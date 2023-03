Normalizace v ÚSTRu pokračuje

Poslední dění okolo ÚSTRU naznačuje, že někteří nadšenci se na seriál Devadesátky dívali s poněkud větším zaujetím, než zbytek popuace.

Naštěstí z rozhovorů se studentkami a studenty historie vím, že politika historické paměti v podobě, v jaké ji prosazuje současné vedení ÚSTR, je už dávno minulostí. Nemá v této zemi následovníky. Jen pohrobky.

Vůbec si myslím, že kolem nás vyrůstá odvážná a zajímavá generace badatelů a je to i díky zkušeným historikům a historičkám, kteří na rozdíl od Ladislava Kudrny a jeho přátel dokázali překročit vlastní stín. To už žádný konspirační teoretik v čele badatelských institucí nevrátí a nesmaže, i kdyby po vzoru Dolores Umbridgeové vydal tisíc pitomých dekretů a stokrát odvolal kompetentní lidi z redakčních rad různých časopisů.

Vy už jste prostě svůj part dohráli. Jde jen o to, kdy to pochopíte. Především - snažím se nevyjadřovat jak ke kauze údajného Kudrnova plagiátorství, tak k záležitostem minulého Hazdrova vedení, protože pro obojí mi chybí potřebný náhled do problému a věřím, že k tomu máme kompetentní instituce, které to mohou a mají řešit, třeba i soudní cestou. Vadí mi ovšem, že současné vedení ÚSTR dlouhodobě razí nesmyslný konspirační narativ o údajné existenci neomarxistické revizionistické kliky, která podle interpretace pana Kudrny měla zlehčovat zločiny komunismu, aby tak legitimizovala český populismus a konkrétně pozici Andreje Babiše. To je názor pana Kudrny, kterí razí ve svých textech a veřejných vystoupeních, včetně vystoupení ve veřejnoprávních médiích.





Jde také o narativ, který dlouhodobě razí internetový deník Forum 24, pod vedením Pavla Šafra. Plus například někteří novináři Respektu a dalších médií. Oba víme, jak nesmyslný ten narativ je, protože oba osobně známe historiky, kterých se týká a na jejichž adresu je určen. Česká historická obec není zase tak velká, známe se vesměs všichni a ppodsouvat veřejnosti, že historikové jako Matěj Spurný, Muriel Blaive, MIchal Pullmann nebo Michal Kopeček či Kristýna Andělová jsou nějakými skrytými sympatizanty totalitárního komunismu, to je prostě jen účelová lež a vědomá politická manipulace. Vědomou lží a účelovou manipulací byl i onen neslavný dopis českých historiků Petru Fialovi, za který se dodnes, pokud si dobře pamaruji, nikdo neomluvil, ačkoli šlo o čirou lidskou prasárnu, největší od normalizačního "Slova do vlastních řad."

Respektuji, že názory na výklad historické látky mohou být různé a těším se z plurality názorů, velmi ji vítám. Nemohu ale přijmout to, že v čele význačných badatelských institucí stojí konspirační teoretici na úrovni lidí, jako je pan Vrábel, Soňa Peková nebo JIndřich Rajchl. Pořád se bavíme o institucích, které mají vliv na podobu školní výuky a veřejné reflexe dějin a měli bychom respektovat nějaké vědecké standardy.

Toho se nakonec týká i ona neslavná záležitost, kdy bez předchozí domluvy a jakékoli komunikace jsou svévolně vypouštěny texty autorů, které byly již předtím přijaty k otištění. To je prostě za hranou profesní etiky, není potřeba k tomu nic víc říkat, ani to zbytečně okecávat. Je to diletantismus všech, kdo se na tom podílí.