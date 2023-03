Kreml "připravuje provokaci na hranicích Ukrajiny s Běloruskem", bude tam vyslán propagandista Solovjov

10. 3. 2023

Ruské velení plánuje provokaci na hranicích Ukrajiny a Běloruska v blízké budoucnosti, propagandista Vladimir Solovjov by tam měl dorazit, který udělá "obrázek" pro ruská média, píše Teťána Lozovenko.

Zdroj: tisková Hlavní zpravodajské správy Ministerstva obrany Ukrajiny.

Citát: "Byly obdrženy informace, že v blízké budoucnosti vojensko-politické velení Ruské federace plánuje provést rozsáhlou provokaci na hranicích Ukrajiny a Běloruska.

Pro podrobné pokrytí provokace by měl do Běloruska přijet hlavní ruský propagandista Vladimir Solovjov. Na 11. března je plánováno uspořádat televizní, rozhlasový most a živé vysílání ze scény pro propagandistická média v Ruské federaci."

Podrobnosti: Vojenská rozvědka hlásí, že za tímto účelem přijíždí do Běloruska několik skupin Rusů. Plány okupantů pravděpodobně předpokládají hrozbu zničení infrastruktury a možných civilních obětí.

Podle zpravodajských služeb je účelem provokace vytvořit nepřátelské veřejné mínění o Ukrajině ze strany běloruských občanů a zajistit plnou účast ozbrojených sil Běloruska ve válce proti Ukrajině na straně Ruska.

Zpravodajská služba zdůraznila, že Ukrajina neprovádí žádné bojové operace na území Běloruska.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

