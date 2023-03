Fosilní paliva zabíjejí více lidí než COVID

1. 3. 2023

Kdyby se využívání fosilních paliv a jejich dopad objevily náhle přes noc, jejich katastrofální jedovatost a ničivost by byla zřejmá. Ale ona se postupně se stala součástí každodenního života téměř všude na Zemi, že tyto dopady jsou do značné míry akceptovány nebo ignorovány. To má skutečné důsledky pro klimatickou krizi. Kdybychom byli schopni nově vnímat obrovský rozsah záporného dopadu fosilních paliv, byli bychom zděšeni. Ale protože se jedná o starý problém, příliš mnoho lidí ho jako problém nevnímá. Kdyby se využívání fosilních paliv a jejich dopad objevily náhle přes noc, jejich katastrofální jedovatost a ničivost by byla zřejmá. Ale ona se postupně se stala součástí každodenního života téměř všude na Zemi, že tyto dopady jsou do značné míry akceptovány nebo ignorovány. To má skutečné důsledky pro klimatickou krizi. Kdybychom byli schopni nově vnímat obrovský rozsah záporného dopadu fosilních paliv, byli bychom zděšeni. Ale protože se jedná o starý problém, příliš mnoho lidí ho jako problém nevnímá.



Průmysl fosilních paliv jen prostřednictvím pevných částic v ovzduší každoročně zabije mnohem více lidí než COVID-19 za tři roky. Nedávné studie dospěly k závěru, že téměř 9 milionů lidí ročně umírá na následky vdechování těchto částic vznikajících při spalování fosilních paliv. Je to jen jeden z mnoha způsobů, jak fosilní paliva zabíjejí, od černých plic u horníků a rakoviny a dýchacích potíží u lidí v blízkosti rafinérií až po úmrtí v důsledku katastrof způsobených klimatem, jako jsou lesní požáry, extrémní vedra a záplavy.



Způsob, jakým jsme zaneřádili naši vodu, vzduch a půdu, umožnili výrobcům zavádět nebezpečné materiály - olovo, PCB, PFA (někdy nazývané "věčné chemikálie"), dioxin, vysoce radioaktivní odpad, mikroplasty, pesticidy a herbicidy -, se může pozdějším generacím zdát šokující, hloupý a amorální. Často nasazení těchto látek nabízelo krátkodobé a specifické výhody, avšak zanechávalo to dlouhodobé a rozsáhlé škody; často z toho mělo prospěch jen několik málo lidí a mnozí na to doplatili. To vše však bylo normalizováno.



Jedním z důsledků těchto myšlenkových návyků je nepřátelská reakce na dopad obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelné zdroje vyžadují těžbu; celkové množství těžby, kterou vyžadují, je mnohem menší než těžba fosilních paliv, která probíhá všude kolem nás a probíhá již dlouhou dobu. Jak se píše v jednom vědeckém článku z roku 2021: "Přechod od fosilních paliv k obnovitelným energetickým systémům zahrnuje obrovský pokles materiálů, těžby a politických rizik. Jelikož obnovitelné systémy nepotřebují žádné palivo, jsou závislé na obchodu pouze v případě získávání materiálů a komponentů během výstavby. Jakmile je systém v provozu, není k jeho udržení zapotřebí žádný obchod. Výroba energie z obnovitelných zdrojů proto není vystavena politickým rizikům, která sužují výrobu fosilních paliv." To znamená, že se nemusíte přitulit k Rusku nebo Saúdské Arábii, abyste se udrželi v chodu.



U obnovitelných zdrojů energie je třeba materiály vytěžit jednou a pak se používají mnoho let a poté jsou v mnoha případech recyklovatelné; u fosilních paliv je spalujeme za pochodu, takže je zapotřebí neustále nových dodávek uhlí, ropy nebo plynu.



Technologie baterií se rychle vyvíjí a probíhá rozsáhlý výzkum výroby baterií z dostupnějších materiálů, než je lithium. Zrovna minulý týden přišlo oznámení, že "společný podnik Volkswagenu s čínskou společností JAC vyrobil první elektromobil poháněný rodící se technologií sodíko-iontových baterií". Ačkoli je tedy naléhavě nutné pokračovat v používání stávajících prostředků pro elektrifikaci všeho, zdá se také jasné, že jsme na počátku technologické revoluce, která pravděpodobně poskytne nové a lepší způsoby, jak dělat to, co je třeba. Nebo jak to jednou řekla Greta Thunbergová: "Vyhnout se klimatickému kolapsu bude vyžadovat katedrální myšlení. Musíme položit základy, zatímco možná ještě přesně nevíme, jak postavit strop."





Astroturfové organizace podporované konzervativci a zájmy fosilních paliv prosazují nepravdivá tvrzení o zdravotních hrozbách a organizují místní obyvatele proti větrným turbínám i solárním zařízením. Jejich plocha však může být mnohem menší než plocha, kterou zabírají fosilní paliva, a mnoho turbín a solárních panelů koexistuje se zemědělstvím. (Studie ukazují, že ovce a solární panely mohou být vzájemně výhodné; jinde farmáři, kteří ke svým farmám přidávají turbíny, dosahují dobrých příjmů).







Způsob, jakým jsme dlouho fungovali, byl vždy destruktivní, a nyní je to krize větší než kdykoli v historii lidstva. Je třeba rychle provést změnu, a přestože praktické změny jsou klíčové, stejně tak jsou důležité i změny v představách, vnímání a hodnotách. Obojí jde ruku v ruce a vždycky šlo.







