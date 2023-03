Putinovské metody na Floridě: Newt Gingrich: "Myšlenka, že by se blogeři kritizující politiky měli registrovat u vlády, je šílená"

7. 3. 2023

Předložený návrh zákona floridského zákonodárného sboru, který má zavést registraci internetových kritiků guvernéra, je "trapas", říká bývalý předseda Sněmovny reprezentantů



Floridský návrh zákona, podle něhož by se blogeři píšící o guvernérovi státu Ronu DeSantisovi museli registrovat u státního úřadu, se ukázal být příliš extremním krokem i pro kstoupence krajně pravicového republikánství, bývalého předsedu Sněmovny reprezentantů USA Newta Gingriche.



"Představa, že by se blogeři kritizující politika měli registrovat u vlády, je šílená," napsal Gingrich na Twitteru..



"Je trapné, že návrh zákona v tomto smyslu předložil právě republikánský zákonodárce na Floridě. Měl by ho okamžitě stáhnout."

Návrh zákona předložil Jason Brodeur. Uvádí se v něm následující: "Pokud bloger na svém blogu zveřejní příspěvek o zvoleném státním činiteli a za tento příspěvek obdrží odměnu, musí se zaregistrovat" u příslušného státního úřadu.



Návrh zákona definuje "voleného státního úředníka" jako "guvernéra, viceguvernéra, člena vlády nebo kteréhokoli člena zákonodárného sboru". Jako trest za nedodržení této povinnosti stanoví pokuty až do výše 2 500 USD.



Minulý týden Brodeur řekl pro Florida Politics: "Placení bloggeři jsou lobbisté, kteří místo mluvení píší. Jsou to profesionální volební agitátoři. Když se musí registrovat a hlásit lobbisté, proč by se neměli registrovat a hlásit placení blogeři?".



Ron Kuby, v ýznamný právník zabývající se prvním dodatkem americké ústavy, řekl v televizi NBC, že je "těžké si představit návrh, který by více porušoval" práva na svobodu projevu podle americké ústavy.



"Novináře neregistrujeme," řekl Kuby. "Lidé, kteří píší, nemohou být nuceni k registraci."



Nicméně DeSantisův tiskový mluvčí řekl televizi NBC, že guvernér "zváží podstatu návrhu zákona v konečné podobě, pokud a až projde legislativním procesem".



Floridský zákonodárný sbor v poslední době schválil mnoho věcí, které DeSantise potěšily, vzhledem k tomu, že je ovládán republikánskou nadpoloviční většinou.



DeSantis tam prosazuje tvrdou agendu založenou na otázkách kulturní války, likviduje práva menšin LGBTQ+ a cenzuruje výuku dějepisu ve státních školách.



Všeobecně se očekává, že DeSantis v roce 2024 oznámí kandidaturu na republikánského prezidenta.



Devětasedmdesátiletý Gingrich kandidoval na prezidenta v roce 2012. Předtím se téměř 40 let proslavil jako nelítostný stranický bojovník v Kongresu i mimo něj, který pronásledoval Billa Clintona po celou dobu jeho prezidentství a v roce 1998 odešel z funkce předsedy Sněmovny reprezentantů, když jeho chování bylo pod drobnohledem a republikánská popularita upadala.



Gingrich, který je obecně považován za zodpovědného za zhrubnutí americké politiky a prohloubení sociálních a geografických rozdílů, které z toho vyplynulo, byl věrným stoupencem Donalda Trumpa, exprezidenta, který dominuje v průzkumech ohledně nominace v roce 2024. DeSantis je jediným skutečným Trumpovým soupeřem, alespoň v tuto chvíli.



Mezi politickými pozorovateli se samozřejmě neztratila ironie Gingrichových slov, že floridští republikáni nakonec zašli příliš daleko. Spisovatelka a podcasterka Molly Jong-Fastová jednoduše napsala na Twitter: "Když ztratíte Newta Gingriche..."



Floridská demokratická kongresmanka Anna Eskamaniová zaujala širší stanovisko.





Řekla: "Ano, tento návrh zákona je skutečně směšný a je útokem na práva vyplývající z prvního dodatku, ale existuje spousta dalších hrozných návrhů zákonů floridských republikánů, na které je třeba také upozornit, a my vítáme kritiku všech."







