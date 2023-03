Oficiálně byla přijata imperiální formule: "Rusko nikde nekončí"

1. 3. 2023

Sociolog Grigorij Judin byl jedním z mála ruských expertů, kteří v únoru 2022 věřili, že vojenský střet mezi Ruskem a Ukrajinou je nevyhnutelný. V článku publikovaném jen dva dny před invazí Judin předpověděl, že v blízké budoucnosti se rýsuje velká válka, že Rusové budou následovat Kreml a obviňovat Západ. Dále tvrdil, že sankce neudělají nic, co by Putina zastavilo – to vše se splnilo. V únoru 2023 zvláštní korespondentka Meduzy Margarita Ljutova hovořila s Judinem o tom, proč Putin potřebuje "věčnou válku" a co by mohlo zajistit vznik širokého protiválečného hnutí v Rusku.

Existuje rozšířený názor na současnou ruskou politiku, který říká, že válka je pro Putina nekonečný proces, a zdálo se, že Putin sám tuto myšlenku potvrdil ve svém nedávném projevu v Radě federace: Neřekl nic o tom, jak Rusko vyhraje a co se stane poté. Myslíte si, že Putinovým plánem je skutečně věčná válka?

Ano, samozřejmě, válka je nyní navždy. Nemá žádné cíle, kterých lze dosáhnout a dovést ji ke konci. Pokračuje jednoduše proto, že [v Putinových představách] jsou to nepřátelé a chtějí nás zabít, a my chceme zabít je. Pro Putina je to existenční střet s nepřítelem, který se ho snaží zničit.

Neměli bychom si dělat iluze: Dokud je Putin v Kremlu, válka neskončí. Bude se jen rozšiřovat. Velikost ruské armády rychle roste, ekonomika se přeorientovává na zbraně a vzdělání se stává nástrojem propagandy a přípravou na válku. Připravují zemi na dlouhou a těžkou válku.

A přitom je očividně nemožné, aby Putin vyhrál?

Je to naprosto nemožné. Nikdo si nestanovil žádný cíl [pro válku] ani nenabídl žádnou definici vítězství.

Můžeme tedy za tento bod považovat zachování autority Vladimira Putina?

Je to skoro totéž. O své vládě přemýšlí jako o neustálé válce. Putin a lidé, kteří ho obklopují, nám už dávno řekli, že proti nám probíhá válka. Vážně si myslí, že jsou ve válce už dlouho. Jde jen o to, že nyní tato válka vstoupila do tak agresivní fáze a očividně neexistuje žádné východisko. Válka sama o sobě je v jejich světonázoru normální. Přestaňte si myslet, že mír je přirozený stav a uvidíte situaci jejich očima. Jak řekla guvernérka Chantyjsko-Mansíjského autonomního okruhu: "Válka je přítel."

22. února 2022 jste publikoval článek, ve kterém jste popsal nadcházející velkou válku a Putinův odmítavý postoj k sankcím, které západní země uvalily v reakci na ni. V druhé polovině článku jste tvrdil, že "válka s Ukrajinou bude nejnesmyslnější ze všech válek v naší historii". Myslíte si, že si to ruská společnost začala v posledním roce uvědomovat?

Ne, podle mého názoru ne. Mnoha, mnoha lidem to bylo jasné od samého začátku, ale od té doby se tato kategorie sotva rozrostla. V dnešním Rusku najdete tento silný pocit a je to jedna z těch vzácných příležitostí, kdy se Vladimir Putin spojuje s významnou částí společnosti. Není to zdaleka každý, kdo sdílí jeho divoké teorie, ale spojuje se s lidmi. Ještě důležitější je, že tuto emoci produkuje sám. A tou emocí je zášť – monstrózní, nekonečná zášť. Nic nemůže zmírnit tuto zášť. Je nemožné si představit, co by ji mohlo kompenzovat. Neumožňuje lidem přemýšlet o navázání jakéhokoli druhu produktivních vztahů s jinými zeměmi.

Víte, je to jako malé dítě, které se hluboce urazí a pak zraní lidi kolem sebe. Škoda roste a zvětšuje se a v určitém okamžiku vážně začne ničit životy ostatních, stejně jako jeho vlastní. Ale dítě o tom nepřemýšlí; Nemyslí si, že by nějak potřebovalo budovat vztahy.

