Střelba v Hamburku: útok v sále svědků Jehovových si v Německu vyžádal sedm mrtvých a desítky zraněných

10. 3. 2023

Kancléř Olaf Scholz odsoudil "brutální čin", policie pátrá po motivu masové střelby v severním městě





Německý kancléř Olaf Scholz odsoudil "brutální násilný čin" po střelbě, která si ve čtvrtek večer v centru Svědků Jehovových v Hamburku vyžádala nejméně sedm mrtvých a desítky zraněných. Policie uvedla, že střelec je pravděpodobně mrtvý a že motiv zůstává nejasný.



Scholz uvedl, že v myšlenkách je s oběťmi, zatímco společenství svědků Jehovových v Německu uvedlo, že jeho členové se stali terčem "strašlivého útoku".



Deník Bild uvedl, že sedm lidí zemřelo a 25 dalších bylo zraněno, z toho osm těžce. Není jasné, zda byl do počtu mrtvých zahrnut i útočník. Policie uvedla, že několik lidí bylo vážně zraněno



Krátce po útoku, který začal ve čtvrtek kolem deváté hodiny večer, policejní mluvčí uvedl: "Nemáme žádné indicie o pachateli na útěku". Později policie uvedla, že v centru nalezla "osobu bez života ... o níž se domníváme, že by mohla být pachatelem", ale že vyšetřování pokračuje.



Jakmile se objevily zprávy o střelbě, hamburská policie uvedla, že ve čtvrti GrossBorstel ve městě probíhá rozsáhlá operace. Několik ulic bylo uzavřeno a veřejnost byla prostřednictvím textových zpráv varována, aby se oblasti vyhýbala. Místní obyvatelé byli vyzváni, aby zůstali doma a používali své telefony pouze "v krajní nouzi", aby nedošlo k přetížení sítě.



"Podle prvních zjištění se střílelo v kostele na Deelbögestrasse ve čtvrti GrossBorstel," uvedla policie. "Několik lidí bylo vážně zraněno, někteří smrtelně. Jsme na místě s velkým kontingentem policistů."



Policisté ze specializované ozbrojené jednotky byli shodou okolností již poblíž místa, když došlo ke střelbě, informovala místní média. Náhodou se vraceli do ubytovacích prostor svého velitelství v Alsterdorfu, když zaslechli výstřely.



Reportér NDR (Severoněmeckého rozhlasu a televize) Heiko Sander řekl deníku Tagesschau, že policisté poblíž jednali poté, co zaslechli několik výstřelů. Vstoupili do budovy a začali evakuovat lidi, včetně těhotné ženy, uvedl Sander.



Nejmenovaný svědek uvedl, že slyšel střelbu. "Bylo slyšet 12 nepřetržitých výstřelů ... pak jsme viděli, jak lidi odnášejí v černých pytlích," řekl místním médiím.



Třiadvacetiletá svědkyně jménem Lara Bauchová uvedla, že slyšela "asi čtyři výstřely. Během těchto období bylo vždy vypáleno několik výstřelů v rozmezí přibližně 20 sekund až jedné minuty".





Podívala se z okna a "viděla, jak nějaká osoba hekticky běží z přízemí do prvního patra na Svědky Jehovovy".





Řekla, že bohoslužby v centru byly "vždy velmi dobře navštěvované" a že se zde scházely "rodiny, starší lidé i mladší lidé".V Německu se ke svědkům Jehovovým hlásí přibližně 175 000 lidí, z toho 3 800 v Hamburku. Toto křesťanské hnutí, které vzniklo v USA koncem 19. století, hlásá nenásilí a je známé podomní evangelizací.Starosta Hamburku Peter Tschentscher uvedl: "Vyjadřuji hlubokou soustrast rodinám obětí. Policie pracuje intenzivně na stíhání pachatelů a objasnění pozadí činu."Německem v posledních letech otřáslo několik masových střeleb. V únoru 2020 zastřelil krajně pravicový extremista ve středoněmeckém městě Hanau deset lidí a pět dalších zranil. A v roce 2019 byli zabiti dva lidé poté, co se neonacista pokusil vtrhnout do synagogy v Halle v den židovského svátku Jom Kippur.