Ruská agrese na Ukrajině: Ruské ministerstvo obrany zřejmě záměrně nechává zabíjet v Bachmutu wagnerovce

13. 3. 2023

čas čtení 9 minut

- Wagnerovy jednotky poslány na smrt do Bachmutu: ISW



Konflikt mezi ruským ministerstvem obrany a finančníkem skupiny Wagner Jevgenijem Prigožinem pravděpodobně vyvrcholil, protože v bojích v Bachmutu zemřely tisíce bojovníků.



Podle analýzy Institutu pro studium války (ISW) ruské ministerstvo obrany (MO) "v současné době upřednostňuje eliminaci Wagnera na bojištích v Bachmutu", z čehož usuzuje, že zpomaluje jeho postup v oblasti.



Uvedla, že konflikt začal, když Prigožin vedl "neutuchající pomlouvačnou kampaň" proti vysokým představitelům ruské armády, včetně ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova.



Nyní, když se skupině nepodařilo vykázat pokrok, se domnívá, že představitelé ruského MO "využívají příležitosti a záměrně vynakládají elitní i odsouzené síly Wagnera v Bachmutu ve snaze oslabit Prigožina a zmařit jeho ambice na získání většího vlivu v Kremlu".



ISW se domnívá, že ruského prezidenta Vladimira Putina pravděpodobně "znepokojily" Prigožinovy politické ambice v říjnu loňského roku.

Putin pravděpodobně zabránil ruskému MO v přímém útoku na Prigožina, ale místo toho vytvořil podmínky, v nichž by ruské vojenské vedení mohlo znovu získat větší autoritu. Takové podmínky pravděpodobně ohrožovaly Prigožina, který začal zesilovat svou kritiku ruského MO a dále prohluboval konflikt mezi Vagnerovými silami a vojenským vedením.

President Zelensky said Ukraine killed "more than 1,100" Russian fighters in Bakhmut in the past week. Analysts say Russia’s military leadership could be letting the Wagner mercenary group bear the brunt of casualties in the front-line city. https://t.co/Ke4qimiUy9 — The Washington Post (@washingtonpost) March 13, 2023 Konflikt mezi ruským ministerstvem obrany a finančníkem skupiny Wagner Jevgenijem Prigožinem pravděpodobně vyvrcholil, protože v bojích v Bachmutu zemřely tisíce bojovníků.Podle analýzy Institutu pro studium války (ISW) ruské ministerstvo obrany (MO) "v současné době upřednostňuje eliminaci Wagnera na bojištích v Bachmutu", z čehož usuzuje, že zpomaluje jeho postup v oblasti.Uvedla, že konflikt začal, když Prigožin vedl "neutuchající pomlouvačnou kampaň" proti vysokým představitelům ruské armády, včetně ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova.Nyní, když se skupině nepodařilo vykázat pokrok, se domnívá, že představitelé ruského MO "využívají příležitosti a záměrně vynakládají elitní i odsouzené síly Wagnera v Bachmutu ve snaze oslabit Prigožina a zmařit jeho ambice na získání většího vlivu v Kremlu".

- Podle nejnovější zprávy Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru se Ukrajina v roce 2022 stala třetím největším dovozcem zbraní.



Podle analýzy byla Ukrajina v letech 2018-2022 14. největším dovozcem, přičemž do první pětky v té době patřily Indie, Saúdská Arábie, Katar, Austrálie a Čína.



Od roku 2022 se stala třetí, vedle Kataru a Indie.



Samotná Ukrajina se na celosvětovém dovozu zbraní v pětiletém období 2018-202 podílela 2 %.



Současně poklesl vývoz zbraní z Ruska, protože zbraně a vybavení byly přesměrovány na podporu invaze na Ukrajinu.



Pieter D Wezeman, vedoucí výzkumný pracovník programu transferů zbraní SIPRI, uvedl, že mnoho zbraňových systémů, které se západní země zdráhaly prodat Ukrajině, se prodávalo jinde.



Kvůli obavám z toho, jak by dodávky bojových letounů a raket dlouhého doletu mohly dále eskalovat válku na Ukrajině, odmítly státy NATO žádosti Ukrajiny o jejich poskytnutí v roce 2022.



Zároveň tyto zbraně dodávaly jiným státům zapojeným do konfliktů, zejména na Blízkém východě a v jižní Asii.



- Prezident Volodomyr Zelenskij udělil Hrdinu Ukrajiny Oleksandru Matsievskému, vojákovi, který byl zřejmě na kameru zachycen při popravě střelbou ze samopalu poté, co byl zajat ruskými vojáky.



Ve svém nedělním pozdně večerním projevu Zelenskij řekl, že Matsievskij bude "navždy připomínán".





- Dokumentární film "Navalnyj" získal Oscara



Dokumentární film o vězněném ruském opozičním vůdci Alexeji Navalném zvítězil na Oscarech.



Snímek "Navalnyj", který sleduje otravu a zadržení opozičního vůdce, v noci na pondělí zvítězil v kategorii nejlepší hraný dokumentární film.



Cenu převzala Julija Navalná, Navalného manželka, a jeho dcera Dáša Navalná, která využila okamžiku, aby předala osobní vzkaz.



Můj manžel je ve vězení jen proto, že říká pravdu. Můj manžel je ve vězení jen proto, že brání demokracii. Alexeji, sním o dni, kdy budeš na svobodě a naše země bude svobodná. Zůstaň silný, má lásko.