Myslím, že pocit zášti, kterým v poslední době Rusko přetéká, je podporován na velmi vysoké úrovni a ještě jsme nedosáhli bodu, kdy by si někdo mohl uvědomit, že máme normální, legitimní zájmy a musíme je obhájit budováním vztahů s jinými zeměmi správným způsobem.

V Rusku existuje dobré rčení: "Na ramenou uraženého spočívá voda" [což zhruba znamená, že zášť je těžké břemeno]. V určitém okamžiku pochopíme, že tato zášť pracuje proti nám, že si kvůli tomu ubližujeme. Ale v tuto chvíli se příliš mnoho z nás chce urazit.

Koho Vladimír Putin a ruská společnost nesnášejí? Celý svět? Západ? USA?

Nesnášejí světový řád, který se zdá být nespravedlivý, a proto i kohokoli, kdo přebírá odpovědnost za to, co je v tomto světovém řádu "nadřazené", tedy Spojené státy americké.

Vždycky si vzpomenu na něco, co Putin řekl v polovině roku 2021. Řekl, zcela nevyprovokovaně, že v životě není štěstí. Je to silné prohlášení pro politického vůdce, který samozřejmě nemusí přivádět lidi do nebe, ale teoreticky by měl zlepšit jejich životy.

Ale je to, jako by říkal: "V životě není štěstí. Svět je špatné, nespravedlivé, obtížné místo, kde jediný způsob existence je neustále bojovat, bojovat a na v krajním případě zabíjet."

Zášť vůči vnějšímu světu je v Rusku hluboce zakořeněna a promítá se do USA, které se zdají být zodpovědné za svět. V určitém okamžiku Spojené státy skutečně převzaly odpovědnost za svět – ne zcela úspěšně. A vidíme, že zášť, o které mluvím, rozhodně není jen v Rusku (kde samozřejmě existuje v katastrofické, hrozné podobě).

Významná část světa má opodstatněné stížnosti na současný světový řád a na USA, které převzaly odpovědnost, staly se hegemonem a těžily ze světového řádu mnoha způsoby. Vidíme, že části světa, které jsou pohlceny touto záští, mají vůči Vladimiru Putinovi větší pochopení.

Neřekl bych, že toto pochopení se stává podporou, jednoduše proto, že Putin nenabízí nic. Putin chce dělat stejné věci, za které kritizuje Spojené státy. Takže jeho podpora je obtížná, ale mnozí se chtějí připojit k zášti.

Je zášť zakořeněna v ruské společnosti z doby před Putinem, v devadesátých letech? Nebo byla kultivována až za Putina?

Existují určité důvody k zášti. Souvisí to s rolí, kterou na sebe vzaly USA a některé části západní Evropy. Ideologicky byla [tato role] formulována v pojmech teorie modernizace, která říkala, že existují rozvinuté země a rozvojové země a rozvinuté země – laskavě a vstřícně – budou učit ty rozvojové: "Kluci, měli byste být takto zařízeni." Obecně řečeno, nikdo nemá rád, když ho někdo poučuje. Zvláště velká země, která má svou vlastní imperiální minulost.

Ve skutečnosti byla situace, která se vyvinula po roce 1990, mnohem komplikovanější. Rusko bylo pozváno, aby se připojilo k celé řadě klíčových mezinárodních klubů, a ovlivnilo rozhodnutí o klíčových globálních otázkách. Ale ten instruktážní tón tam byl. Byl to výsledek hluboké ideologické chyby: V podmínkách kolapsu socialistického projektu se mnohým zdálo, že existuje jen jedna správná cesta, slavný "konec dějin". Takže existovaly předpoklady pro zášť, ale také předpoklady pro jiné emoce.

Existovalo také mnoho konkurenčních narativů. Jeden tvrdil, že to byla lidová revoluce, slavný okamžik v ruských dějinách a dějinách jiných národů, protože se jim podařilo převzít kontrolu nad nenávistným, tyranským režimem. Toto pojetí samozřejmě nevede k zášti.

Putin si však zvolil zášť. Částečně pravděpodobně kvůli svým osobním vlastnostem. A zášť je nakažlivá. Je to pohodlná emoce: Vždy se cítíte především v právu a za druhé se cítíte nezaslouženě pošlapáváni.

