Středověká medicína: návrat k larvám a pijavicím při léčbě nemocí

28. 2. 2023

Nárůst celosvětové rezistence vůči antibiotikům znamená, že se investují obrovské částky do převratných léčebných postupů. Někteří vědci však při hledání účinných alternativ vracejí čas



V 90. letech minulého století Ronald Sherman několik dlouhých měsíců cestoval po celé jižní Kalifornii a chytal mouchy. Jako kvalifikovaný lékař, který absolvoval stáž v oboru infekčních nemocí, byl Sherman zvědavý na možný nový - a také velmi starý - způsob čištění ran. Na lékařské fakultě napsal práci o historii larvoterapie, ve které sledoval, jak tyto hmyzí potvůrky pomáhaly léčit vojáky v napoleonských válkách, v americké občanské válce a v první světové válce. Nyní chtěl Sherman vyzkoušet červy v moderním prostředí. Problém? Ty druhy much, které lékař potřeboval, nikdo nepěstoval a neprodával - a tak se je vydal chytit sám.

Jakmile byly vzorky nasbírány a "jakmile se všichni přestali smát", dal se Sherman do práce. Poté, co léčil své první pacienty larvami, byl výsledky ohromen, a snažil SE své první výzkumné práce publikovat. Odmítavý dopis z jednoho časopisu zněl: "Zveřejnění rukopisu by mohlo být vykládáno jako podpora terapie, která je prastará." Přesto dnes Sherman říká, že "tentýž časopis pravděpodobně každý rok otiskne dva nebo tři články o terapii červy!"



Předpokládá se, že staré domorodé kmeny používaly červy k léčbě zraněných, a někteří vědci tvrdí, že tato praxe "sahá až do počátků civilizace". O stovky let později se dnes tyto larvy používají v boji proti superbakteriím. V době rostoucí rezistence vůči antibiotikům jsou larvy alternativou k moderní medicíně, protože pomáhají bojovat proti infekci tím, že konzumují odumřelé tkáně a bakterie. V letech 2007 až 2019 se počet pacientů britského zdravotnictví léčených larvami zvýšil o 47 %.



Ve Walesu přitom existuje farma, která každoročně dodává 60 000 léčivých pijavic pro britské státní zdravotnictví a další poskytovatele zdravotní péče. Ačkoli si většina z nás představuje, že sání krve vyšlo z obliby po středověku, pijavice jsou důslednými ve zdravotnictví již po staletí. Parazité uvolňují chemické látky, které ředí krev a brání jejímu srážení, což znamená, že mohou zabránit odumírání tkání tím, že zlepšují krevní oběh v místech, kde se zpomalil. Tímto způsobem mohou zachránit končetiny před amputací po nehodách.



Využívá se i med, který staří Egypťané používali k léčbě ran již před tisíci lety. Zatímco lékařské obvazy z medu někdy používá britské zdravotnictví v září 2022 vědci z Manchesterské univerzityupozorňovali, že by se o této lepkavé hmotě mělo uvažovat jako o alternativě k antimikrobiálním lékům. "Jedna věc je jistá," řekl postgraduální výzkumník Joel Yupanqui Mieles, "rostoucí globální rezistence vůči antibiotikům podněcuje vývoj nových terapií jako alternativ v boji proti infekcím - a med v tom podle našeho názoru může hrát určitou roli."



Seznamte se s novým lékem - stejným jako starý lék. Proč se v době, kdy roboti mohou provádět výmněny kyčelních kloubů a játra lze opravovat pomocí laboratorně vypěstovaných buněk, vracejí do obliby staré postupy? Kdo jsou lékaři, zemědělci, profesoři a pacienti, kteří udržovali praktiky našich předků při životě? A skrývají se v archivech další vysloužilé léky, které jsou připraveny k oživení?



"Existuje tabu, které stojí v cestě lidem, kteří tuto techniku používají," říká Sherman o larvoterapii. "Ale pro mnoho praktických lékařů, jakmile vyzkouší svůj první případ - i když je to poslední možnost - vidí, co to dokáže." Studie zjistily, že červi zmenšují povrch rány a podporují hojení rychleji než běžné obvazy. V návaznosti na Shermanovu práci a souběžnou práci britského lékaře Steva Thomase britské zdravotnictví v roce 2004 schválilo používání larvoterapie. V roce 2005 se z velšského fondu zdravotnictví, kde Thomas pracoval, vyčlenila soukromá společnost ZooBiotic, nyní BioMonde - sterilní zařízení na výrobu larev ve Walesu, kde v současné době žije 24 000 much.



Vicky Phillipsová, manažerka klinické podpory ve společnosti BioMonde, vzdělává lékaře o výhodách larvoterapie. "Larvy se živí pouze odumřelou tkání," vysvětluje. Larvy společnosti BioMonde jsou dodávány v aseptických polyesterových sítích známých jako BioBags, přičemž každá z nich je vyrobena na zakázku s ohledem na konkrétního pacienta, larvy jsou ráno zabaleny do sáčků a odpoledne odeslány v izolovaných krabicích.



