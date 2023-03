Maďarsko hodlá (v čínském zájmu) zablokovat dokument o rozšíření investic EU do afrických ekonomik

13. 3. 2023

Budapešť se rozhodla zablokovat jednu z klíčových dohod v rámci implementace strategie Evropské unie (EU) Global Gateway, která je reakcí na čínskou iniciativu Pás a stezka. Napsala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje. Budapešť se rozhodla zablokovat jednu z klíčových dohod v rámci implementace strategie Evropské unie (EU) Global Gateway, která je reakcí na čínskou iniciativu Pás a stezka. Napsala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje.

Global Gateway je projekt rozšíření evropských investic do ekonomik zemí světa v oblasti klimatu a energetiky, dopravy, zdravotnictví, vzdělávání, vědy a digitalizace.

Čínský program Pás a stezka je navržen tak, aby rozvíjel infrastrukturu, která buduje rozsáhlé "ekonomické koridory" z Číny na Blízký východ, do Afriky, jihovýchodní Asie, jižního Pacifiku a Evropy.

Maďarsko je proti uzavření dohody o rozšíření právních vztahů EU s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi – celkem 79 zeměmi v těchto regionech. Dokument by umožnil investovat do projektů v těchto státech. Veto Budapešti ohrožuje financování ve výši 300 miliard eur od Evropské investiční banky, které chtěla realizovat do roku 2028, uvedli mluvčí Bloombergu.