Nejednou jste řekl, že Putin se na Ukrajině nezastaví. Co přesně očekáváte? Moldavsko, pobaltské státy, sebezničující válku s USA?

Jeho světonázor nevidí hranice. Tato formule se stala prakticky oficiální linií: Rusko nekončí nikde. To je standardní definice impéria, protože impérium neuznává žádné hranice.

Připomenu všem ultimátum z prosince 2021 – je to křišťálově jasné, říká to v prostém textu, že celá východní Evropa je sférou vlivu Vladimira Putina. Jak to bude vyřešeno, zda to znamená formální ztrátu suverenity nebo ne, jaký je v tom rozdíl? A tato zóna bezpochyby zahrnuje východní Německo, jen proto, že Putin na něj má osobní vzpomínky. Je pro mě opravdu těžké si představit, že si opravdu myslí, že toto území není jeho. Putin rozhodně zamýšlí obnovit zónu Varšavské smlouvy (zemí bývalého východního bloku pod sovětským vlivem).

Často slýchávám: "Je to iracionální. Je to nesmyslné. To se nestane!" Není to tak dávno, co lidé říkali přesně to samé o Ukrajině. Totéž řekli ještě nedávno o Moldavsku a nyní slyšíme, že vedení Moldavska, Ukrajiny a USA věří, že Moldavsko je ve vážném nebezpečí. Už jsme viděli, že Moldavsko bylo zahrnuto do plánů současné vojenské operace; Prostě se tam ještě nedostali.

Obecná strategie Ruska je asi takováto: Ukousněme si kousek, pak bude tento kousek uznán za legitimní a v další fázi, na základě tohoto uznání, můžeme vzít něco jiného.

[V logice této strategie] si ukousneme, zhruba, východní Ukrajinu, s pomocí nějakého druhu příměří. Brzy budeme slyšet hlasy z Evropy, které říkají: "No, koneckonců to byla jejich země. Všichni souhlasili, je to v pohodě." No, počkejte chvíli. Pokud je to "jejich" země – ruská země – protože tam lidé mluví rusky, tak co východní Estonsko? Mohli byste říci: "Ale Estonsko je v NATO!" Ale bude NATO bojovat za Estonsko? Putin si je naprosto jistý, že pokud bude trvanlivost článku 5 Severoatlantické smlouvy (článek zajišťující kolektivní obranu) vyzkoušena ve správný okamžik, NATO se rozpadne.

Aby bylo jasno, nevidím to, o čem mluvím, jako nejpravděpodobnější možnost. Popisuji Putinovu strategii, ale Putin nevládne světu. Dostane tolik, kolik mu dovolí. Ale takový scénář není nemožné si představit.

Je snadné si představit, že Putin a jeho tým zastávali takové názory řekněme 24. února 2022. Ale uplynul rok a Západ se nezhroutil a ve skutečnosti poskytuje Ukrajině znatelnou podporu. Mohly letošní události, včetně výsledků ruského vojenského tažení, ovlivnit vnímání, které jste právě popsal?

Mohly, a rozhodně to udělaly. Celý rok ukázal Putinovi, že od té doby, co se Západ "zmocnil Ukrajiny", jasně to ukazuje, že je to klíčový region a Západ plánoval útok na něj právě odtud. Kromě toho je podle Putina dobré, že letošní problémy vyšly najevo před skutečnou válkou, kterou ruské vedení považuje za nevyhnutelnou. Bylo by mnohem horší vzít takovou armádu do velké války. Takže všechno, co se děje, Putina v jeho vlastních očích posiluje.

Oni připravovali tuto válku po mnoho let. Bylo by divné, kdyby do toho šli jen s jedním plánem. (Putinova logika je taková:) "Jo, ne všechno dopadlo podle nejlepšího scénáře – žádný problém, budeme pokračovat. Jsme připraveni prolít tolik krve, kolik bude nutné, a oni ne."

Neříkám, že taková taktika bude úspěšná. Ve skutečnosti si myslím, že Putinova logika ho odsuzuje k porážce a že podvědomě chce prohrát. Otázkou je, kolik lidí zemře, než se tak stane. Ale pokud chceme dělat předpovědi, musíme pochopit logiku, podle které [lidé u moci v Rusku] operují.

Myslíte si, že by něco mohlo Putina přimět pochybovat o svém vlastním vnímání světa?

Ne. Nic.

