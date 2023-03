Církev chce prodat park ve Vysočanech na stavbu bytů

10. 3. 2023

“Chceme zachovat zahrady součástí parku, církev nás chce prodat, město pro nás nic nedělá” zní od obyvatel Vysočan

Tisková zpráva 10. 3. 2023 Na úterní zastupitelstvo městské části Praha 9 přišla kvůli zahrádkám ve Vysočanech řada obyvatel. Usilují o to, aby se z původně oplocené zahrádkářské kolonie stal veřejný prostor pro místní s komunitní zahradou, kterou by mohla využívat i nová škola. Místní spolek se o část zahrad staral už v minulých letech.



Zahrádky tu v různé podobě existují už od předválečného období. Za tu dobu v lokalitě vyrostly stromy a vzniklo unikátní druhové bohatství, včetně chráněných druhů živočichů. Pozemky však v rámci restituce získala církev, která je chce prodat developerovi JRD. A ten na nich chce stavět byty. Místní proti plánované stavbě sepsali od roku 2021 už druhou petici. Dotčené pozemky jsou totiž unikátní zelenou oázou v srdci Vysočan. Čtvrť se totiž dynamicky rozvíjí, má mít až 45 tisíc obyvatel. Hustá zástavba se staví či plánuje všude v okolí a zahrádkářská kolonie sousedící s říčkou Rokytka a oblíbeným a velmi navštěvovaným parkem Zahrádky, jsou jedinou původní zelenou částí rozvojových Vysočan.

„Výstavba v tomto místě je naprosto nekoncepční. Má na ní zájem developer, který v území bude řešit jeden jediný pozemek a je mu jedno, co se bude dít okolo. Město a městská část by ale měly situaci okamžitě řešit, jde o rozvoj celé čtvrti. V blízkosti zahrádek se staví základní a mateřská škola, kde bude 780 dětí a nebudou mít ani pořádně kde se proběhnout, protože všude kolem budou stavby.” upozorňuje Anna Vinklárková z organizace Arnika.

Zahrádkáři z místního spolku, kteří jsou ve výpovědní lhůtě, nejspíš ani nedostanou možnost přesunout své rostliny jinam. Na začátku dubna pravděpodobně přijedou na základě starého demoličního výměru bagry zbourat jejich chatky, přestože má propadlou lhůtu. Při demolici zcela určitě dojde k poničení květeny, dalších rostlin i míst pro výskyt různých živočichů. Demolice bude přitom probíhat v době hnízdění a rozmnožování, kdy by vůbec probíhat neměla. Zásah vyžene také včely samotářky, které se zde vyskytují a pravděpodobně díky tomu v lokalitě vyhynou. Církev má sice demoliční výměr na chatky, nemá ale ani územní rozhodnutí na plánovanou stavbu. Ke zpustnutí okolních zahrádek tedy dojde, i když se nebude stavět. Hrozí obvyklý efekt, že následně zpustlé zahrady, dnes cennou oázu zeleně a biodiverzity, pod záminkou obnovy zpustošených pozemků “zachrání” developer tím, že je zastaví.

“Postup vlastníka, kterým je dominikánská církev, na mě působí tak, že nás chtějí vyhnat a nechat to tady zničit a zpustnout, aby měli argument, proč se má v místě stavět. Kdokoli sem totiž přijde a vidí, jak nádherná zelená oáza, která vznikala postupně 30 let, tady je, považuje za samozřejmé, že by tu měla zůstat,” vysvětluje Lukáš Příbramský, předseda spolku Rokytka žije. “Proto také chceme, aby místo zůstalo nezastavěné a aby bylo zpřístupněno veřejnosti a na části vznikla komunitní zahrada a školní zahrada pro děti z nové školy.” dodává.

“Církev dala v zimě podepsat nájemníkům dodatek ke smlouvám, kde se doba platnosti smlouvy změnila z určité na neurčitou, ale byla stanovena výpovědní lhůta 3 měsíce, což jsou podmínky pro zahrádkářskou činnost nepřípustné. Ukázalo se, že nám dali tyto smlouvy jen proto, aby mohli využít, že mají tříměsíční výpovědní lhůtu. Téměř okamžitě po podepsání nových smluv jsme totiž dostali výpověď. To je od církve opravdu nekřesťanské chování,” zlobí se Eva Vodňanská, která má v zahrádkách pronajatý kus pozemku už několik let a nestihne ani přesadit všechny plodící rostliny.

“Developer JRD má získat pozemek zahrádek na základě smlouvy o smlouvě budoucí, a to ve chvíli, kdy bude mít povolení stavět. Ta smlouva je vlastně pro církev nevýhodná, nechápu, co církev motivuje. Za nejlepší variantu pro všechny strany považujeme společné jednání a hledání takových řešení, která by mohla uspokojit zájmy veřejnosti i majitele pozemku. Víme, že existují, ale nikdo nemá snahu o nich vést debatu.” dodává Monika Domincová ze spolku Rokytka žije.

Místní obyvatelé dlouhodobě usilují o to, aby pozemky od církve vykoupilo město, nebo je vyměnilo za jiné. O podporu žádali náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (STAN). Ten dal věc k vyřízení radnímu Petru Hlubučkovi, který reagoval dopisem ve prospěch výstavby. Možnost dalšího jednání utnula kauza Dozimetr.

Po několika měsíčním provizoriu má Praha konečně nové vedení. Místní doufají, že pro ně konečně město něco udělá. Iniciovali proto společné prohlášení okolních SVJ, petici a usilují o zajištění stavební uzávěry pro zelený pás Rokytky v centru čtvrti, což je aktuálně jediné klidové místo bez výstavby v celých Vysočanech. Kromě spolku o odkup pozemků požádala i městská část Praha 9, ani na její výzvu magistrát zatím nereagoval.

Okamžitým řešením neúnosné situace by bylo, kdyby místní spolek Rokytka žije, získal třeba i dočasný pronájem pozemku a mohl tak udržet zahrady v chodu. To by poskytlo čas k hledání dlouhodobého řešení a k jednání mezi městem a církví. Podle místních by mělo být město i veřejnost jednotní v tom, že zahrady mají být zachovány. Plánovaná kapacita bytů může být přesunuta jinam, kde může být mj. i vhodnější příjezd k domům .

Pro více informací prosím kontaktujte Annu Vinklárkovou z Arniky (anna.vinklarkova@arnika.org, +420 720 122 358), Moniku Domincovou ze spolku Rokytka žije, monika.domincova@seznam.cz, +420 605 222 475) nebo tiskového mluvčího Arniky Luboše Pavloviče (lubos.pavlovic@arnika.org, +420 606 727 942).

Další informace o kauze na webu spolku Rokytka žije »»»

Historie kauzy na webu Arniky »»».



