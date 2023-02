Varování: příští smrtící pandemie není nevyhnutelná, ale všechny prvky jsou už na místě

9. 2. 2023

Ptačí chřipka je masový zabiják a chovy norků jsou pro nákazu a přenos ideální. Představují vážnou hrozbu a musí být zakázány





Kdybyste chtěli zabít co nejvíce lidí, a to popíratelně a bez trestních následků, co byste udělali? Šlo by vám to, kdybyste začali s ptačí chřipkou. Ptačí chřipky jsou zodpovědné za všechny známé chřipkové pandemie: velkou chřipku, která začala před více než sto lety, "asijskou chřipku", "hongkongskou chřipku" a "ruskou chřipku", které dohromady zabily desítky milionů lidí. Jsou také příčinou mnoha každoročních epidemií, při nichž umírají statisíce lidí, píše George Monbiot.

Jakmile najdete vhodnou variantu, jsou zapotřebí další dvě složky k tomu, aby začala vraždit. První je zesilovač. Nejlepším zesilovačem je obří bouda nebo továrna, v níž jsou nacpány tisíce ptáků. Tito ptáci by měli být geneticky homogenní, aby se mezi nimi mohl váš virový kmen volně pohybovat. Velmi dobře poslouží intenzivní drůbežářské farmy. Zanedlouho by v těchto podmínkách měl nízce patogenní kmen zmutovat ve vysoce patogenní odrůdu.



Abyste zajistili maximální přenos, měli byste část ptáků přemístit, a to rychleji, než je inkubační doba chřipky. Mohli byste je dopravovat přes hranice států. Část by se přesunula do volných výběhů nebo zájmových chovů, aby se zvýšila možnost nákazy volně žijících ptáků.



Virus chřipky se však těžko přenáší přímo z ptáků na člověka, takže je zapotřebí další složka: míchací nádoba. Potřebujete takovou, která je schopna současně přechovávat nově patogenní ptačí virus a odrůdu chřipky již přizpůsobenou lidem. Pak si mohou viry, vhodně spojené dohromady, vyměňovat genetický materiál - ten proces známý jako "reassortment".



Prasata jsou vhodnými míchacími nádobami. Tuto roli zřejmě selhrála v některých předchozích ohniscích a pandemiích. Existuje však mnohem lepší kandidát: norek. Norci snadno přenášejí viry lidské a ptačí chřipky. Jako predátoři se mohou snadno nakazit ptačí chřipkou z masa, které sežerou. Rozložení receptorů kyseliny sialové - klíčového faktoru pro infekci - v jejich dýchacích cestách je podobné jako u lidí. Kmeny lidské chřipky se mezi nimi mohou přenášet aerosolovým přenosem.



Norci mají také v pozoruhodné míře to, co vědci nazývají "zoonotický potenciál": jinými slovy, mohou být infikováni a nakazit mnoho různých druhů. Během prvních fází covid-19 se ukázali být velmi účinnými prostředníky, částečně proto, že virus se u norků zřejmě vyvíjí rychleji než u lidí. Zdá se, že vytvořili nejméně dvě nové varianty, které se rozšířily na člověka, jednu ve Španělsku a jednu v Itálii. Norci jsou jediným známým druhem, který přijal covid-19 od lidí a předal jim ho zpět.



Aby se zvýšila jejich schopnost míšení, měli byste nacpat stovky nebo tisíce malých klecí norky, takže toto obvykle samotářské zvíře bude nuceno ke kontaktu s ostatními. Snížíte genetickou rozmanitost tím, že budete chovat pouze jedince s určitým typem srsti. Jinými slovy, dělali byste přesně to, co dnes dělají chovy norků. Pak byste si sedli a čekali.



