Ruska

18. 3. 2023

Bidenova administrativa v tichosti obnovila deportace do Ruska, což je zjevný obrat oproti postoji přijatému po ruské invazi na Ukrajinu před více než rokem, kdy byly tyto deportace pozastaveny



O víkendu byl náhle deportován z USA zpět do Ruska mladý Rus, který přišel do USA na útěku před snahou Vladimira Putina mobilizovat občany k boji na Ukrajině.



Zpráva o obnovení deportací do Ruska přišla jen něco málo přes rok po zprávách, že Bidenova administrativa pozastavila deportační lety do Ruska, na Ukrajinu a do sedmi dalších zemí v Evropě během ruského útoku na Ukrajinu. Není jasné, kdy byly deportace do Ruska obnoveny. Bílý dům na žádost o komentář nereagoval.



Migranti z Ruska přicházeli do USA v domnění, že mohou požádat o azyl a budou chráněni před deportací. Nyní zjevná změna politiky způsobila zmatek u migrantů a jejich obhájců, kterým zbývá jen málo času na plánování.



Jennifer Scarboroughová, texaská advokátka, mezi jejíž klienty patří čtyři ruští muži, kteří vstoupili do USA přes hranice z Mexika a požádali o azyl, patří mezi ty, kteří se potýkají se zmatkem v této americké strategii. Tito muži v žádosti o azyl uváděli strach z povolání do boje.



Scarboroughová uvedla, že jí američtí imigrační úředníci sdělili, že jeden z jejích klientů byl o víkendu deportován, a vysvětlila, že v důsledku jeho právnímu statusu a statusu pobytu nepochybuje o tom, že byl odvezen do Ruska.



"Nevím, co s ním bude dál," řekla Scarboroughová. "Rusko se neuvěřitelně hlasitě vyjadřuje o svých pocitech vůči opozici. Už jen to, že utekl z Ruska a přišel do Spojených států, ho vystavuje riziku."



Dva další klienti Scarboroughové zůstávají v právním vakuu, protože jim fakticky došly možnosti, jak požádat o azyl. Muži během příslušných pohovorů s "věrohodnými obavami" - setkání s imigračními úředníky, při nichž musí žadatelé o azyl vysvětlit, že existuje "významná možnost" pronásledování nebo mučení v případě návratu do vlasti - uvedli, že se obávají povolání do bojů na Ukrajině a následků, pokud se nepodřídí.



Imigrační úředníci rozhodli, že strach z odvodu do války na Ukrajině nesplňuje kritéria pro určení "věrohodného strachu", a každý z nich se odvolal k imigračnímu soudci, který souhlasil, že kritéria nesplňují, uvedla Scarboroughová.



Scarboroughová uvedla, že tito dva muži si nebyli vědomi toho, že po rozhodnutí soudce mají pouze sedm dní na to, aby požádali o nový pohovor o "věrohodných obavách". Tito dva muži v této lhůtě žádost nepodali, takže nemohli dostat další pohovor, uvedla Scarboroughová.



Tito dva muži mají nyní nevyřízené příkazy k deportaci - to znamená, že mohou být potenciálně kdykoli vyhoštěni do Ruska. Jeden z nich je v současné době v imigrační vazbě v Louisianě, zatímco druhý byl propuštěn poté, co držel hladovku, uvedla Scarboroughová.





Jednomu ze tří zbývajících Scarboroughových amerických klientů v této situaci se podařilo včas podat dokumenty - a následně dostal příležitost k novému pohovoru o "věrohodných obavách". Během tohoto druhého pohovoru imigrační úředníci určili, že strach z mobilizace je platným azylovým nárokem, který zakládá "věrohodný strach", uvedla Scarboroughová.





Přestože je rozhodnutí o věrohodných obavách pouze počátečním krokem k potenciálně úspěšné žádosti o azyl, je pro žadatele o azyl důležité, protože imigrační úředníci migranty, kteří splňují tato kritéria, většinou propouštějí, jakmile projdou procesem žádosti, vysvětlila Scarboroughová.



"Útěk před mobilizací může být platnou žádostí o azyl," řekla Scarboroughová a později dodala, že nechápe, jak se obnovení deportačních letů slučuje s postojem USA vůči Rusku.



"Pokud jsme proti této válce, proč tedy říkáme, že Rusko má právo provádět tento odvod a deportujeme lidi, aby je Rusko mobilizovalo a poslalo bojovat proti Ukrajině?



"Nechápu, jak můžete tyto dvě strategie postavit vedle sebe," řekla. "Mám jen otázky, kdy to znovu spustili a proč. V březnu 2022 USA řekly, že zastavují deportace do Ruska kvůli politické situaci - takže nechápu, proč to znovu spustily a udělaly to tak potichu."



Zdroj v angličtině ZDE

