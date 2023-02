U italského pobřeží zahynulo 62 lidí. Kolik dalších lidí zabije protimigrační politika?

Smrtelné ztroskotání lodi je jen posledním důsledkem tvrdého postoje Itálie, který je spojen s bráněním legální migraci ze strany EU a uzavíráním bezpečnějších tras



Fotografie těla dvouletého Alana Kurdiho ležícího na tureckém pobřeží se v roce 2015 dostala na titulní stránky novin. "Už nikdy více," volal rozhořčený mezinárodní tisk poté, co se Kurdi a jeho syrská rodina utopili při pokusu dostat se do bezpečí v Evropě.



O jejich osobní upřímnosti není pochyb. A přesto instituce, kterým předsedají, nesou odpovědnost za pokračující ztráty na životech ve Středozemním moři. Evropská migrační politika nadále odsuzuje každý rok více než 2 000 mužů, žen a dětí ke smrti ve Středozemním moři.







O jejich osobní upřímnosti není pochyb. A přesto instituce, kterým předsedají, nesou odpovědnost za pokračující ztráty na životech ve Středozemním moři. Evropská migrační politika nadále odsuzuje každý rok více než 2 000 mužů, žen a dětí ke smrti ve Středozemním moři.





Poslední migrační tragédie vyvolává smutek a hněv každého člověka a představuje další skvrnu na svědomí každého Evropana. Měli bychom však s podezřením hledět na každého politika, který jako reakci nabízí empatii. Další slzy už nepotřebujeme. Potřebujeme, aby se změnila politika.







Vláda Meloniové aktivně sabotuje pátrací a záchranné mise vedené nevládními organizacemi, které se snaží zachránit životy na moři. Podle nové legislativy její vlády nesmějí lodě, které mají na palubě zachráněné migranty, zůstat na moři a pokračovat ve své misi. Musí se vydat do přístavů, které jim italské úřady přidělily se sídlem v severní Itálii, tedy několik dní plavby od hlavního dějiště operací. To má za následek drastické zkrácení doby, po kterou se plavidla mohou zapojit do záchrany životů, a jistě i odpovídající zvýšení počtu úmrtí.Evropa má však za ztráty na životech ve Středozemním moři hlubší odpovědnost. Loď, která se převrátila u kalábrijského pobřeží, plula ze vzdáleného Turecka. Proč se nepokusila zakotvit v mnohem bližším Řecku? Důvod je dvojí. V roce 2016 se německá vláda, jíž tehdy předsedala Angela Merkelová, dohodla s Tureckem na migrační dohodě, která dodnes zasypává neliberální režim Recepa Tayyipa Erdogana evropskými penězi výměnou za to, že každý uprchlík, který se do Řecka dostane nelegálně z Turecka, bude poslán zpět.Kromě toho se Evropská unie věnuje pomoci balkánským zemím, aby investovaly do policejních opatření a správy hranic. Cesty do Evropy přes Turecko, Řecko nebo Balkán byly uzavřeny, což povzbuzuje migranty k cestě dále na západ směrem do Itálie.Meloniová tvrdí, že chce v severní Africe pouze zopakovat to, na čem se Evropa již dohodla s Tureckem a Balkánem. Evropa by podle ní měla uzavřít dohody, které migranty před jejich cestou uzavřou v těchto zemích.Tento systém již částečně funguje: statisíce migrantů jsou nelegálně zadržovány v provizorních koncentračních táborech v Libyi, které provozují milice a kde je dobře zdokumentováno mučení a znásilňování. Toto opatření schválila v roce 2017 sociálnědemokratická italská vláda Paola Gentiloniho, který je v současnosti komisařem EU pro hospodářské záležitosti. Jakkoli je politika Meloniové nemorální, její nemorálnost sdílejí jak italské, tak evropské instituce.Mohlo by být všechno jinak? Ano. Stovky nevládních organizací, občanských platforem a obcí již léta shromažďují návrhy na jiný evropský přístup k migraci. Evropská pátrací a záchranná mise by měla převzít věci do veřejných rukou a provádět pravidelné operace ve Středozemním moři.Migranti zachránění na moři by měli být přerozděleni po celé EU a dohody mezi státy by měly být doprovázeny větší rolí obcí. Proč by měla Francie blokovat například Montpellier v přijímání zachráněných migrantů?Jak tvrdí italská pátrací a záchranná mise Mediterranea, nelegální obchod s lidmi existuje jen proto, že neexistují legální cesty pro migraci do Evropy. EU musí stanovit roční kvóty pro víza pro uchazeče o práci a zajistit, aby papírování vyřizovaly její konzuláty po celém světě. Německo svými nedávnými kroky k rozšíření pracovních víz přímo v Ghaně ukazuje cestu. Mnozí dají přednost čekací listině, ať je jakkoli dlouhá, před životu nebezpečným dvouletým přechodem pouště a moře.V neposlední řadě je třeba silně rozšířit programy okružní migrace. Migrace není nikdy dobrým řešením pro země původu, vede k odlivu mozků a rozbíjí komunity. Cirkulační migrace umožňuje migrantům přicházet do EU pravidelně na omezenou dobu. Španělsko například plánuje vyškolit a zaměstnat skupinu marockých řidičů nákladních automobilů, čímž rozšíří osvědčené programy v zemědělském sektoru.