Kdo odjede do Ruska: "Ideologická" emigrace

1. 3. 2023

2 minuty

Vzhledem k demografickému kolapsu Ruska a hrozbě transformace v důsledku příchodu lidí z kulturně odlišné Střední Asie a Kavkazu vytvořila skupina poslanců Dumy zvláštní štáb, který bude podporovat příchod do Ruska jako trvalých osadníků až sedmi milionů "ideologických" přistěhovalců z Evropy a USA.

Primárním cílem poslanců Dumy, jako je Dmitrij Gusev ze strany Spravedlivé Rusko-Za pravdu, jsou lidé v těch zemích, kteří jsou již příslušníky Ruské pravoslavné církve, ale kromě toho skupina doufá, že přitáhne i další, kteří jsou rozzlobeni kulturní politikou západních zemí.

Takové lidi může přitahovat stěhování do Ruska, tvrdí Gusev, protože se staví proti tomu, co považují za oficiální politiku v zemích, kde nyní žijí, namířenou proti tradičním rodinám, propagují názor, že na černošských životech záleží, "terorizaci bílé populace" a LGBT propagandu.

Protože Rusko za posledních sedm let utrpělo ztrátu původního obyvatelstva o více než tři miliony lidí, příznivci tohoto hnutí doufají, že přilákají dostatek lidí z evropských zemí, aby zlepšili demografické ukazatele Ruska, aniž by to měli negativní a dokonce kriminální dopad, "jako u lidí z muslimských zemí".

K dnešnímu dni je počet Evropanů nebo Američanů, kteří se rozhodli přestěhovat do Ruska z takových "ideologických" důvodů, malý, mnohem menší než počet těch, kteří se ve 20. a 30. letech 20. století přišli podílet na budování komunismu. Ale skupina má naději a rozšířila svůj dosah na sociální média.

Skupina Moving to Russia má více než 2 000 předplatitelů, jak sama tvrdí, a stránka skupiny Russian Faith, která se objevuje v deseti jazycích, oslovuje lidi po celém světě. Organizátoři ale zatím přiznávají, že zájem o stěhování projevilo jen asi tucet rodin z USA a Kanady, natož aby tak skutečně učinily.

Nicméně je pravděpodobné, že skupina rozšíří své úsilí - ani ne tak v naději, že skutečně přiláká do Ruska miliony evropských imigrantů, jako spíše kvůli prohloubení kulturních rozdílů, zejména ve Spojených státech, kde zastánci "tradičních hodnot" vidí svou vlastní vládu jako nepřítele a Putinovo Rusko jako přítele.

Celý článek v ruštině: ZDE

