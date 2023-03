Rusko: Jen vojenská porážka umožní rozpad impéria bez domácích bojů

3. 3. 2023

Jako před 30 lety, tak i nyní se mnozí zaměřují na skutečnost, že ruské impérium tvoří souvislé území, spíše než území zámořské, jako u Britů nebo Francouzů. Jeho rozpad by prý bylo pro ty, kdo žijí v centru, mnohem obtížnější. přijmout, než tomu bylo u ostatních, upozorňuje ruský vojenský blogger Vladimir Skripov. Jako před 30 lety, tak i nyní se mnozí zaměřují na skutečnost, že ruské impérium tvoří souvislé území, spíše než území zámořské, jako u Britů nebo Francouzů. Jeho rozpad by prý bylo pro ty, kdo žijí v centru, mnohem obtížnější. přijmout, než tomu bylo u ostatních,

Jediné dvě suchozemské říše, které se v době historicky nedávné rozpadly, Rakousko-Uhersko a Osmanská říše, tak učinily v důsledku vojenské porážky a zavedení změn hranic ze strany vítězných mocností. V obou sice vznikla postimperiální traumata, ale nic srovnatelného s tím ruským.

Impéria, která se vyvíjejí ve formě souvislé expanze, mají hranice, které jsou nutně "plynulé a podmíněné", vzhledem k tomu, že lidé z centra se stěhují a dělají v průběhu času z kolonií součást centra. (To se může stát i v zámořských koloniích, ale omezenějším způsobem, jak tomu bylo u Francouzů v Alžírsku.)

Včerejší kolonie se rychle integrovaly s metropolitním centrem alespoň v myslích centra a jeho obyvatel, ale také do určité míry s elitami z bývalých kolonií, které se stěhují do Moskvy a znovu se ztotožňují s hodnotami centra, spíše než by si zachovávaly své vlastní.

Územní celistvost ruského imperialismu však vždy s sebou nesla riziko nepřátelství mezi těmi na periferii, kteří se odmítali stát Rusy, a to zase vedlo k tomu, že se situace stala "stlačenou pružinou". Hnutí na jedné straně vyvolávalo proti sobě hnutí na straně druhé.

Na rozdíl od mnoha jiných to Putin chápe a hrál na přání Rusů pomstít se za rok 1991 a na pocit mnoha z nich, že Rusko je nyní se Západem ve hře s nulovým součtem, pokud jde o válku na Ukrajině. Je znepokojen – buď Rusko zničí Ukrajinu, nebo Ukrajina zničí Rusko.

A není divu, že Ukrajinci odpověděli ve stejném smyslu - že jde o existenciální válku, v níž alternativou je buď úplná nezávislost, nebo totální vyhlazení a genocida. Protože tomu tak je, neexistuje žádná možnost diplomatického řešení tohoto konfliktu. Tento rozpor mohou vyřešit pouze vojenské akce.

