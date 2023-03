Budeme se napříště očkovat proti koronaviru každý rok?

8. 3. 2023

čas čtení 6 minut

Většina odborníků očekává každoroční přeočkování, ale jsou stále opatrní s doporučeními ohledně očkovacího plánu, informuje Magdalena Pötschová. Většina odborníků očekává každoroční přeočkování, ale jsou stále opatrní s doporučeními ohledně očkovacího plánu,

Doporučení pro primární očkování, tj. pro první tři očkování proti koronaviru, byla rychle jasná: Dvě očkování v kratším intervalu, třetí pak nejdříve po šesti měsících. Všechno poté se stalo pro mnohé věcí osobní úvahy.

Podle rakouského očkovacího plánu se čtvrté očkování doporučuje všem starším dvanácti let, zejména starším lidem a lidem z rizikových skupin, ale to je dlouhodobě komunikováno velmi nejednoznačně. Mnozí se stále ptají: Měli byste dostat čtvrtou (nebo v některých případech dokonce pátou) injekci - navzdory infekci? Kdy je na to nejlepší čas?

V zásadě má očkování šest měsíců po posledním kontaktu s virem – tedy očkování nebo infekci – smysl, říká Dorothee von Laerová, viroložka z Lékařské univerzity v Innsbrucku. Ale dalo by se také prodloužit o šest měsíců, pokud jde o sezónnost. Vzhledem k tomu, že očkování chrání před infekcí pouze krátkou dobu, má větší smysl nechat se očkovat před vyšší vlnou infekce než nyní před teplou sezónou, radí viroložka: "Myslím, že pro všechny, kteří byli infikováni minulou zimu, má přeočkování pravděpodobně smysl pouze před příští sezónou na podzim a v zimě." Protože očkovat dvakrát v kratších intervalech než těchto šest měsíců se nedoporučuje, ochrana není lepší, shodují se odborníci. Naopak, kratší intervaly by mohly oslabit ochranu získanou očkováním.

Stále mnoho nevědomosti

Zda bude každoroční přeočkování doporučeno všem na podzim, je stále otevřenou otázkou politiků. "U zdravých osob mladších 60 let není s ohledem na aktuální stav dat k prosinci 2022 páté očkování nutné," uvádí se v očkovacím plánu. To by se však mohlo do podzimu změnit. Doporučení k očkování bude podle ministerstva zdravotnictví včas projednáno v Národním očkovacím výboru. Chceme počkat na epidemiologický vývoj v nadcházejících měsících a doporučení na úrovni EU.

V USA výbor Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) jednomyslně doporučil každoroční přeočkování na konci ledna. V Německu jsou odborníci s doporučeními opatrnější. Málokdo se odváží vyslovit předpověď. Virolog Christoph Steininger z Lékařské univerzity ve Vídni se domnívá, že je stále otevřeno příliš mnoho otázek, jako jsou otázky o zkřížené reaktivitě, tj. zda a jak dobře infekce jednou variantou koronaviru chrání před infekcí jinou variantou. Kromě toho je třeba přesněji vědět, jak dlouho trvá imunita po očkování: "To vyžaduje dlouhodobější studie, které dosud prostě nebyly možné, protože očkování neprobíhalo dost dlouho," říká. Tyto studie však budou k dispozici až na podzim příštího roku. Takto rozsáhlé dlouhodobé studie trvají – jak termín napovídá – dlouhou dobu, často mnoho let.

Každoroční opakování s upravenými vakcínami má smysl

Na základě toho, co zatím víme o koronaviru a dostupných vakcínách, má každoroční přeočkování smysl, říká Markus Zeitlinger, vedoucí oddělení klinické farmakologie na Med-Uni / AKH Vídeň. Předpokládá, že od podzimu bude každoroční očkování proti koronaviru. To znamená, že v pozdním podzimu, kdy začíná chladné období a období kapénkové infekce, většina společností a zdravotnických systémů pravděpodobně nabídne očkování proti koronaviru, věří klinický farmakolog, "ale údaje, které by to doložily, stále chybí". V každém případě se farmaceutické společnosti již připravují na to, že budou moci na podzim nabídnout rozsáhlé očkování, hlásí.

Viroložka von Laerová zastává podobný názor. Z dnešního pohledu má každoroční opakování smysl pro každého, "zvláště naléhavě se doporučuje rizikovým skupinám". Podobně jako vakcína proti chřipce bude i vakcína proti COVIDu každoročně upravována na aktuálně převládající varianty. Na rozdíl od chřipkových virů jsou však mutace Sars-CoV-2 méně předvídatelné, říká viroložka: "Stále máme mnoho infekcí a čím více lidí se nakazí, tím lépe a rychleji se virus může vyvinout."

Načasování ročního přeočkování se může také změnit v závislosti na úrovni infekce. Očkování nemusí mít na podzim vždy největší smysl. "V létě jsme také měli masivní vlny v koronaviru kvůli určitým mutacím," vzpomíná klinický farmakolog Zeitlinger. Člověk musí i nadále dobře sledovat proces infekce a podle toho reagovat "v závislosti na tom, kdy se objeví vlna".

Posilovací injekce pro děti "není tak naléhavá"

Zeitlinger se domnívá, že schválení vakcín se nezmění ani při každoročním přeočkování, "ale pravděpodobně dojde ke škrtům v očkovacích doporučeních". Vakcíny tak budou i nadále schvalovat pro malé děti i staré lidi, ale očkování bude doporučováno pouze lidem, kteří patří do rizikových skupin. U všech ostatních bude pravděpodobně platit individuální úvaha.

Zda je každoroční očkování proti koronaviru užitečné i pro děti, je podle Zeitlingera těžké říci. "V podstatě mám stále tendenci očkovat děti, i když pro velmi malé děti to nikdy nebylo rozhodnutí o životě a smrti, a to se v budoucnu nezmění." U zdravých dětí není každoroční přeočkování "tak naléhavé", říká viroložka von Laerová: "Můžete to udělat, ale nemusíte."

Všechna tato hodnocení jsou však pouze hypotetická, zdůrazňují odborníci. Jednoduše stále existuje nedostatek dlouhodobých studií a jak říká Zeitlinger, "to vše se může změnit, pokud by virus měl zmizet nebo příliš zmutovat".

Celý článek v němčině: ZDE

0