Příští pandemii možná nevyvolá vraždící psychopat, ale pokud nebudeme mít štěstí, mohl by být účinek stejný. H5N1 byla poměrně neškodná ptačí chřipka, dokud se v roce 1996 na čínské husí farmě nevylíhla vysoce patogenní varianta. Ta je pro člověka smrtelně nebezpečná. Ve vzácných případech, kdy se lidé touto variantou nakazili, se ukázala být smrtelnou: z 868 nakažených do října loňského roku jich 457 zemřelo. Ačkoli má devastující účinky jak na hejna drůbeže, tak na volně žijící ptáky, její přenosnost z ptáků na většinu savců a z člověka na člověka je naštěstí velmi nízká.



Chov norků však nabízí potřebnou míchací nádobu. V roce 2021 vyšel v časopise Emerging Microbes & Infections článek, který uvádí, že přibližně třetina norků, které vědci testovali, měla protilátky proti ptačí i lidské chřipce. Článek varoval, že tato společná infekce by mohla vést ke vzniku nových virů "s vysokou lidskou infekčností". Hrozba pro veřejné zdraví "by neměla být ignorována", protože má "pandemický potenciál". Netřeba dodávat, že byla ignorována.



Před několika dny časopis Eurosurveillance odhalil první známý případ rozsáhlého přenosu viru chřipky H5N1 ze savce na savce. Stalo se tak - není to překvapení na farmě norků v Galicii na severu Španělska. Ačkoli byli norci krmeni drůbežími produkty, před čímž vědci již dlouho varují, zdá se, že pravděpodobnou příčinou nákazy byl kontakt s nemocným volně žijícím ptákem, který mohl spadnout na mříže klece a byl do ní vtažen a norky sežrán. Jakmile se virus dostal do míchací nádoby, zmutoval a stal se přenosným na ostatní norky, načež se v této farmě s více než 50 000 zvířaty rychle šířil z klece do klece.



Epidemie byla zlikvidována dříve, než opustila farmu. Všichni norci byli usmrceni a my jsme možná jen o vlásek unikli pandemii, která je potenciálně smrtelnější než covid-19. Chov norků pro kožešinu, krutá a nesmyslná praxe, však v Evropě, Severní Americe a Číně pokračuje. Existuje vysoká pravděpodobnost, že příští pandemie, ať už bude jakákoli, se objeví na jednom z těchto míst. Vzhledem k ohavné krutosti, kterou zvířata trpí, i k vážnému ohrožení, které představuje pro lidský život, potřebujeme celosvětovou dohodu o zákazu chovu norků.





Virus H5N1, který získal své smrtící mutace na drůbeží farmě, nyní řádí v populacích volně žijících ptáků a má strašlivé následky. Zabíjí jich tolik, že by ve spojení s dalšími hrozbami mohl některé druhy přivést až k vyhynutí. Zejména rozbíjí kolonie mořských ptáků. Protože se rozmnožují pozdě a pomalu, jsou obzvláště zranitelní vůči vyhynutí. Volně žijící ptáci by mohli virus snadno zavléci do jiné norčí farmy.





Tato hrozba je založena na groteskní krutostí: drůbežími, norčími a prasečími farmami, jejichž hrůzy jsme normalizovali a přijali. Kdybyste se chovali ke psům nebo kočkám stejně jako my k těmto zvířatům, poslali by vás do vězení. Ale když to uděláte s hospodářskými druhy v dostatečně velkém měřítku, je s vámi zacházeno se zvláštní úctou, která se přiznává "kapitánovi průmyslu".





Kdo je tedy v tomto příběhu vraždící maniak? Je to sotva prozkoumaná abstrakce, které říkáme "ekonomika", monstrum, jemuž je třeba bez otázek a odporu obětovat cokoli a cokoli: hospodářská zvířata, divoká zvířata, dokonce, pokud nemáme štěstí, i miliony lidských bytostí. Pandemiím budoucnosti zabráníme jen tehdy, když si budeme vážit života více než peněz.







Zdroj v angličtině ZDE

Ptačí chřipka je nyní obrovským problémem - ale od toho, aby se ještě zhoršila, nás dělí jen jedna mutace.