Myslím, že v celém Spojeném království je jen jedno poštovní směrovací číslo, kam jsme ještě neposlali," říká. Společnost BioMonde je jediným dodavatelem lékařských larev pro britské zdravotnictví a každý rok odešle poskytovatelům zdravotní péče ve Spojeném království v průměru 9 000 sáčků BioBags. Sáčky se dodávají v pěti různých velikostech a každý z nich se používá pro čtyřdenní léčebný cyklus, po němž jsou larvy zlikvidovány jako klinický odpad. "Pacientům a lékařům vždy říkám, že jsou to ti nejčistší malí červi, s jakými se kdy setkají," říká Phillips - vajíčka much jsou dezinfikována ještě před vylíhnutím.



Zatímco studie časopisu Nursing Times publikovaná v říjnu 2022 zjistila, že zdravotním sestrám brání v používání terapie červy "faktor hnusu", Phillipsová říká, že za čtyři roky jejího působení ve společnosti BioMonde se přijetí zvýšilo. "Obecně se lékaři stále více snaží vyhnout používání antibiotické terapie," komentuje.



Pacienti jsou - poněkud překvapivě - také nadšeni. Rosalyn Thomasová je podiatr pro akutní stavy nohou na univerzitě ve Swansea Bay, který používá červy u svých pacientů již 26 let. Thomasová se specializuje na péči o diabetickou nohu a zjistila, že terapie červy je "nejrychlejší způsob, jak vyčistit ránu" - je to alternativa k invazivním a nákladným chirurgickým zákrokům a pro pacienty je méně rušivá, protože po aplikaci sáčku mohou často odejít domů. Z těchto důvodů Thomasová zjistila, že pacienti červy rádi vyzkoušejí. "Za 26 let jsem měl jen jednu pacientku, které trvalo asi tři týdny, než se zdráhala souhlasit, ale nakonec souhlasila," říká. "Nevzpomínám si, že by někdo léčbu vyloženě odmítl."



Jak přesně vypadá terapie červy? Susan Barnardová, diabetička 1. typu, která si v roce 2016 nechala aplikovat červy do rány na noze, říká, že "na začátku to vlastně není cítit vůbec". Osmačtyřicetiletá žena z Holywoodu v Severním Irsku přirovnává BioBags k čajovým sáčkům a říká, že červi uvnitř vypadají jako zrnka rýže. Ale jak se larvy živily Barnardovou, rostly a pak začala cítit "plazení, jako když vám leze kůže, ale bez třesu". Přesto se při zákroku necítila háklivá - byla prostě ohromená a "vlastně se cítila opravdu provinile", že červi museli zemřít poté, co sežrali její maso.



Carl Peters-Bond na své farmě třídí pijavice. BioPharm Leeches je 211 let stará společnost, ve které Peters-Bond pracuje již 31 let. V devadesátých letech minulého století produkovala "několik stovek" pijavic ročně, "a pak se to dalších 20 let až zhruba do roku 2018 neustále zvyšovalo". Léčba pijavicemi - známá také jako hirudoterapie - pomáhá zlepšit krevní oběh a urychlit hojení, takže je obzvláště užitečná po rekonstrukčních nebo plastických operacích.



Peters-Bond chová své pijavice v nádržích - novorozenci jsou krmeni ovčí krví pět dní po vylíhnutí a pokračují v krmení s přestávkami po většinu roku, dokud nevyrostou, a poté jsou od šesti měsíců do dvou let hladoví, aby se minimalizovala přítomnost bakterií v jejich střevech. Pijavice společnosti BioPharm se dodávají v malých plastových nádobách "velmi podobných těm, v nichž se skladuje zelný salát" a nemocnice je uchovávají v lednicích až tři měsíce.



Terapie pijavicemi může trvat od 10 minut do jedné hodiny, poté nažrané pijavice ukončí svůj život v soupravách na likvidaci pijavic společnosti BioPharm (velšsky se jim říká Nos da - "dobrou noc"). "Nalije se na ně tekutina, která pijavice tiše opije, a pak je tu silnější roztok, který je dorazí," říká Peters-Bond.



Ve středověku se pijavice používaly k pouštění žilou, protože se věřilo, že vyrovnávají čtyři humory v těle - o to dnes v hirudoterapii samozřejmě nejde. Přesto by přítomnost larev a pijavic v moderních nemocnicích mohla mnohé přimět k zamyšlení, zda se od našich předků nemůžeme ještě něco naučit. Christina Lee je jednou ze zakládajících členů týmu AncientBiotics na Nottinghamské univerzitě. Tuto výzkumnou skupinu, která vznikla v roce 2013, tvoří medievalisté a vědci, kteří zkoumají účinnost dávno zapomenutých léčivých prostředků.



