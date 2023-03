Civilizace je když

13. 3. 2023 / Wenzel Lischka

čas čtení 3 minuty



O civilizaci se dočteme, že tento výraz pochází z latinského slova pro měšťana nebo občana (civis). Je to pojem označující vysokou úroveň duchovního a materiálního pokroku živočichů. No, nazdar. Vysokou úroveň duchovního a materiálního pokroku živočichů posuzuje však jenom jeden živočich, totiž člověk moudrý moudrý (homo sapiens sapiens), a to z hlediska svých bezbřehých sobeckých zájmů.

Ostatní živočichové musí mlčet a nešířit dezinformace. Pokud budou dobří, mohou nám milostivě soužit za potravu. Kdo napadne naši civilizaci, s tím rázně zatočíme, s tím si to rychle vyřídíme.

Již ze samotného názvu civilizace je zřejmé, že souvisí se vznikem měst a odpoutáním duchovně a materiálně pokročilého živočicha od přírody. Živočich je bezesporu nejlépe odpoután od přírody, když se nachází ve stádiu klinické smrti. Účelem civilizace je tedy návrat živočichů z hmoty do vědomí a neexistující nicoty, neboť in the beginning there was a non-existent nothing.

Inteligentním živočichům, kteří jsou na vysoké úrovni duchovního a materiálního pokroku, není již dále nutné něco ohledně civilizace vysvětlovat. Pro nás, méně inteligentní živočichy, kteří jsme na nižší úrovni duchovního a materiálního pokroku, je však menší vysvětlení jistě nutné.

Civilizace je, když se například hospodářsky zneužívají a vyhlazují méně vyspělí živočichové. Mohou jimi být rostliny, zvířata i lidé (rasy, národy, jinověrci aj.). Civilizace je, když se lidé a příroda uvádějí do dezolátního stavu.

Civilizace je, když se například vedou světové a místní války. Živočichové na vysoké úrovni duchovního a materiálního pokroku nemohou bez válek nijak žít. Bez válek by měli citové újmy. Na čím vyšší úrovni duchovního a materiálního pokroku jsou živočichové, tím více vyspělejší války vedou. A vedou je s každým, i mezi sebou.

Civilizace je, když například živočichové klamou, lžou, podvádí, kradou, vykořisťují a zabíjí. Čím je vyšší úroveň duchovního a materiálního pokroku živočichů, tím více, drzeji, chytřeji a složitěji se zmíněné činnosti provádí. Kvůli tomu, aby takové počínání bylo mravné, tak se vydávají tuny zákonů.

Civilizace je, když zákony, co do jejich počtu a komplikovanosti narůstají obludnou aritmetickou a geometrickou řadou. Civilizace je, když se zákony vykládají z hlediska vládnoucí třídy živočichů.

Civilizace je, když se například také ožebračují důchodci. Čím vyššího duchovního a materiálního pokroku dosáhli živočichové, tím více bojují proti svým vlastním chudým, vytěženým, slabým, nemocným a starým živočichům.

Název živočich je pro živočicha na vysoké úrovni duchovního a materiálního pokroku vlastně zcela nesprávný. Měl by se nazývat smrtočich. Civilizace je, když in the end, there will be a non-existent nothing.







0