V rozhovoru s agenturou Associated Press před obřadem jeho dcera uvedla, že se obřadu účastní, aby upozornila na otcovo věznění.



Je to šílené. Ale je to můj život. A já bojuji za svobodu slova a bojuji za to, aby Alexej - můj táta - byl propuštěn, a bojuji za demokracii v Rusku.



- Ukrajinské síly odrazily za poslední den 102 útoků podle nejnovější aktualizace Generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny.



Ve své poslední aktualizaci uvedl, že ruské síly pokračovaly v útočných operacích v oblastech Lymanského, Bachmutského, Avdiivského, Marinského a Šachtarského směru.



Uvedl, že ruské síly provedly tři raketové údery, včetně úderů na civilní infrastrukturu v Solvjansku, osm leteckých úderů a 49 raketových útoků.



V okolí Kupjansku a Lymansku se ruské síly nadále pokoušely prolomit ukrajinskou obranu útoky v několika oblastech a dělostřeleckým ostřelováním.



V aktualizaci se rovněž uvádí, že ruské síly "pokračují v plenění dočasně dobytých území".



Nedávno v Energodaru začali okupanti odvážet ze vzdělávacího a výcvikového střediska Záporožské jaderné elektrárny vzdělávací zařízení, které sloužilo ke zvyšování kvalifikace personálu.





- Ruský vojenský blogger tvrdí, že mezi příslušníky Spetsnaz je vysoká míra dezerce.



Ve zprávě citované Institutem pro studium války se tvrdí, že žádná jednotka Septsnaz není v plném počtu a že někteří velitelé ze svých jednotek utekli, přestože v posledních deseti letech dostávali štědré platy.



ISW poznamenal, že nemůže tyto zprávy nezávisle potvrdit, a naznačil, že "se zdá nepravděpodobné, že by většina velitelů z těchto elitních jednotek uprchla".





- Ukrajinské síly tvrdí, že v posledních dnech zabily přes tisíc ruských vojáků, kteří pokračují v obraně obklíčeného města Bachmut.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém večerním projevu v neděli večer uvedl, že v bojích bylo zabito více než tisíc vojáků a 1 500 jich bylo zraněno.



Za necelý týden, počínaje 6. březnem, se nám jen v Bachmutském sektoru podařilo zabít více než 1 100 nepřátelských vojáků, nevratná ztráta Ruska, přímo tam, u Bachmutu.



Mělká řeka protékající středem města nyní označuje frontovou linii konfliktu, podle britských i



Mělká řeka protékající středem města nyní podle britské rozvědky označuje frontovou linii konfliktu.



Informace o frontové linii se různí, přičemž ukrajinské síly tvrdí, že odrazily ruské útoky napříč městem .

- Zakladatel společnosti Wagner Jevgenij Prigožin uvedl, že boje v Bachmutu jsou "tvrdé, velmi tvrdé", a tvrdil, že "čím blíže jsme centru města, tím tvrdší je boj".



V jedné z aktualizovaných zpráv jednoho z frontových velitelů z neděle však tato tvrzení odmítl s tím, že Prigožin tvrdí, že ho "dobyl tolikrát, že už to nikoho nezajímá".





- Gruzínský premiér Irakli Garibašvili vzkázal ukrajinskému politickému vedení, aby se nevměšovalo do gruzínské politiky. Kritika přišla poté, co ukrajinští političtí představitelé vyjádřili podporu protestujícím v Tbilisi. Garibašvili označil tyto komentáře za "přímý zásah" do domácí politiky a vzkázal svým ukrajinským protějškům, aby se "starali o sebe a svou zemi a my se postaráme o naši zemi".



- Běloruský prezident Alexandr Lukašenko přijel do Íránu na oficiální návštěvu, aby se setkal s místními představiteli a jednal o "obchodní a hospodářské spolupráci".



- Ruské síly pokračovaly v útočných operacích u Bachmutu, ale podle Institutu pro studium války nedokončily obklíčení.



- Starosta ruské Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov uvedl, že systém protivzdušné obrany města sestřelil čtyři rakety. Gladkov uvedl, že jedna osoba byla zraněna a domy byly poškozeny úlomky raket. Neřekl, kdo podle něj rakety vypálil, ale v minulosti z podobných útoků obvinil ukrajinské síly na druhé straně nedaleké hranice.



- Podle ukrajinského vojenského Národního centra odporu existují zprávy o partyzánských útocích na železniční trať v Ruskem okupované části Chersonské oblasti. Na videu zveřejněném partyzánskou skupinou Ateš se zdá být vidět železniční trať mezi osadami Abrikosivka a Radensk be



- Anton Geraščenko, poradce ukrajinského ministerstva vnitra, sdílel na svém kanálu na Telegramu video, které ukazuje, jak vypadá útok na město Vuhledar v Doněcké oblasti při použití zápalné munice.



- Serhij Čerevatij, mluvčí ukrajinské armády, prohlásil, že v Bachmutu bylo zabito 221 promoskevských vojáků a více než 300 jich bylo zraněno. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v širší doněcké části fronty bylo zabito až 210 ukrajinských vojáků.



. Ukrajinská armáda uvedla, že podle generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil odrazila za poslední den více než 92 ruských útoků v pěti oblastech.





- Turecký ministr obrany Hulusi Akar uvedl, že věří, že dohoda umožňující vývoz ukrajinského obilí přes Černé moře bude prodloužena z termínu 18. března. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že ruští zástupci se jednání o prodloužení dohody zatím neúčastnili.







Zdroj v angličtině ZDE

0