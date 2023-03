Boje o důchody a o rozpočet teprve začínají

1. 3. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Pozn JČ: ODS v devadesátkách rozkradla kapitál, který měl být zdrojem důchodového zabezpečení tak, jak je tomu ve všech rozvinutých kapitalistických zemích. Nyní kňučí a ožebračuje občany.



K tomu tento pořad rozhlasu Svobodná Evropa

Tak jsem se dočetl, že máme nejhlubší únorový schodek v rozpočtu v historii České republiky. Mezitím ve Sněmovně probíhají obstrukce, kterými se – zřejmě marně – snaží opozice zabránit snížení zvyšování důchodů, přičemž cílem obstrukcí asi není tolik ochrana důchodců jako spíše ucházení se o jejich pozornost (opozice naopak fakticky potřebuje, aby vláda důchodce a další části společnosti naštvala co nejvíce). Do toho vstupují zprávy, že kabinet přepracoval programové prohlášení a že chce snížit letošní schodek o 70 miliard korun. Zatím se napjatě čeká, kdo to odnese.





Čtenáře, kteří čekají na to, že zmíním něco z nedělních Otázek V. Moravce, jistě nepřekvapí, že si vyberu výrok paní Zamrazilové z ČNB, která ostatně všechno, co se dnes děje, dávno předpověděla, výrok o tom, že snižování daní během rušení superhrubé mzdy byla katastrofa. Ve studiu kromě ní seděl ministr financí z ODS Stanjura a exministryně financí za Ano Schillerová, tedy představitelé stran, kteří za tuto katastrofu nesou odpovědnost. A vůbec jim to nepřišlo jako téma k debatě.

Debata v pořadu mezi oběma politiky byla naopak typicky politická, hašteřivá (na katastrofě by se naopak museli shodnout, že to bylo dobře, že k ní došlo), i když občas jsem měl dojem, že si nakonec rozumí až příliš dobře a veřejností vlastně pohrdají. Samozřejmě se oba, Stanjura i Schillerová, snažili vypadat, že jsou ochotní k jednání a k hledání kompromisů, když ale došlo na konkrétní věci, vždy se ukázalo, že to není možné.

Vláda má ostatně jasnou většinu ve Sněmovně a nemusí se na opozici, nota bene takovou opozici, jakou máme, ohlížet (opozice zase potřebuje vládu, která naštve lid). Ministr Stanjura to dával najevo bohorovným klidem vůči jinak zneklidňující otázce, co by se stalo, kdyby omezení zvyšování důchodů neprošlo: tak je prostě zvýšíme podle současného schématu, peníze se najdou, žádný problém. Člověk si pak říkal: tak proč vlastně je celé to pozdvižení, když vyplatit současné schéma není problém? Spíše se ale zdá, že pan ministr si je prostě jistý, že novela, o kterou se právě ve Sněmovně vede tak urputný boj, projde. A je to tak bez ohledu na opoziční obstrukce.

Snad to divadlo přežijeme bez toho, že by se ve společnosti zvedla nenávistná nálada vůči důchodcům, kteří žijí pod hranicí chudoby, za to, že jim byla „dorovnaná inflace“. On politický boj občas metá kolem sebe pěkně ostré třísky. Bohužel téměř jisté je to, že boj o důchody a o rozpočet jako celek zmíněnou novelou nekončí, ale teprve začíná. Kdybyste čekali, jako jsem naivně čekal já, že ve vládě se začne nějak prosazovat „kultivovaná pravice“ proti ODS, tak to byl velký omyl. O roli pirátů, které jsem volil, nemluvě.







1