"To, že existuje tato spolupráce mezi lékaři a lidmi z humanitních oborů, je vlastně docela nové," říká Leeová, profesorka angličtiny, která zkoumá anglosaské představy o zdraví a nemocech. Lee zdůrazňuje, že práce týmu AncientBiotics není o alternativní medicíně ani o vaření pleťových vod a lektvarů, které si můžete vyzkoušet doma. Místo toho jde o hledání vědecky podložených prostředků, které by mohly inspirovat moderní objevy léků.



"Byla jsem velmi, velmi kritická," říká Leeová o své první reakci na testování starověkých léků. "Říkala jsem si, že tohle není něco, co by fungovalo." Přesto když se svými kolegy vyzkoušela 1000 let starý anglosaský lék na oční infekce, byli výsledky ohromeni.





Po smíchání allium (česnek, cibule a pórek) společně s vínem a žlučí z kravského žaludku

tým vyzkoušel směsi na umělých ranách a později poslal recept do Ameriky k testování na myších. V roce 2015 oznámili, že lék - přeložený Leem z lékařské učebnice z 10. století, Bald's Leechbook - usmrtil 90 % bakterií MRSA v ranách. Tým AncientBiotics se domnívá, že to nebyla jedna složka, díky níž byla mast tak účinná, ale její kombinace, která měla efekt.

V příštích letech se léky z minulých let mohou stát běžnými. Tři desetiletí poté, co Sherman musel chytat vlastní mouchy, je léčba červy běžnou a uznávanou léčbou. Uvidíme, co dalšího se ještě může vrátit do módy, ale zatím je Sherman jen rád, že ho lékařský svět vyslyšel - i když tabu není zcela prolomeno. "Jsem rád, že svět je nyní k této myšlence otevřenější," říká, "a hlavně mám radost, že jsem mohl přímo či nepřímo pomoci mnoha lidem zachránit jejich končetiny."







Zdroj v angličtině ZDE

"Byl to neuvěřitelný pocit," říká Lee o objevu - ale otázky zůstaly. "Pokud to fungovalo, proč se toho v minulosti vzdali? Je to tak, že se v určitém okamžiku stala zbytečnou, objevilo se něco lepšího? Nebo je to tím, že to bylo něco, co znalo jen pár lidí?" Lee se domnívá, že se od našich předků můžeme hodně naučit, protože "rány musely být v agrárních společnostech všudypřítomné". "Pokud jste se řízli kosou, bylo velmi pravděpodobné, že se vám do ní dostane infekce."Po svém objevu získal tým AncientBiotics finanční prostředky od Diabetes UK na testování své masti na lidských buňkách - i přes počáteční úspěch však nebylo pro skupinu vždy snadné získat finanční prostředky. "Existuje určitý odpor," říká Lee. "Stále na tom pracujeme." Práce Leeové není často zdaleka jednoduchá - například středověká jahoda se od moderní jahody liší a tým se snaží používat organické přísady pěstované ve stejných půdních podmínkách, jaké mohly být před staletími.Ptám se jí, v co doufá, že bude konečným výsledkem práce týmu. "Existuje velký, velký problém s rezistencí vůči antibiotikům," říká Leeová. "Doufám, že se podaří najít pomoc."Pokud se pomoc najde, bude ji někdo vnímat? Steve Thomas, dnes 74letý lékař, který pomohl zavést červy do britského zdravotnictví (a následnědostal státní vyznamenání), říká: "Kdyby se Jenner snažil získat souhlas se svou prací na kravských neštovicích a pravých neštovicích dnes, nikdy by se to nepodařilo!" Ačkoli Thomas odmítl rozhovor kvůli svému věku a skutečnosti, že "nechal červy už za sebou", podělil se o několik myšlenek prostřednictvím e-mailu."Každý výrobek určený pro léčebné použití musí projít přísným programem testování bezpečnosti a procesem regulačních záležitostí, než je schválen pro použití u lidí. Pokud je úspěšný, vede to ke klinickým studiím. Ty jsou neuvěřitelně časově náročné a velmi nákladné a až na několik výjimek téměř vždy financované průmyslem," píše. "Žádná společnost nebude investovat takové peníze na provedení této práce na výrobku, který si nemůže patentovat."Thomas v současné době zkoumá využití alicinu, molekuly obsažené v česneku, k léčbě plicních infekcí. Zkoumá také, zda se v hlemýždím slizu nachází antivirová látka poté, co tuto lepkavou hmotu použil k léčbě vlastních bradavic.V srpnu 2022 zahájily knihovny Cambridgeské univerzity dvouletý projekt "Curious Cures", jehož cílem je digitalizace 8 000 středověkých lékařských receptů. Projekt umožní lepší přístup k našim předkům - v konečném důsledku bude pro akademiky mnohem méně časově náročné prohledávat rukopisy. Je možné, že lidé jako Lee z AncientBiotics v těchto spisech něco najdou - něco významného.