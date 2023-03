Společnost nespotřeby

8. 3. 2023

čas čtení 1 minuta

To co se stalo na konci sovětských časů a nakonec zabilo SSSR se dnes v Rusku děje znova. Země vyrábí rakety a tanky, ale lidé z toho necítí žádný užitek, protože tyto nárůsty výroby jsou placeny poklesem životní úrovně, tvrdí Boris Grozovskij. To co se stalo na konci sovětských časů a nakonec zabilo SSSR se dnes v Rusku děje znova. Země vyrábí rakety a tanky, ale lidé z toho necítí žádný užitek, protože tyto nárůsty výroby jsou placeny poklesem životní úrovně,

Vyplývá to z průzkumu ruské centrální banky ohledně toho, co se nyní děje, když Kreml posouvá zemi do válečné ekonomiky. Na takový scénář nebyl připraven a nyní se drží pouze za cenu zbavení obyvatel mnoha zboží a služeb, na které si zvykli.

Pokles prodeje nepotravinářského zboží byl nejvyšší ve federálních okresech Střední a Severozápad, kde se nachází moskevská a petrohradská aglomerace. Tam tržby klesly o 12 %. Jinde byly poklesy menší, v rozmezí 3-6 % procent.

Dopad ukrajinské války na obyvatelstvo tak byl méně patrný pro ty, kteří žijí v malých městech a na venkově. Nejen proto, že byli od začátku chudší, ale také proto, že penetrace globálních hráčů v těchto místech nebyla tak vysoká. Lidé v nich tak mohou mít další důvod k větší podpoře Putina než ostatní.

Neměli bychom však čekat, že se v ruské ekonomice přihodí rychle cosi dramatického. Je docela pravděpodobné, že ruská ekonomika vydrží několik let vojenských výdajů ve výši 6-7 % HDP.

Navíc i když se ekonomika zhroutí, samotný režim může přetrvat déle, jak ukázala zkušenost Venezuely.

Celý článek v ruštině: ZDE

0