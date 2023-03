Válka na Ukrajině: Západní "umírnění" nenabízejí žádné řešení

1. 3. 2023

Západní lídři tuto vnitřně nekonzistentní agendu udržují, protože se chtějí vyhnout eskalaci, ale také proto, že nechápou povahu Putinova systému a to, jak takový přístup dává Putinovi šanci pokračovat ve vydírání Západu - vyhrožovat tím, čeho se cíl jeho vydírání bojí.

A pokud Západ nepochopí, kdo kremelský vůdce je a jak vládne Rusku, Putin může být schopen vyjít z tohoto konfliktu z vnitropolitického hlediska spíše posílený než oslabený. A dokonce bude mít šanci konflikt udržet v chodu způsoby, které by mu mohly poskytnout částečné vítězství v zahraničí, navzdory hrdinství ukrajinského národa.

Jak Putinova válka na Ukrajině přechází do druhého roku, západní analytická centra stále častěji hovoří o "reálné vyhlídce na prodlouženou válku", ve kterou na začátku téměř nikdo nevěřil. Zpočátku nevěřili, že Ukrajina ustojí útok, a kapituluje.

Pak tato centra nevěřila, že by se ruská společnost, zvyklá na postindustriální uvolnění, ukázala jako zcela necitlivá k bolesti z obrovských ztrát v tom, co zjevně není obranná válka. Nechápali a v mnoha případech nechápou, že Rusové zůstávají lhostejní nejen k bolesti druhých, ale i ke své vlastní bolesti.

Russian state TV’s Olga Skabeyeva makes it crystal clear that her country would only enter talks to bring about Kyiv’s capitulation and never to seek a compromise solution



This would mean 🇺🇦 leaving the four regions claimed by 🇷🇺 last year, which it doesn’t even fully control pic.twitter.com/IgyoQ4gTTQ