Když jsme se před rozhovorem bavili o tématu, komentoval jste současný stav ruské společnosti, její atomizaci a zablokovanou kolektivní akci a poznamenal jste, že takový rozhovor může ve skutečnosti posílit pocit naučené bezmoci, což jste nechtěl dělat. Existují způsoby, jak mluvit se společností, které neživí tento pocit bezmoci?

Pokud je hlavní emocí v Rusku zášť, pak hlavním vlivem, na kterém je nyní vše postaveno, je strach. Je to existenciální strach – strach z hněvu konkrétní osoby, strach z války nebo abstraktní strach z chaosu.

Strach je poražen nadějí. To je opačný vliv. Lidem je třeba dát naději. V tomto smyslu jsou naprosto pochopitelná, dobře podložená obvinění [proti lidu Ruska] politicky krátkozraká. Znova: Jsou pochopitelná, opodstatněná a legitimní, ale jsou politicky krátkozraká.

Otázkou je, jak dát lidem v této situaci naději. Naděje souvisí s demonstrací, že všechno může být jinak, že Rusko může být organizováno jinak. Pravdou je, že dokud si [Rusové] neuvědomí, že jsou ve slepé uličce, není moc motivace poslouchat takové věci, protože jsou děsivé. Je to spojeno se zpochybněním statu quo. A to je dost hrozivé na to, aby to přesvědčilo lidi, aby se do toho nezapojovali.

V Rusku byl jakýkoli normativní diskurs potlačen. Velmi dlouho bylo těžké se ptát, jak by měla být společnost organizována, jak to dělat spravedlivě, čestně a dobře. Před několika lety respondenti [v sociologickém průzkumu, který jsem provedl] odpověděli: "V Rusku? To nejde." To je potlačení normativního diskursu, ale bude po něm nevyhnutelně poptávka, až si lidé uvědomí, že jsou ve slepé uličce. V této situaci je důležité, aby lidé měli naději.

Představil jste diskurs, který je v současné době nejčastěji slyšet o ruské kultuře: Že je imperiální, že zrodila a živila mentalitu otroků...

Myslím, že ruská kultura má velký imperiální prvek a nastal čas se s ním vypořádat. Zhroucení impéria je k tomu vhodná chvíle. Uhasí ruskou kulturu? Cha. Nemusí ani uhasit díla daného autora. Dokážete najít imperiální myšlenky v díle daného autora? Můžete a musíte. Proč je třeba buď zcela odmítnout, nebo zcela přijmout? Nikoho si neberete a neslibujete slib bezpodmínečné lásky.

Kultura se rozvíjí skrze přepracovávání sebe sama, včetně kritiky sebe sama. Ale kritika nemůže být úplným odmítnutím.

Kultura sama poskytuje pozice, z nichž ji lze kritizovat. Na tom není nic ponižujícího. Není problém vidět [imperiální ideje] v ruské kultuře, izolovat ji a zkoumat, jak souvisí s jinými prvky.

Můžete uvést příklad receptu na moudrost a naději z ruské kultury?

Klasickým kritikem imperialismu v dějinách politického myšlení je Vladimír Lenin. Byl to Lenin, kdo mluvil o "velkoruském šovinismu" ve vztahu k Ukrajině a napadal imperialismus v jiných zemích. Dnes na univerzitách po celém světě začíná studium imperialismu u Lenina.

Rusko také dalo globálnímu politickému myšlení schopnost myslet mimo stát: Michail Bakunin, Lev Nikolajevič Tolstoj, Petr Kropotkin a v některých ohledech také Lenin. Seznam pokračuje. Rusko nedalo vzniknout jedinému významnému etatistickému nebo centralistickému mysliteli. Všechny myšlenky o centralizaci v Rusku jsou importovány. Představy o svobodě, vzájemné pomoci a důstojnosti se ubírají opačným směrem.

Co si myslíte o rozdílu mezi těmi, kteří opustili Rusko, a těmi, kteří zůstali?

Zdá se mi, že my všichni a naše země máme problémy. Bylo by dobré, kdyby každý, kdo je nyní mimo Rusko, přemýšlel o tom, jak pomoci těm, kteří jsou v Rusku. A kdyby všichni v Rusku přemýšleli o tom, jak pomoci těm, kteří trpí daleko od domova. Zvládneme to, ale můžeme to zvládnout jen společně. Jen společně.

