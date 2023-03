"Všichni by měli být znepokojeni": Mořský led v Antarktidě dosáhl nejnižší zaznamenané úrovně v historii

7. 3. 2023

Vzhledem k tomu, že na kontinentu je tolik ledu, že by v případě tání mohl zvednout hladinu moře o mnoho metrů, polární vědci se snaží najít odpovědi



Již 44 let pomáhají vědcům satelity sledovat, kolik ledu leží na oceánu kolem 18 000 km dlouhého pobřeží Antarktidy.



V okrajových vodách kontinentu dochází každoročně k obrovským změnám, kdy mořský led dosahuje v září největší rozlohy přibližně 18 km2 a v únoru klesá na něco málo přes 2 km2.



V létě 2022 na jižní polokouli kleslo množství mořského ledu 25. února na 1,92 mil. km2 , což je historické minimum na základě satelitních pozorování, která začala v roce 1979.



Letos 12. února však již byl rekord z roku 2022 překonán. Led tál dál a 25. února dosáhl nového rekordu 1,79 mil. km2 a překonal předchozí rekord o 136 000 km2 - což je plocha dvakrát větší než Tasmánie.



Na jaře na jižní polokouli bičoval led silný vítr nad západní Antarktidou. Velké oblasti na západě kontinentu se sotva vzpamatovaly z úbytku z předchozího roku.



"Protože je mořský led velmi odrazivý, je těžké ho nechat roztát od slunečního záření. Pokud se však za ním objeví otevřená voda, může led roztát zespodu," říká Hobbs.



Hobbs a další vědci uvedli, že nový rekord, který byl překonán již potřetí za posledních šest let, odstartoval mezi polárníky boj o odpovědi.



Osud Antarktidy - zejména ledu na pevnině - je důležitý, protože na kontinentu je tolik ledu, který by v případě tání zvedl hladinu moří o mnoho metrů.



Tání mořského ledu sice přímo nezvyšuje hladinu moří, protože již pluje na vodě, ale několik vědců hovořilo o vedlejších účincích, které mohou nastat.



Mořský led pomáhá tlumit vliv bouří na led přichycený k pobřeží. Pokud začne na delší dobu mizet, může zvýšené působení vln oslabit tyto plovoucí ledové šelfy, které samy o sobě stabilizují mohutné ledové kry a ledovce za nimi na pevnině.



Jednou z hlavních oblastí, která vzbuzuje obavy, je výrazný úbytek ledu v okolí Amundsenova a Bellinghausenova moře na západě kontinentu.



I když průměrné množství mořského ledu kolem kontinentu do roku 2014 rostlo, tato dvě sousední moře zaznamenala úbytek.



To je důležité, protože v této oblasti se nachází zranitelný ledovec Thwaites - známý jako "ledovec soudného dne", protože zadržuje dostatek vody na to, aby se hladina moře zvedla o půl metru.



"Nechceme přijít o mořský led v místech, kde se nacházejí tyto zranitelné ledovcové šelfy a za nimi ledovcové příkrovy," říká profesor Matt England, oceánograf a klimatolog z Univerzity Nového Jižního Walesu.



"Pravděpodobně začínáme pozorovat známky výrazného oteplování a ústupu mořského ledu [v Antarktidě]. Vidět, že se to dostává na tyto úrovně, je rozhodně znepokojující, protože máme tyto potenciálně zesilující zpětné vazby."



Údaje poskytnuté vědci Dr. Robem Massomem z Australské antarktické divize a Dr. Philem Reidem z Meteorologického úřadu ukazují, že dvě třetiny pobřeží kontinentu byly minulý měsíc vystaveny otevřené vodě - což je výrazně nad dlouhodobým průměrem, který činí přibližně 50 %.



"Nejde jen o rozsah ledu, ale také o délku jeho trvání," říká Massom. "Pokud je mořský led odstraněn, vystavujete plovoucí okraje ledu vlnám, které je mohou ohýbat a zvyšovat pravděpodobnost, že se tyto ledové šelfy odlomí. To pak umožní, aby se do oceánu dostalo více přízemního ledu."



Massom a Reid loni publikovali studii, která zjistila, že od roku 1979 se v oblasti Amundsenova moře prodlužují období bez ledu a větší část pobřeží je vystavena podmínkám otevřeného oceánu.



Dr. Ted Scambos je odborníkem na mořský led na Coloradské univerzitě v Boulderu, který se zabývá také antarktickým mořským ledem v univerzitním Národním centru pro údaje o sněhu a ledu - světovém centru pro sledování ledu na pólech.



Řekl, že úbytek mořského ledu v Antarktidě "vede vědeckou komunitu k zamyšlení, zda jde o proces, který souvisí s globální změnou klimatu".



Antarktidu je obtížné studovat nejen kvůli její odlehlosti, ale i kvůli náročnosti shromažďování údajů kolem kontinentu vystaveného obrovským výkyvům větru a bouřím ze všech stran.



Scambos řekl: "Od roku 2016 došlo k poměrně prudkému poklesu [mořského ledu] a zejména s těmito rekordními roky za sebou, stejně jako s mnoha měsíci, které se blíží rekordnímu minimu, to vědeckou komunitu nutí přemýšlet, zda jde o proces související s globální změnou klimatu."



"Stále se snažíme přijít na to, co je teď jinak," říká. "Ale je jasné, že snížení množství mořského ledu bude mít dopad. Bude to mít dopad na kontinentální led, protože velká část pobřeží bude obnažena."



Po mnoho let Antarktida zdánlivě mátla některé klimatické modely, protože mořský led se - v průměru - mírně zvyšoval, až došlo k propadu v roce 2016.



Dr. Ariaan Purich, klimatolog z Monash University, se zabýval tím, proč se mořský led nechoval tak, jak někteří očekávali.



Uvedl, že to pravděpodobně způsobily měnící se větry a, což působí opačně, tající voda z pevniny, která se dostává do oceánu, což usnadňuje tvorbu ledu.



Jedna studie naznačuje, že k náhlému poklesu mořského ledu v roce 2016 přispělo také oteplování oceánu.



"Všechny modely předpokládají, že s oteplováním klimatu očekáváme pokles [antarktického mořského ledu]," říká. "Na tom panuje všeobecná shoda. Takže tento nízký stav mořského ledu je v souladu s tím, co ukazují klimatické modely."



Antarktičtí vědci se nyní snaží zjistit, co se děje. Jsou poklesy mořského ledu a rekordně nízké hodnoty za sebou jen přirozeným jevem na kontinentu, který je notoricky obtížně zkoumatelný? Nebo jsou tyto rekordy dalším jasným znamením, že na zamrzlý kontinent doléhá klimatická krize?



"Antarktida se může zdát vzdálená, ale změny v jejím okolí mohou ovlivnit globální klima a tání ledovců má vliv na pobřežní komunity po celém světě," říká Purich.





"To, co se děje v Antarktidě, by mělo znepokojovat každého."







