Případ Lineker: Není divu, že se dnešní britští "konzervativci" cítí ohroženi

13. 3. 2023

čas čtení 5 minut



Když se neslušným populistům postaví lidé, kteří jsou slušní a zároveň populární, populističtí konzervativci si najednou uvědomí, že jsou v nebezpečí



Byla to jakási ChatGPT verze pořadu BBC Match of the Day. Šlo o balíček nejzajímavějších momentů sestávající ze slabých chvil. Žádné titulky, žádná znělka, žádné rozhovory s manažery nebo hráči. Žádný komentář, žádná střízlivá analýza Alana Shearera, žádné srdečné kdákání Iana Wrighta a samozřejmě chyběly i bonmoty Garyho Linekera, čímž se dostáváme k hrdinovi tohoto příběhu, píše Hannah Jane Parkinson,



Pokud má Lineker pravdu, když tuto kontroverzi označuje za nepřiměřenou, pak můžeme uvažovat o dvou důvodech. Prvním je, že díky nekonečně hysterickému 24hodinovému zpravodajskému cyklu už ve Spojeném království neexistují normální proporce. Druhým důvodem by mohlo být to, že Linekerovy politické tweety se zdaleka netýkají "kontroverzních" témat, kterým se má podle směrnic BBC pro sociální média vyhýbat, ale většinou se pohybují v neškodném duchu. Například na Twitteru Lineker píše, že péče o životní prostředí je správná věc a - jako v tomto případě - že věznění a deportování lidí žádajících o azyl je kruté. Upřímně řečeno, na tom není nic sporného.



Ale možná se Lineker mýlí a tato kontroverze není nepřiměřená. V této kontroverzi jde v podstatě o slušnost, což je něco, o čem lidé na pravici obvykle tak rádi mluví. Reagovali tak tvrdě, protože Lineker je ohrozil, že odhalí jejich skutečný charakter. Lineker je také jednou z nejznámějších a nejsympatičtějších osobností, které Británie má. Má charisma, pro které by politici zabíjeli. Ve srovnání s Linekerem bylo prohlášení šéfa labouristů Keira Starmera na jeho podporu asi tak úderné jako krájení dortu kusem papíru.



Lineker není jedinou veřejně známou osobností ze světa sportu, která se v nedávné minulosti ozvala. Fotbalisté první liby byli během pandemie znevažováni tehdejším konzervativním ministrem zdravotnictví Mattem Hancockem a bylo jim řečeno, aby ze svých velkých platů státu "finančně přispěli", ale oni sami doslova založili skupinu nazvanou Players Together (Hráči společně), a skutečně dali finanční dary britskému zdravotnictví. Fotbalistovi Marcusi Rashfordovi, který zahanbil vládu, takže (dvakrát) změnila svou politiku a zavedla na jeho nátlak bezplatné školní stravování a stal se takovým národním hrdinou, že i fanoušci Liverpoolu skandovali jeho jméno, bylo řečeno, aby se "držel fotbalu" a "nelezl do politiky" (v této sezoně vstřelil svůj historicky nejvyšší počet gólů). Gary Neville, Roy Keane a Andy Murray se stali díky své pronikavé, břitké nebo vtipné kritice vládní politiky vysoce populárními na sociálních sítích.



Souběžně s popovými hvězdami a umělci, kteří v roce 1997 přišli v hojném počtu podpořit Tonyho Blaira, dnes máme hvězdy fotbalu a televizní zábavy v opozici. Osobou, která se nejvíce zasloužila o to, aby se daňová aféra ministra financí (!) Nadhima Zahawiho dostala do povědomí hlavního proudu ve společnosti, byla populární televizní moderátorka Carol Vordermanová, která na ni několikrát upozornila v televizních pořadech. Pak tu byl Joe Lycett, který skvěle zkritizoval přemiérku Liz Trussovou, nebo komici Ant a Dec, kteří opakovaně vtipkovali na účet Borise Johnsona a každý večer udržovali jeho mejdany během lockdownu na očích veřejnosti. Tyto celebrity znervózňují vládu a obvyklé pravicové agitátory, protože odhalují skutečnost, že tito lidé špatně odhadli náladu občanů. A navíc ukazují, že jim chybí základní lidská laskavost, integrita nebo zdravý rozum.



Debakl BBC má samozřejmě mnoho vrstev. Zjevně zjevné dvojí standardy a selektivní trestání (konzervativní komentátory BBC netrestá); nepopiratelné vazby vrcholných představitelů BBC předsedy Richarda Sharpa a generálního ředitele Tima Davieho, na Konzervativní stranu. Pravice dlouho kritizuje BBC jako líheň levicových štváčů, jenže se ukazuje, že BBC je vlastně propagandistickou stanicí Konzervativní strany. To je pravý opak nestrannosti.





Ale možná ještě větším nebezpečím pro současnou vládu, která tak ráda porušuje mezinárodní právo, podkopává lidská práva a zbavuje veřejnost řádné zdravotní péče, je to, že na všechny tyto věci začínají poukazovat slavní a populární lidé a lidé jim naslouchají. Všimla jsem si, že drsně zkrácený víkendový pořad televize BBC Match of the Day nenašel čas na zařazení oněch okamžiků během zápasu Leicesteru City s Chelsea, kdy obě skupiny fanoušků skandovaly Linekerovo jméno. Zvláštní, že?







